Qu'est-ce que Aria Protocol ? Le premier protocole Web3 dédié à la tokenisation des droits de propriété intellectuelle musicale

TL;DR

1) Aria Protocol transforme les droits d'auteur musicaux en tokens échangeables, permettant aux investisseurs particuliers d'accéder à des actifs IP autrefois réservés aux institutions.
2) Aria Protocol a levé 10,95 millions de dollars, attiré plus de 4 300 investisseurs et a passé un audit de sécurité réalisé par Halborn et d'autres institutions.
3) À l'avenir, Aria Protocol prendra en charge la programmation des IP, permettant le remixage, la concession de licences et la distribution automatique des redevances via des contrats intelligents.

1. Qu'est-ce que Aria Protocol ?


Aria Protocol est le premier protocole blockchain au monde entièrement dédié à la propriété intellectuelle (IP). Il convertit les actifs IP du monde réel, en particulier les droits d'auteur musicaux, en tokens numériques on-chain pouvant être échangés et circuler librement. Cette innovation abolit les barrières traditionnelles de l'investissement en propriété intellectuelle, offrant ainsi aux investisseurs individuels des opportunités jusqu'alors réservées aux grandes institutions et aux acteurs du secteur.

Aria Protocol est construit sur la Story blockchain, une couche 1 (L1) spécialement conçue pour la gestion de la propriété intellectuelle. L'écosystème Aria repose sur trois composantes principales : Aria Protocol (l'infrastructure), Aria Foundation (l'organe de gouvernance) et Aria Protocol Labs Inc. (la société de développement principale). Ces trois entités collaborent pour faire entrer des actifs IP emblématiques dans l'univers de la blockchain.

1.1 Que peut faire Aria Protocol ?


Aria Protocol permet aux investisseurs d'accéder à la propriété intellectuelle et d'en tirer profit en la tokenisant sous forme d'IP RWA (Intellectual Property Real-World Assets), rendant ainsi ces actifs interchangeables et liquides.
Il offre également aux détenteurs de droits d'auteur la possibilité de remixer leurs œuvres IP. Par exemple, la chanteuse et actrice sud-coréenne NANA a publié trois de ses chansons sur la plateforme Aria Protocol, qui a ensuite organisé un concours mondial de remix. Les producteurs pouvaient remixer ces titres, et toutes les soumissions étaient éligibles à des récompenses ainsi qu'à d'éventuelles sorties via des labels internationaux.
Les revenus générés par les morceaux remixés publiés sont tokenisés sur la plateforme Aria Protocol, et les redevances nettes sont réparties entre les créateurs des remix et les détenteurs de tokens APL.

1.2 Qu'est-ce que l'IP RWA


L'IP RWA (Intellectual Property Real-World Asset) constitue le cœur du fonctionnement d'Aria Protocol et représente une nouvelle catégorie d'actifs numériques. Par le passé, la propriété intellectuelle de grande valeur n'était accessible qu'aux grandes institutions et aux acteurs établis du secteur. Aria Protocol change cela en intégrant la propriété intellectuelle on-chain grâce aux tokens IP RWA.

Chaque token IP RWA est un token ERC-20 construit sur la Story blockchain. Ces tokens fongibles sont adossés à un portefeuille de droits de propriété intellectuelle réels acquis par Aria Management Company, une filiale de Aria Protocol Labs Inc. En tokenisant ainsi les actifs IP, Aria Protocol permet à tout un chacun d'accéder à la propriété intellectuelle et d'en tirer profit, alors qu'elle était auparavant illiquide et difficile à investir.

1.3 Qu'est-ce que APL ?


APL est le premier token IP RWA lancé sur Aria Protocol. Ses détenteurs ont droit à une part des revenus générés par les actifs IP sous-jacents. Les utilisateurs peuvent conserver et staker ce token pour obtenir des récompenses continues, ou le trader librement sur des exchanges décentralisés.

2. Fonctionnement d'Aria Protocol


Aria Protocol fonctionne selon trois phases principales : levée de fonds, staking et distribution des redevances. En prenant pour exemple le premier token APL, voici le processus complet.

2.1 Phase de levée de fonds


Avant la tokenisation des actifs IP, des fonds sont levés pour acquérir les droits d'auteur. Aria Protocol a mené son premier tour de financement sur Stakestone LiquidityPad, levant 10,95 millions de dollars. Ces fonds sont déployés par Aria Management Company (filiale de Aria Protocol Labs Inc.) pour acheter les droits musicaux.

Les investisseurs qui participent reçoivent des APL proportionnellement à leur contribution. Ces tokens représentent une part de l'ensemble du portefeuille d'actifs IP. L'offre totale actuelle d'APL est de 10 947 535, et chaque token reflète une propriété partielle sur les droits d'auteur de 48 chansons.

2.2 Phase de staking


Après avoir reçu leurs APL, les utilisateurs doivent staker leurs tokens pour commencer à percevoir des revenus issus des redevances. Lorsqu'un utilisateur stake des APL, il reçoit un montant équivalent de stAPL. Le stAPL sert de reçu de staking et représente la participation à la distribution des redevances. Le taux d'échange initial est de 1 : 1, mais la valeur du stAPL augmente avec le temps par rapport à celle de l'APL.

2.3 Collecte et distribution des redevances


Il s'agit du cœur de la valeur d'Aria Protocol. Aria Management Company collecte les redevances générées par les actifs IP acquis à partir de sources off-chain. Les revenus proviennent du streaming, des droits de licence, des ventes et des redevances de performance.

Les redevances collectées ne sont pas distribuées directement aux détenteurs de tokens. Elles servent à racheter des APL sur le marché. Les APL rachetés sont ensuite déposés dans le pool de staking, augmentant ainsi le nombre d'APL soutenant chaque stAPL, ce qui accroît la valeur du stAPL. Les investisseurs peuvent réaliser leurs gains soit en revendant directement leurs stAPL sur un exchange décentralisé, soit en unstakant pour convertir leurs stAPL en APL, puis en vendant ces derniers.

3. Tokenomics de ARIAIP


ARIAIP est le token natif d'Aria Protocol, distinct de APL, qui est un token IP RWA. ARIAIP relie les investisseurs, les détenteurs de droits d'auteur et les créateurs en assurant la liquidité, la gouvernance et les incitations communautaires à travers l'écosystème IP RWA en pleine expansion, allant des catalogues musicaux institutionnels aux remixes sous licence.

L'objectif de ARIAIP est de soutenir la mission de l'Aria Foundation, qui vise à améliorer l'accès et la monétisation de la propriété intellectuelle traditionnellement illiquide via Aria Protocol, contribuant ainsi à la croissance du marché des IP RWA. À mesure que l'écosystème Aria continue de se développer, ARIAIP jouera le rôle de moteur économique unificateur et coordonnateur, connectant un nombre croissant de participants et d'actifs IP RWA.

3.1 Aperçu du token ARIAIP


  • Offre totale : 1 000 000 000 ARIAIP
  • Offre en circulation au lancement : 330 000 000 ARIAIP (33 % de l'offre totale)
  • Blockchain : Story
  • Adresse du contrat : 0xC9cbbD8f211300Dd0e7a3933b7AeEdAC6F61Dd52

3.2 Répartition du token ARIAIP

CatégorieAllocationDescriptionVesting / Déblocage
Équipe principale21%20 % débloqués après une période initiale d'un an (« cliff »), le reste libéré linéairement sur 2 ans.
Premiers investisseurs18%20 % débloqués après une période de blocage d'un an, le reste libéré linéairement sur 2 ans.
Écosystème et partenariats21%Subventions et initiatives stratégiques33 % débloqués lors du TGE, le reste libéré linéairement sur 3 ans.
Développement communautaire21%Récompenses pour la participation et les contributions au protocole33 % débloqués lors du TGE, le reste libéré linéairement sur 3 ans.
Fondation10%Réservé au développement du protocole100 % débloqués lors du TGE.
Liquidité initiale9%Airdrops communautaires et liquidité sur CEX/DEX100 % débloqués lors du TGE.


3.3 Airdrop de ARIAIP


Aria Protocol a effectué un snapshot des adresses éligibles. Les utilisateurs répondant aux critères d'éligibilité peuvent réclamer leur airdrop de tokens ARIAIP via le site officiel. Les fonds destinés à cet airdrop proviennent de 9 % de la liquidité initiale, dont 5 % spécifiquement alloués à cet airdrop.

Période de réclamation de l'airdrop ARIAIP : du 07.11.2025 à 08:00 (UTC+1) au 07.12.2025 à 08:00 (UTC+1)


3.4 Comment acheter ARIAIP sur MEXC


Vous pouvez acheter les tokens ARIAIP directement sur MEXC. Connue pour ses frais ultra-faibles, ses transactions rapides, sa large couverture d'actifs et sa liquidité élevée, MEXC a gagné la confiance des investisseurs du monde entier. Son soutien aux projets émergents en fait également une plateforme idéale pour les actifs crypto de qualité.

ARIAIP est désormais disponible pour le trading en pré-ouverture sur MEXC, où les utilisateurs peuvent trader sans frais.

1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC, puis appuyez sur Plus sur la page d'accueil.
2) Dans la section au comptant (Sot), sélectionnez trading en pré-ouverture pour accéder à la page du Marché en pré-ouverture.
3) Trouvez ARIAIP dans la liste des tokens disponibles et appuyez sur Trader.
4) Sur la page de trading, cliquez sur Créer un ordre pour commencer à trader ARIAIP en mode pré-ouverture.



Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading en pré-ouverture, nous vous recommandons de lire les articles « Qu'est-ce que le trading en pré-ouverture ? » et « Guide complet du trading en pré-ouverture MEXC : FAQ et mode d'emploi avant le listing ». Ces guides vous aideront à comprendre rapidement le fonctionnement de cette fonctionnalité.

3.5 Utilité du token ARIAIP


Participation à la gouvernance : Les détenteurs de ARIAIP peuvent participer à la gouvernance communautaire, incluant notamment les décisions sur les mises à jour du protocole, l'ajout de nouvelles classes d'actifs, l'allocation des fonds, les mécanismes d'incitation et les cadres de licences IP programmables ou composables. La gouvernance servira de mécanisme directeur pour le développement et l'évolution d'Aria Protocol et sera mise en place après la sortie principale du protocole.

Liquidité pour l'écosystème IP RWA : ARIAIP sera associé à des tokens IP RWA afin de créer des pools de liquidité, permettant un trading sans autorisation et la découverte des prix des actifs adossés à la propriété intellectuelle.

Avantages communautaires : Les stakers de ARIAIP auront un accès anticipé à de potentielles collaborations avec des créateurs, à de nouvelles fonctionnalités du protocole, à des opportunités au sein de l'écosystème, ainsi qu'à d'autres récompenses exclusives en tant qu'incitations à leur contribution à l'économie d'Aria.

Avantages initiaux : Les stakers de ARIAIP recevront un code de réduction de 15 % valable sur la plateforme d'art numérique Muse Frame.


4. Innovation et avenir d'Aria Protocol


4.1 La vision de la propriété intellectuelle programmable


La vision à long terme d'Aria Protocol va au-delà de la simple tokenisation de la propriété intellectuelle existante. Le projet vise à créer un écosystème de propriété intellectuelle programmable. La propriété intellectuelle programmable désigne un système de gestion des droits d'auteur basé sur des contrats intelligents, dans lequel les règles de licence et de monétisation sont définies par les détenteurs de droits originaux et exécutées automatiquement. Ce modèle réduit les coûts de transaction, améliore la transparence de la distribution des revenus et accroît la valeur globale des actifs de propriété intellectuelle.

4.2 L'économie décentralisée du remix


À l'avenir, Aria Protocol prendra en charge une Permissioned Remix Economy, un écosystème où :
  • les détenteurs de droits d'auteur peuvent définir les règles de licence, y compris les utilisations autorisées, les ratios de partage des revenus et les conditions d'éligibilité ;
  • les créateurs peuvent produire librement des œuvres dérivées dans ces paramètres sans nécessiter d'autorisations individuelles ;
  • les contrats intelligents appliquent automatiquement les termes de licence, collectent les revenus et distribuent les gains selon des ratios prédéfinis ;
  • les investisseurs (détenteurs de tokens IP RWA) peuvent percevoir des rendements issus de l'écosystème élargi des œuvres dérivées.

4.3 Expansion vers d'autres catégories de propriété intellectuelle


Bien qu'Aria Protocol se concentre actuellement sur l'industrie musicale, son architecture sous-jacente est adaptable à toutes les formes de propriété intellectuelle, y compris les droits audiovisuels (cinéma et télévision), les œuvres littéraires, les œuvres d'art, la propriété intellectuelle liée au jeu vidéo et la propriété intellectuelle sportive. Ces secteurs représentent tous des marchés de grande envergure avec une forte demande de liquidité, rendant le modèle d'Aria Protocol hautement scalable et reproductible.

5. Conclusion


Aria Protocol représente une innovation majeure dans la financiarisation de la propriété intellectuelle. En transformant les droits d'auteur musicaux en tokens échangeables sur la blockchain, il abaisse les barrières traditionnelles à l'investissement dans la propriété intellectuelle, permettant aux investisseurs particuliers de participer à des portefeuilles de droits d'auteur valant plusieurs millions de dollars et de percevoir de réelles redevances.
Jusqu'à présent, Aria Protocol a atteint des étapes remarquables : une levée de 10,95 millions de dollars, plus de 4 300 investisseurs et l'acquisition de droits partiels sur 48 chansons à succès. Mais son ambition va bien au-delà : construire une nouvelle économie culturelle alimentée par la propriété intellectuelle programmable et les contrats intelligents, où les processus de création, de concession de licences et de monétisation sont entièrement automatisés et transparents.

À mesure que la technologie blockchain mûrit et que les cadres réglementaires se développent, les protocoles de tokenisation de la propriété intellectuelle comme Aria pourraient devenir un élément clé de l'infrastructure culturelle du futur, redéfinissant la répartition de la valeur entre créateurs, investisseurs et consommateurs, et ouvrant une nouvelle ère pour l'économie de la propriété intellectuelle.

Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans ce document ne constituent pas des conseils en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité ou de tout autre service connexe, et ne constituent pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne propose aucun conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés et faire preuve de prudence lors de vos investissements. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.

Opportunité de marché
Logo de AriaAI
Cours AriaAI(ARIA)
$0.08494
$0.08494$0.08494
+3.39%
USD
Graphique du prix de AriaAI (ARIA) en temps réel

