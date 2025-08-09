Sei intègre l'USDC natif et CCTP V2 pour accélérer l'adoption des stablecoins













Le réseau Sei (Sei Network) est une blockchain de couche 1 (Layer-1) de nouvelle génération, construite sur le SDK Cosmos et développée par l'équipe de Sei Labs à partir de 2021, avec un lancement officiel en 2023. Dès ses débuts, Sei a attiré des investissements stratégiques de la part d'institutions de premier plan telles que Jump Crypto, Multicoin Capital et Coinbase Ventures, lui donnant un élan considérable.





Sei se distingue par un positionnement clair : offrir une infrastructure DeFi à haute fréquence et à faible latence. Elle est particulièrement adaptée aux échanges décentralisés (DEX), aux carnets d'ordres on-chain (CLOB), aux places de marché NFT et aux projets GameFi — une blockchain conçue sur mesure pour un trading transparent à haute fréquence et une utilisation efficace du capital.













L'innovation technique la plus remarquable de Sei est son mécanisme de consensus Twin‑Turbo, une optimisation basée sur Cosmos Tendermint. Il introduit deux améliorations majeures : la propagation intelligente des blocs et l'exécution parallèle optimiste. Grâce à ces optimisations, le temps de finalité est réduit à environ 380–400 millisecondes — bien plus rapide qu'Ethereum (qui nécessite plusieurs minutes) ou que le Tendermint traditionnel (quelques secondes).









Depuis la mise à niveau Sei V2, la blockchain prend en charge l'EVM parallélisé, rendant Sei compatible avec les outils de développement Ethereum (tels que Solidity, Remix, Hardhat, etc.) tout en permettant l'exécution parallèle des transactions. Les tests internes du projet Sei Giga ont montré une capacité dépassant plusieurs centaines de milliers de TPS, tout en maintenant une latence de finalité inférieure à 400 ms, démontrant un potentiel de performance exceptionnel.









Contrairement à la plupart des blockchains qui s'appuient sur les AMM, Sei intègre un support natif au niveau du protocole pour les carnets d'ordres et le moteur d'appariement, permettant aux DEX d'implémenter des CLOB on-chain. Cela permet un meilleur ajustement des prix, une efficacité du capital supérieure et un slippage réduit, tandis que les enchères groupées fréquentes contribuent à limiter le front-running et les manipulations.









En tant que membre de l'écosystème Cosmos , Sei prend en charge l'IBC (Inter-Blockchain Communication) ainsi que les contrats intelligents CosmWasm, encourageant les développeurs Rust à créer des applications interopérables et cross-chain sur Sei, capables de migrer d'une chaîne Cosmos à une autre.









Grâce à l'efficacité de Sei et à ses capacités d'exécution parallèle, les frais de transaction sont nettement inférieurs à ceux d' Ethereum Solana et d'autres blockchains de couche 1 (L1) comparables. L'équipe affirme également son engagement en faveur de la neutralité carbone, un atout qui séduit les utilisateurs et institutions soucieux de l'environnement.













Porté par l'annonce positive de la mise en ligne de l'USDC natif et de CCTP V2, le token SEI a connu une forte hausse dans la semaine suivant la nouvelle, atteignant un sommet de 0,39 $ — son plus haut niveau depuis près de cinq mois. Cela reflète la forte reconnaissance par le marché du potentiel de l'écosystème Sei.

















L'écosystème de Sei continue de gagner en traction. Selon les données disponibles, la TVL (valeur totale verrouillée) est passée de moins de 10 millions $ en octobre 2023 à 700 millions $ en juillet 2025, soit une hausse de 188 % depuis le début de l'année. Le nombre total de DApps dans l'écosystème dépasse désormais les 200, couvrant des secteurs variés tels que le prêt, le trading, les paiements, les NFTs et le gaming, formant une communauté de développeurs dynamique et florissante.









Dans le secteur de la DeFi en particulier, plusieurs projets phares ont vu le jour sur Sei. Par exemple, Takara Lend a dépassé les 100 millions $ en TVL, construisant une véritable « couche de crédit » pour la DeFi, permettant aux actifs numériques d'être utilisés non seulement comme investissement, mais aussi pour des paiements dans le monde réel. De son côté, Yei Finance , le plus grand protocole de prêt de l'écosystème Sei, affiche une TVL de 380 millions $, consolidant sa position de leader. Le succès de ces projets a non seulement enrichi le paysage DeFi de Sei, mais a aussi considérablement renforcé sa présence sur le marché.









Avec l'arrivée du USDC natif et de CCTP V2 sur le réseau principal de Sei, la blockchain évolue d'un statut de « couche 1 haute performance » à celui de véritable « couche de règlement cross-chain pour stablecoins ». Le lancement du USDC natif améliore considérablement la qualité de liquidité et l'efficacité du capital sur Sei, tandis que CCTP V2 étend l'interopérabilité cross-chain, posant les bases de Sei en tant que futur hub des stablecoins.





À moyen terme, avec une TVL en constante croissance, un écosystème applicatif de plus en plus mature et des capacités d'exécution EVM en progression, Sei est idéalement positionné pour rivaliser avec les blockchains Layer 1 les plus établies.





Pour les développeurs comme pour les investisseurs souhaitant prendre part à la prochaine vague de croissance des infrastructures Layer 1, Sei s'impose déjà comme une force montante incontournable. Avec la demande croissante pour les stablecoins, l'interopérabilité cross-chain, l'intégration institutionnelle et les cas d'usage en trading haute fréquence, l'avenir de Sei s'annonce particulièrement prometteur.









