Qu'est-ce que 375ai (EAT) ? Analyse complète du premier réseau mondial d’intelligence des données en périphérie décentralisé





1) Intelligence décentralisée à la périphérie : 375ai a développé le premier réseau mondial d'intelligence des données décentralisé à la périphérie, capable d'effectuer un traitement et une analyse IA en temps réel directement à la source des données.

2) Double matrice de produits : grâce aux nœuds professionnels 375EDGE et à l'application mobile 375GO, la plateforme couvre des scénarios de collecte de données allant du niveau entreprise à l'utilisateur individuel.

3) Conception axée sur la confidentialité : toutes les données sont anonymisées et traitées localement à la périphérie, garantissant la protection de la vie privée tout en fournissant des analyses de données de haute qualité.

4) Incitations via le token EAT : le projet a lancé un programme d'airdrop du token EAT, récompensant les utilisateurs qui déploient des nœuds ou contribuent des données via l'application.

5) Large éventail d'applications : le réseau prend en charge les besoins en données en temps réel dans de nombreux secteurs, notamment la conduite autonome, les organismes gouvernementaux, la logistique, la finance quantitative et la publicité.









375ai est le premier réseau mondial d'intelligence des données en périphérie décentralisé. Il s'appuie sur des nœuds en périphérie alimentés par l'IA pour collecter et analyser des données multimodales en temps réel, tout en utilisant le token EAT pour encourager les utilisateurs à contribuer à la création d'un écosystème de données intelligent axé sur la confidentialité.





Le concept fondamental de 375ai consiste à amener la puissance de calcul de l'IA directement à la périphérie — là où les données sont générées — plutôt que de transférer toutes les données vers le cloud pour traitement. Cette architecture edge-first introduit trois changements majeurs :

Performance en temps réel : les données sont analysées localement et instantanément par l'IA, minimisant ainsi la latence.

Protection de la confidentialité : les informations sensibles sont anonymisées à la périphérie, éliminant le besoin de transférer les données brutes vers le cloud.

Efficacité : le traitement distribué réduit considérablement la consommation de bande passante et la charge des serveurs cloud.

Actuellement, le réseau 375ai couvre plus de 40 000 sites clés à travers les États-Unis, atteignant 70 % de la population américaine. Chaque jour, ce vaste réseau en périphérie collecte et traite d'importants volumes de données multimodales — visuelles, audio et environnementales — offrant aux entreprises et institutions des perspectives inédites en temps réel.













Le token EAT agit comme le token utilitaire et incitatif natif de l'écosystème 375ai, conçu pour récompenser les participants qui apportent des données de valeur au réseau.





Principales utilités de EAT :

Récompenses pour la contribution de données : distribuées à la fois aux opérateurs de nœuds 375EDGE et aux utilisateurs quotidiens de l'application 375GO qui partagent leurs données.

Droits de gouvernance : les détenteurs peuvent participer aux décisions clés influençant l'avenir du réseau.

Moyen d'échange : utilisé par les acheteurs de données pour acquérir des informations en temps réel issues du réseau 375ai.





Selon le blog officiel de 375ai, le projet a préparé un airdrop généreux pour récompenser les premiers utilisateurs et contributeurs. Cet airdrop vise à valoriser les membres actifs de la communauté, les soutiens du DePIN et les participants au testnet. Le plan détaillé de distribution des tokens sera annoncé lors du lancement du mainnet.





Le token EAT vient d'être lancé pour le trading public. Plusieurs facteurs clés pourraient influencer sa valorisation future :





Adoption du réseau : à mesure que davantage de nœuds 375EDGE sont déployés et que de nouveaux utilisateurs rejoignent 375GO, la valeur des données et la demande de tokens augmenteront naturellement.

Demande des entreprises : des secteurs tels que la conduite autonome, la finance et les institutions publiques pourraient accroître l'utilité du token grâce à l'achat de données.

Tokenomics : des détails tels que l'offre totale, le taux d'inflation et les mécanismes de burn seront publiés avant le lancement du mainnet.





De plus, la levée de fonds de 10 millions de dollars réalisée par 375ai en octobre démontre une forte confiance institutionnelle, ce qui pourrait avoir un effet positif sur la performance future du token.

Cela dit, tout investissement en cryptomonnaie comporte des risques. Il est recommandé aux investisseurs de suivre attentivement les mises à jour officielles et les tendances du marché après le lancement du mainnet, et d'évaluer la valeur de leur investissement avec prudence.









375ai a développé une matrice de produits complète répondant aux besoins de participation de différents types d'utilisateurs.









375EDGE est le produit phare de 375ai — un nœud d'intelligence artificielle en périphérie, conçu pour les environnements denses en trafic et riches en données. Doté d'une puissante capacité de calcul embarquée, il peut collecter, traiter et transmettre des données multimodales en temps réel. Les scénarios de déploiement typiques incluent les quartiers commerciaux, les hubs de transport et les centres commerciaux, où le traitement de données à grande échelle en temps réel est essentiel.









L'application mobile 375GO apporte la décentralisation et l'intelligence des données aux utilisateurs du quotidien grâce à une expérience simple, sécurisée et ludique, permettant à chacun de participer au réseau 375ai.





Principales fonctionnalités de 375GO :

Récompenses sans effort : les utilisateurs peuvent gagner des tokens de manière passive pendant que l'application collecte en arrière-plan des données précieuses.

Conception axée sur la confidentialité : toutes les données sont anonymisées, garantissant la protection de la vie privée des utilisateurs tout en leur permettant de débloquer des succès, de grimper dans les classements et de gagner des récompenses.

Intégration communautaire : les utilisateurs peuvent inviter leurs amis à rejoindre l'application et recevoir des bonus supplémentaires, contribuant ainsi ensemble à l'expansion et au renforcement du réseau de données 375ai.













L'intelligence des données en temps réel de 375ai, déployée en périphérie, génère un impact transformateur dans de nombreux domaines.





Entreprises de conduite autonome : elles ont besoin de grandes quantités de données réelles sur l'environnement routier pour entraîner et optimiser leurs algorithmes. 375ai fournit des données en temps réel de haute fidélité couvrant diverses conditions météorologiques, d'éclairage et de circulation, contribuant ainsi à améliorer la sécurité et la fiabilité des systèmes de conduite autonome.





Institutions gouvernementales et municipales : elles exploitent les données de 375ai pour optimiser la planification urbaine, la gestion du trafic et la sécurité publique. L'analyse en temps réel des flux de piétons et de véhicules permet aux décideurs de prendre des décisions d'investissement plus éclairées en matière d'infrastructures.





Entreprises de logistique et de transport de fret : elles utilisent les données en temps réel sur la circulation et l'environnement pour optimiser la planification des itinéraires, réduire les coûts de transport et améliorer l'efficacité des livraisons.





Sociétés de trading quantitatif : les données alternatives sont devenues un avantage concurrentiel clé sur les marchés financiers. 375ai fournit des indicateurs en temps réel sur le comportement des consommateurs et les activités commerciales, aidant les traders à identifier de nouvelles opportunités de marché.





Entreprises de publicité et de médias : elles exploitent les données réelles de mobilité et de comportement pour optimiser leurs stratégies de placement publicitaire et améliorer le retour sur investissement marketing.









Depuis son lancement officiel en septembre 2024, 375ai a connu une croissance rapide. En novembre 2024, le projet a lancé le réseau de test 375go Discovery, est entré dans sa deuxième phase en février 2025, puis a annoncé la finalisation du Discovery Testnet en juillet 2025, amorçant ainsi la préparation du mainnet. En octobre 2025, l'entreprise a levé 10 millions de dollars de financement et annoncé un plan d'airdrop pour le token EAT.





La vision de 375ai a toujours été de construire une couche de données réellement ancrée dans le monde réel. Avec le déploiement croissant des nœuds 375EDGE, l'expansion de la communauté 375GO et le lancement du token EAT, 375ai crée un réseau d'intelligence des données détenu et valorisé collectivement par ses contributeurs. Dans ce réseau, la valeur des données n'est plus monopolisée par quelques géants technologiques, mais distribuée équitablement à chaque contributeur.



