Le retour de SUSHI en juillet : comment le protocole DeFi vétéran a retrouvé l'attention du marché

En juillet 2025, le marché des cryptomonnaies a connu un regain de volatilité et de dynamisme. Dans un contexte mêlant facteurs macroéconomiques et nouvelles dynamiques internes, plusieurs protocoles DeFi considérés « historiques » autrefois marginalisés connaissent un retour en force, au premier rang desquels SushiSwap et son token natif, SUSHI . Longtemps éclipsé par Uniswap, SushiSwap a affiché ce mois-ci une résurgence inattendue. En juillet 2025, le token SUSHI a enregistré un important rallye, son prix passant d'environ 0,60 $ en début de mois à un pic avoisinant 1,09 $. L'activité de trading a également fortement augmenté, traduisant un regain d'intérêt du marché pour ce protocole de longue date.





















Arbitrum, Sushi, abréviation de SushiSwap, est un exchange décentralisé (DEX) construit sur Ethereum qui fonctionne avec un mécanisme de teneur de marché automatisé (AMM). Contrairement aux exchanges traditionnels basés sur un carnet d'ordres, Sushi permet aux utilisateurs de fournir des tokens à des pools de liquidité, les smart contracts se chargeant d'exécuter les transactions selon des algorithmes prédéfinis, rendant possible l'échange pair-à-pair d'actifs sans intermédiaires. Sushi prend en charge plusieurs blockchains, dont Ethereum Avalanche et BNB Chain , et offre une forte compatibilité multichain.





Acteur précoce de la DeFi, Sushi a joué un rôle clé dans l'écosystème. Bien qu'il ait progressivement perdu de l'attention en raison de problèmes de gouvernance interne et de la lenteur des mises à jour techniques, l'équipe Sushi a, depuis la seconde moitié de 2024, entrepris de restructurer sa feuille de route, de moderniser ses produits modulaires et d'élargir ses partenariats, remodelant peu à peu son image de plateforme DeFi multi‑dimensionnelle.









SUSHI est le token natif de l'écosystème SushiSwap et joue un double rôle : il sert de token de récompense pour les utilisateurs qui fournissent de la liquidité au protocole, et il agit également comme token de gouvernance, permettant aux détenteurs de participer aux propositions, aux votes et aux décisions d'allocation des ressources.





SUSHI a une offre plafonnée et est émis par phases afin d'équilibrer l'efficacité des incitations et la préservation de la valeur à long terme. En plus du liquidity mining, les utilisateurs peuvent staker leurs SUSHI pour obtenir des récompenses supplémentaires, ce qui augmente le verrouillage des tokens et renforce la fidélité à l'écosystème.









SushiSwap est une plateforme décentralisée de trading de cryptomonnaies sur le réseau Ethereum qui utilise le modèle AMM. Grâce aux smart contracts, les utilisateurs peuvent trader différents actifs numériques sans intermédiaires centralisés. Ils peuvent déposer leurs actifs numériques dans des pools de liquidité, qui sont ensuite utilisés pour faciliter les transactions sur la plateforme aux prix du marché en temps réel. Les fournisseurs de liquidité reçoivent également des tokens SUSHI comme incitation supplémentaire via le liquidity mining.









SushiSwap continue d'attirer les investisseurs grâce à plusieurs avantages clés :





1) Paires de trading diversifiées : prend en charge des dizaines de paires de tokens, incluant à la fois des actifs majeurs et des actifs de niche, offrant ainsi des options de trading flexibles.





2) Écosystème DeFi modulaire : au‑delà d'un DEX, Sushi propose des services de prêt, de gestion d'actifs, de lancement de tokens, de places de marché NFT et bien plus encore, répondant à des besoins financiers variés.





3) Interface conviviale : Sushi adopte une conception intuitive, accessible aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs expérimentés.





4) Mécanismes de récompense : grâce au liquidity mining, au staking et aux incitations de gouvernance, Sushi offre des opportunités de rendement durables pour les participants à long terme.





5) Communauté mondiale : Sushi dispose d'une communauté mondiale ouverte et active, avec une gouvernance transparente permettant aux détenteurs de tokens de proposer et de voter des améliorations, favorisant une forte cohésion et une culture de la décentralisation.













Début juillet, SushiSwap a lancé le programme de récompenses Katana en collaboration avec KatanaDEX. Dans le cadre de cette initiative, certaines pools de liquidité sélectionnées ont commencé à générer à la fois des tokens SUSHI et KAT. Jusqu'à 400 millions de tokens KAT sont distribués durant la campagne. Cela offre non seulement un rendement supplémentaire aux détenteurs de SUSHI, mais diversifie aussi l'écosystème de SushiSwap grâce à l'introduction de KAT.









Le marché global des cryptomonnaies a connu une reprise en juillet, le BTC ayant dépassé 120 000 $ et l'ETH ayant franchi 3 800 $ , ce qui a stimulé l'ensemble du secteur des DEX. En tant qu'actif historique avec une narration claire et une offre en circulation modérée, le SUSHI a bénéficié du retour du sentiment FOMO.













Depuis 2024, Sushi a accéléré son déploiement multi‑chain. Il prend désormais en charge de nombreuses blockchains majeures et émergentes, améliorant considérablement l'accessibilité du protocole et la composabilité des actifs. Parallèlement, SushiXSwap, son produit de swap cross‑chain, a enregistré une hausse constante du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, confirmant l'émergence de Sushi en tant que véritable réseau de liquidité multi‑chain à l'ère des couches 2 (Layer 2) et de la DeFi modulaire.









Ce rallye n'est pas dû au hasard : il reflète la stratégie multidimensionnelle de Sushi. Les mises à niveau de l'architecture, l'innovation produit itérative, la reprise des indicateurs on‑chain et un consensus communautaire renforcé alimentent un regain d'optimisme sur le marché. Alors que les couches 2 (Layer 2), la modularité et l'interopérabilité cross‑chain dominent la narration, Sushi est bien placé pour évoluer d'un AMM historique vers une infrastructure DeFi nouvelle génération et multifonctionnelle.





Malgré l'impressionnante hausse de SUSHI en juillet, l'histoire de son retour est loin d'être terminée. Sa valeur à long terme ne dépendra pas seulement de ce rallye, mais de sa capacité à concrétiser sa vision technique et ses engagements envers l'écosystème dans les prochains trimestres. Si Sushi poursuit l'exécution de sa stratégie DeFi modulaire avec une gouvernance transparente et une agilité technique, il pourrait retrouver une position de premier plan dans la DeFi et devenir un exemple de renaissance d'un protocole vétéran. Pour les investisseurs axés sur la valeur à long terme, cette histoire ne fait que commencer.









