Comment utiliser les différents types d'ordres de MEXC en trading sur les contrats à terme : ouvrez vos positions rapidement et à faible coût

Dans le marché dynamique des contrats à terme sur cryptomonnaies, ouvrir une position est la première étape et représente souvent la clé du succès ou de l'échec. De nombreux traders, en particulier les débutants, s'appuient uniquement sur les ordres Market et Limit basiques. Cela peut entraîner des opportunités manquées ou des frais de transaction plus élevés en raison du slippage.





En réalité, des plateformes comme MEXC proposent plusieurs types d'ordres, chacun conçu pour des scénarios de trading spécifiques. Maîtriser ces outils permet aux traders d'exécuter leurs stratégies avec plus de précision et de contrôle.





Cet article vous offre une présentation complète des différents types d'ordres disponibles dans le trading de contrats à terme sur MEXC et explique comment les utiliser ensemble pour ouvrir vos positions rapidement, efficacement et à moindre frais.





Commencer votre aventure de trading des contrats à terme













Un ordre Limit est un ordre d'achat ou de vente qui s'exécute une fois que le marché atteint un prix spécifié. Il permet aux traders de définir le prix de l'ordre, et la transaction sera exécutée à ce prix ou à un prix plus favorable.

Lorsqu'un ordre Limit est placé, s'il existe déjà des ordres dans le carnet d'ordres au même prix ou à un prix plus avantageux, il sera exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Dans le cas contraire, l'ordre Limit restera inscrit dans le carnet jusqu'à ce qu'il puisse être exécuté, ce qui contribue également à la profondeur du marché.









Avantages : contrôle précis des coûts

Pas de slippage : le prix d'exécution ne sera jamais moins favorable que la limite fixée, ce qui vous permet de contrôler avec précision vos coûts d'entrée.

Rôle de Maker : si votre ordre n'est pas exécuté immédiatement mais reste dans le carnet d'ordres, vous bénéficiez souvent de frais de Maker plus bas.





Inconvénients :

L'exécution n'est pas garantie, car elle dépend des conditions du marché.

Les ordres peuvent rester en attente un certain temps avant d'être exécutés.









Les ordres Limit sont généralement utilisés lorsque les traders souhaitent acheter ou vendre à un prix fixe précis. Voici deux exemples courants d'utilisation d'un ordre Limit :





Exemple 1 : le Trader A effectue des transactions sur les contrats à terme perpétuels BTC. Le prix actuel est de 40 000 USDT. Si A souhaite acheter à 39 000 USDT, il peut placer un ordre Limit. Une fois que le prix du marché descend à 39 000 USDT ou en dessous, l'ordre sera déclenché et exécuté.





Exemple 2 : le prix actuel du contrat perpétuel BTC est de 40 000 USDT. Si A souhaite vendre à 41 000 USDT, il peut placer un ordre Limit. Une fois que le prix du marché atteint 41 000 USDT ou plus, l'ordre sera déclenché et exécuté.









Lorsque vous placez un ordre Limit, vous pouvez choisir entre trois paramètres de la durée en vigueur (Time in Force) : GTC (Good Till Canceled), IOC (Immediate or Cancel) et FOK (Fill or Kill).





GTC (Good Till Canceled) : l'ordre reste actif jusqu'à ce qu'il soit entièrement exécuté ou annulé manuellement.

IOC (Immediate or Cancel) : l'ordre est exécuté immédiatement. Toute partie qui ne peut pas être exécutée au prix spécifié est annulée.

FOK (Fill or Kill) : l'ordre doit être exécuté en totalité immédiatement au prix spécifié. Sinon, il est entièrement annulé.









Web : rendez-vous sur la page de trading des contrats à terme, sélectionnez Limit, saisissez le Prix et la Quantité, puis cliquez sur Ouvrir Long ou Ouvrir Short.









App : accédez à la page de trading des contrats à terme, sélectionnez Limit, saisissez le Prix et le Montant, puis appuyez sur Ouvrir un Long ou Ouvrir un Short.













Un ordre Market est un type d'ordre qui s'exécute immédiatement au meilleur prix disponible sur le marché.









Avantages : un ordre Market ne nécessite pas que l'utilisateur définisse un prix, ce qui permet une exécution rapide de l'ordre.

Inconvénients : bien que les ordres Market garantissent une exécution rapide, ils ne peuvent pas garantir le prix d'exécution. Les prix du marché peuvent fluctuer rapidement, entraînant un slippage par rapport au prix attendu. Pour réduire ce risque, vous pouvez activer la fonction de Protection des prix sur MEXC, qui aide à éviter des déclenchements anormaux du Stop-Loss ou Take-Profit en période de forte volatilité.









Les ordres Market sont généralement utilisés lorsque les traders souhaitent acheter ou vendre rapidement au prix actuel du marché. Deux exemples courants sont :





Exemple 1 : le prix des contrats à terme perpétuels BTC franchit rapidement la barre des 40 000 USDT. Le Trader A veut acheter immédiatement et accepte le prix du marché pour entrer en position. Dans ce cas, A peut utiliser un ordre Market pour acheter.





Exemple 2 : le prix des contrats à terme perpétuels BTC chute rapidement en dessous de 39 000 USDT. Le Trader A veut vendre immédiatement et accepte le prix du marché pour clôturer sa position. Dans ce cas, A peut utiliser un ordre Market pour vendre.









Web : accédez à la page de trading des contrats à terme, sélectionnez Market, saisissez la Quantité, puis cliquez sur Ouvrir Long ou Ouvrir Short.









App : accédez à la page de trading des contrats à terme, sélectionnez Market, saisissez le Montant, puis appuyez sur Ouvrir un Long ou Ouvrir un Short.







Un ordre Trigger permet aux utilisateurs de prédéfinir un prix de déclenchement, un prix de l'ordre et une quantité. Lorsque le prix du marché atteint le prix de déclenchement, le système placera automatiquement un ordre au prix spécifié. Avant que l'ordre Stop ne soit déclenché, aucune position ni marge ne sera verrouillée.









Avantages : les ordres Trigger réduisent la nécessité d'une surveillance constante, en permettant aux utilisateurs de planifier à l'avance leurs points d'entrée et de sortie. Ils aident à sécuriser les profits ou à limiter les pertes lors du trading.

Inconvénients : un ordre Trigger peut ne pas toujours être déclenché avec succès en raison de limites de position, d'une marge insuffisante ou des conditions du marché.









Les ordres Trigger sont généralement utilisés pour préconfigurer des prix d'entrée ou de sortie.





Scénario 1 : Stop-Loss. Le trader A détient une position longue en contrats à terme perpétuels BTC avec un prix d'entrée de 40 000 USDT. A estime que 39 000 USDT est un niveau de support clé et que si le prix tombe en dessous, une nouvelle baisse est probable. A peut définir le prix Trigger à 39 000 USDT et le prix d'ordre au marché à 39 000 USDT ou inférieur. Si le prix chute à 39 000 USDT, l'ordre Trigger est activé et le système place un ordre pour clôturer la position longue.





Scénario 2 : Entrée sur cassure (entry on a breakout). Le trader A voit les contrats à terme perpétuels BTC s'échanger à 39 000 USDT et estime que si le prix dépasse 40 000 USDT, une forte tendance haussière pourrait commencer. A peut définir le prix Trigger à 40 000 USDT et le prix d'ordre au marché à 40 000 USDT ou supérieur. Si le prix atteint 40 000 USDT, l'ordre Trigger est activé et un ordre est placé pour ouvrir une position longue.









Lorsque vous utilisez un ordre Trigger, vous devez savoir qu'il existe trois types de prix de déclenchement : Dernier prix, Prix juste et Prix de l'indice.

Dernier prix : le prix de la transaction la plus récente dans le carnet d'ordres des contrats à terme MEXC.

Prix juste : un mécanisme de protection introduit pour éviter les pertes causées par des fluctuations de prix anormales sur une seule plateforme. Il est calculé à partir de données de prix pondérées provenant des principales plateformes et reflète plus équitablement le prix du marché.

Prix de l'indice : calculé par MEXC à partir des prix au comptant de plusieurs plateformes de premier plan, avec différentes pondérations appliquées.









Web : accédez à la page de trading de contrats à terme, sélectionnez Ordre Trigger, saisissez le prix de déclenchement, le prix et la quantité, puis cliquez sur Ouvrir Long ou Ouvrir Short.









App : accédez à la page de trading de contrats à terme, sélectionnez Ordre Trigger, saisissez le prix de déclenchement, le Prix et le Montant, puis appuyez sur Ouvrir un Long ou Ouvrir un Short.

















Un ordre Stop Suiveur est un ordre conditionnel de stratégie qui soumet une transaction au marché après un mouvement de repli. Lorsque le prix du contrat à terme atteint à la fois le prix d'activation prédéfini par l'utilisateur et le pourcentage (ou le montant) de suivi, l'ordre est déclenché.





Calcul du prix de déclenchement :

Pour les ordres de vente :

Prix de déclenchement = Prix le plus haut atteint – Écart de suivi (distance en prix)

Prix de déclenchement = Prix le plus haut atteint × (1 – % d'Écart de suivi (ratio))

Pour les ordres d'achat :

Prix de déclenchement = Prix le plus bas atteint + Écart de suivi (distance en prix)

Prix de déclenchement = Prix le plus bas atteint × (1 + % d'Écart de suivi (ratio))





De plus, les utilisateurs peuvent définir un prix d'activation, qui sert de condition pour activer l'ordre Stop Suiveur. Le système commencera à suivre et à calculer le prix de déclenchement réel uniquement lorsque le marché atteindra ou dépassera le prix d'activation, selon le type de prix sélectionné. Si aucun prix d'activation n'est défini, l'ordre est activé immédiatement après son placement.









Avantages : offrent un meilleur contrôle des profits et permettent aux traders de reproduire leurs stratégies de trading de manière plus systématique.

Inconvénients : le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil, ce qui rend difficile la définition d'un ratio de suivi approprié.









Les ordres Stop Suiveur sont généralement utilisés pour acheter lors de rebonds après des creux du marché ou pour vendre lors de replis après des hausses de prix. Voici deux exemples :

Scénario 1 : Achat sur rebond. Supposons que le prix du marché des contrats à terme perpétuels BTC chute à 39 000 USDT. Le trader A pense que le prix va continuer de baisser mais anticipe un rebond autour de 37 000 USDT. A souhaite acheter une fois que le rebond atteint 1 %. Il définit donc un ordre Stop Suiveur avec un prix d'activation de 37 000 USDT, un écart de suivi de 1 %, puis place un ordre Stop Suiveur d'achat pour ouvrir une position longue.

Scénario 2 : Vente sur repli. Supposons que le prix du marché des contrats à terme perpétuels BTC monte à 40 000 USDT. Le trader A pense que le prix continuera à grimper mais pourrait se replier après avoir atteint 42 000 USDT. A souhaite vendre une fois que la baisse atteint 1 %. Il définit donc un ordre Stop Suiveur avec un prix d'activation de 42 000 USDT, un écart de suivi de 1 %, puis place un ordre Stop Suiveur de vente pour ouvrir une position courte.









Web : accédez à la page de trading de contrats à terme, sélectionnez Ordre Stop Suiveur, saisissez l'Écart de suivi et la quantité, puis cliquez sur Ouvrir Long ou Ouvrir Short.









App : accédez à la page de trading de contrats à terme, sélectionnez Ordre Stop Suiveur, saisissez le Ratio et le Montant, puis appuyez sur Ouvrir un Long ou Ouvrir un Short.









L'ordre Post-Only garantit que votre ordre ne sera jamais exécuté immédiatement. Cela garantit que vous serez toujours Maker. Si l'ordre correspond instantanément à un ordre existant, il sera automatiquement annulé.





Un Maker est un trader qui place des ordres Limit à des prix et quantités spécifiés, en attendant que d'autres utilisateurs les exécutent, ajoutant ainsi de la liquidité au marché. Un Taker, en revanche, exécute directement contre des ordres Limit ou Market existants, retirant de la liquidité du marché.









Avantages : dans le trading de contrats à terme MEXC, les ordres Maker bénéficient d'un taux des frais beaucoup plus bas que les ordres Taker. L'utilisation de l'ordre Post-Only garantit que vous payez toujours 0 % de frais.

Inconvénients : comme l'ordre Post-Only place des ordres en attente plutôt que de prendre ceux déjà existants, il n'y a aucune garantie d'exécution immédiate.









L'ordre Post-Only est généralement utilisé par les fournisseurs de liquidité pour bénéficier d'avantages en matière de frais. Voici deux exemples :





Exemple 1 (scénario haussier) : supposons que le Trader A anticipe une hausse du BTC. Le prix actuel du contrat perpétuel BTC est de 40 000 USDT. Si A place un ordre d'achat à 39 000 USDT (en dessous du prix du marché), l'ordre ne sera pas exécuté immédiatement et sera placé avec succès, faisant de A un Maker. En revanche, si A place un ordre d'achat à 41 000 USDT (au-dessus du prix du marché), l'ordre serait exécuté instantanément et donc annulé, ce qui garantit que A reste un Maker.





Exemple 2 (scénario baissier) : supposons que le Trader A anticipe une baisse du BTC. Le prix actuel du contrat perpétuel BTC est de 40 000 USDT. Si A place un ordre de vente à 41 000 USDT (au-dessus du prix du marché), l'ordre ne sera pas exécuté immédiatement. L'ordre est placé avec succès, faisant de A un Maker. En revanche, si A place un ordre de vente à 39 000 USDT (en dessous du prix du marché), l'ordre serait exécuté instantanément et donc annulé, garantissant que A reste un Maker.









Web : accédez à la page de trading des contrats à terme, sélectionnez Ordre Post-Only, saisissez le Prix et la Quantité, puis cliquez sur Ouvrir Long ou Ouvrir Short.









App : rendez-vous sur la page de trading des contrats à terme, sélectionnez Ordre Post-Only, saisissez le Prix et le Montant, puis appuyez sur Ouvrir un Long ou Ouvrir un Short.







