Qu'est-ce que l'Épargne à terme de MEXC ?









L' Épargne à terme est un produit financier proposé par MEXC aux utilisateurs des contrats à terme. Une fois activés, les fonds éligibles présents sur votre compte Futures sont automatiquement souscrits à ce produit exclusif, générant des intérêts quotidiens sans affecter votre trading habituel sur les contrats à terme, et vous aidant ainsi à faire croître efficacement la valeur de votre compte.













Les actifs éligibles à l'Épargne à terme sont appelés le capital initial et sont basés sur le solde du compte Futures de l'utilisateur.

Les utilisateurs n'ont besoin d'activer l'Épargne à terme qu'une seule fois. Après activation, le capital initial est automatiquement pris en compte pour le calcul des intérêts. Le capital initial continue de servir de marge pour le trading des contrats à terme tout en générant des intérêts.

Capital initial = Solde disponible + Actifs verrouillés pour les ordres en attente + Marge utilisée – Bonus

Veuillez consulter la page de l’événement pour connaître les cryptomonnaies spécifiques prises en charge par l'Épargne à terme.

Les bonus sont exclus du calcul des intérêts de l'Épargne à terme.

Les intérêts générés par l'Épargne à terme sont distribués sans aucuns frais. La participation est totalement gratuite.









Les intérêts générés par l'Épargne à terme dépendent à la fois de la valeur des positions sur les contrats à terme et du montant du capital initial dans le compte Futures. La valeur des positions détermine le TAEG applicable pour le calcul des intérêts, tandis que le montant du capital initial détermine directement la base de calcul des intérêts. Les règles spécifiques sont les suivantes :





1) Marges des contrats à terme USDT-M, USDC-M et USDE-M

Token Valeur de la position sur les contrats à terme Principal générateur d'intérêts TAEG USDT < 100 000 $ Illimité 3 % ≥ 100 000 $ 0 - 25 000 USDT 20 % ≥ 25 000 USDT 3 % USDC < 100 000 $ Illimité 3 % ≥ 100 000 $ 0 - 25 000 USDC 20 % ≥ 25 000 USDC 3 % USDE — Illimité 5 %

Remarques :

Les valeurs de TAEG et les limites de capital initial sont ajustées dynamiquement en fonction des conditions de marché et des politiques de la plateforme. Les intérêts réels sont déterminés par les valeurs affichées sur la page de l'Épargne à terme. Veuillez vous référer aux annonces officielles de MEXC pour les mises à jour.

Le calcul inclut la valeur des positions de tous les contrats à terme USDT-M et USDC-M ouverts. Les contrats à terme Coin-M sont exclus du calcul.

La valeur des positions sur les contrats à terme est calculée sur une base nette. Pour les paires ayant le même actif sous-jacent, les positions longues et courtes s'annulent, et la taille nette de la position est utilisée dans le calcul. La formule spécifique est la suivante :

abs (Quantité d'USDT en position longue × Prix d'entrée moyen – Quantité d'USDT en position courte × Prix d'entrée moyen + Quantité d'USDC en position longue × Prix d'entrée moyen – Quantité d'USDC en position courte × Prix d'entrée moyen)

La valeur des positions est enregistrée trois fois par jour, et la moyenne est utilisée pour le calcul.

Le solde du compte Futures est enregistré trois fois par jour, et la valeur la plus basse est retenue comme capital initial pour le calcul des intérêts.





2) Exemples de calcul des intérêts de l'Épargne à terme





Scénario A : l'utilisateur détient actuellement une position sur les contrats à terme de 80 000 USDT et dispose de 25 000 USDT en capital initial. Les intérêts quotidiens sont calculés comme suit :

Intérêts quotidiens = 25 000 × 3 % / 365 = 2,05 USDT

Explication : puisque la valeur de la position est inférieure à 100 000 USDT, la totalité du capital initial est calculée sur la base d'un TAEG de 3 %.





Scénario B : l'utilisateur détient actuellement une position sur les contrats à terme de 100 000 USDT et dispose de 25 000 USDT en capital initial. Les intérêts quotidiens sont calculés comme suit :

Intérêts quotidiens = 25 000 × 15 % / 365 = 10,25 USDT

Explication : avec une valeur de position d'au moins 100 000 USDT, les premiers 25 000 USDT de capital initial sont éligibles au TAEG de 15 %.





Scénario C : l'utilisateur détient actuellement une position sur les contrats à terme de 100 000 USDT et dispose de 85 000 USDT en capital initial. Les intérêts quotidiens sont calculés comme suit :

Intérêts quotidiens = 25 000 × 15 % / 365 + 60 000 × 3 % / 365 = 15,18 USDT

Explication : sur un total de 85 000 USDT de capital initial, les premiers 25 000 USDT sont calculés à 15 %, tandis que les 60 000 USDT restants sont calculés à 3 %.





3) Règles de distribution des intérêts de l'Épargne à terme





Les intérêts de l'Épargne à terme sont distribués une fois par jour sur le compte Spot de l'utilisateur. Le montant distribué correspond aux intérêts accumulés la veille. Les détails des intérêts peuvent être consultés dans la section Intérêts accumulés sur la page de l'Épargne à terme.









Activation de l'Épargne à terme : lorsque le compte Futures contient des actifs pris en charge par l' lorsque le compte Futures contient des actifs pris en charge par l' Épargne à terme , la fonctionnalité peut être activée à tout moment.

Désactivation de l'Épargne à terme : l'Épargne à terme peut être désactivée à tout moment lorsqu'elle est active. Toutefois, veuillez noter que si les fonds alloués à l'Épargne à terme sont retirés ou transférés pendant la période d'activation, ces fonds cesseront immédiatement de générer des intérêts.





Activer maintenant













Accédez à la page d'accueil du site officiel de MEXC et connectez-vous. Dans la section Épargne, cliquez sur Épargne à terme pour entrer sur la page de l'événement.









Sur la page de l'Épargne à terme, cliquez sur Épargner maintenant.









Cochez la case de l'accord et cliquez sur le bouton Commencer à générer des intérêts pour finaliser l'activation de l'Épargne à terme.













1) Ouvrez l'application MEXC et appuyez sur Plus sur la page d'accueil.

2) Dans la section Actifs, sélectionnez Épargne.

3) Sur la page de l'Épargne, appuyez sur Épargne à terme.

4) Sur la page de l'Épargne à terme, appuyez sur Épargner maintenant.

5) Cochez la case de l'accord et appuyez sur le bouton Commencer à générer des intérêts pour finaliser l'activation de l'Épargne à terme.









Divulgation des risques : ce contenu ne constitue pas un conseil en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou tout autre service connexe, et ne constitue pas non plus une recommandation d'acheter, de vendre ou de conserver des actifs. MEXC Learn fournit des informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Veillez à bien comprendre les risques encourus et investissez avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



