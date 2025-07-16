Explication du calcul du P&L





Dans le trading des contrats à terme, la distinction entre le P&L non réalisé et le P&L réalisé peut prêter à confusion. Pourquoi le profit ou la perte affiché(e) pendant la détention d'une position diffère du P&L réel une fois la position clôturée ? Cet article vous explique cette différence à l'aide des formules simples et des exemples concrets.

















La différence essentielle réside dans le fait que la position soit clôturée ou non.





P&L non réalisé : il s'agit du profit ou de la perte d'une position ouverte, qui évolue en temps réel selon les fluctuations du marché. Sur MEXC, le P&L non réalisé est calculé par défaut à partir du prix juste. L'utilisateur peut choisir la base de calcul du P&L non réalisé dans les paramètres de la position en cours.









P&L réalisé : le profit ou la perte effectivement généré(e) après la clôture de la position. Il inclut tous les éléments réalisés de la position : frais de transaction, frais de financement, et P&L à la clôture. Ce dernier est calculé en fonction du prix de marché auquel l'ordre a été exécuté par le système.









Remarque : le prix juste est déterminé à partir d'une moyenne du prix de l'indice et du prix de marché. Il peut différer du dernier prix du contrat, ce qui explique une partie des écarts entre le P&L non réalisé et le P&L réalisé.









Type de position Formule de calcul du P&L non réalisé Formule de calcul du P&L réalisé Long (Prix juste − Prix d'entrée moyen) × Position × Taille (Prix de clôture moyen − Prix d'entrée moyen) × Position × Taille Short (Prix d'entrée moyen − Prix juste) × Position × Taille (Prix d'entrée moyen − Prix de clôture moyen) × Position × Taille









Pourquoi le profit diminue-t-il après la clôture d'une position ? Prenons un exemple avec les contrats à terme USDT-M ETHUSDT





Pendant la détention de la position :





Après la clôture :





Informations sur la position :

Paire de trading : ETHUSDT (position longue : bullish sur l'ETH)

Prix d'entrée moyen : 2 721,18 USDT

Prix juste : 2 723,92 USDT

Prix de clôture moyen : 2 722,91 USDT

Taille de la position : 50 contrats (1 contrat = 0,01 ETH)

Frais d'ouverture : −0,2722 USDT

Frais de clôture : −0,2722 USDT





P&L non réalisé = (Prix juste − Prix d'entrée moyen) x Position x Taille = (2 723,92 − 2 721,18) x 50 x 0,01 = 1,37 USDT

Profit non réalisé actuel = 1,37 USDT





P&L réalisé =(Prix de clôture moyen − Prix d'entrée moyen) × Position × Taille − Frais de transaction − Frais de financement = (2 722,91 − 2 721,18) x 50 x 0,01 − (0,2722 + 0,2722) − 0 = 0,3206 USDT

Profit effectif = 0,3206 USDT









Plusieurs facteurs peuvent expliquer les écarts entre le P&L non réalisé et le P&L réalisé :





Raison 1 : Lorsque le prix juste s'écarte du prix de marché, cela entraîne une différence entre le P&L non réalisé et le P&L réalisé.





Le P&L non réalisé est calculé par défaut à partir du prix juste, tandis que le P&L réalisé repose sur le prix d'exécution réel sur le marché. De fortes fluctuations du marché peuvent entraîner un écart entre ces prix, ce qui se traduit par une différence entre le P&L non réalisé et le P&L réalisé.





Raison 2 : Déduction des frais de transaction et des frais de financement.





La clôture d'une position entraîne des frais de transaction, de sorte que le P&L réalisé après déduction des frais peut différer du P&L non réalisé. Si la position est maintenue pendant des périodes de financement, des frais de financement peuvent également s'appliquer.





Remarque : si le taux de financement est positif, les détenteurs des positions longues paient des frais de financement aux détenteurs des positions courtes ; s'il est négatif, les détenteurs des positions courtes paient les détenteurs des positions longues.





Raison 3 : Fluctuations du prix.





Les prix des cryptomonnaies dépendent fortement du comportement des utilisateurs. De gros ordres d'achat ou de vente peuvent provoquer de fortes fluctuations à court terme du prix de marché. Ces fluctuations peuvent entraîner un écart entre le P&L affiché pendant la détention de la position et le P&L réalisé après clôture.





Rappel :

Le mécanisme du prix juste réduit l'impact de la manipulation du marché, mais le P&L réellement réalisé dépend du prix de marché au moment de l'exécution de l'ordre.

En trading de contrats à terme, des pertes non réalisées peuvent entraîner une liquidation. Il est donc crucial de contrôler les risques liés à la position.













En trading de contrats à terme, le taux de P&L est un indicateur clé pour mesurer la performance d'une transaction :

Taux de P&L = (P&L / Marge initiale) × 100 %

Marge initiale = (Prix d'entrée moyen × Contrats × Taille) / Effet de levier

ROI = P&L non réalisé / Marge initiale

Le ROI dépend uniquement de l'effet de levier actuel, et non des augmentations ou diminutions de marge.





Informations sur la position

Paire de trading : ETHUSDT (position longue : bullish sur l'ETH)

Effet de levier : 500x

Direction : Long (bullish)

Prix d'entrée : 2 697,30 USDT

Prix juste en temps réel : 2 703,67 USDT

Taille de la position : 50 contrats (1 contrat = 0,01 ETH)

Frais de transaction = 0,2697 USDT

Frais de financement = 0 USDT





Marge initiale = (Prix d'entrée moyen × Contrats × Taille) / Effet de levier = (2 697,30 × 50 × 0,01) / 500 = 2,6973 USDT





P&L = P&L non réalisé − Frais de transaction − Frais de financement = 3,185 − 0,2697 − 0 = 2,9153 USDT





Taux de P&L = (P&L / Marge initiale) × 100 % = (2,9153 / 2,6973) × 100 % = 108 %





Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Merci de prendre connaissance les risques encourus et investir avec prudence. Les décisions d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



