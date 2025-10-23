



1) Capx est un protocole Ethereum de Couche 2 (L2) conçu pour les applications d'intelligence artificielle, offrant une infrastructure complète couvrant le déploiement, l'exploitation et la monétisation.

2) Chaque application d'IA émet son propre token natif ERC-20, permettant une propriété collective et une gouvernance communautaire.

3) L'architecture modulaire se compose de trois couches : Capx App (interface utilisateur), Capx Chain (couche de règlement) et Capx Cloud (couche de calcul).

4) Les développeurs peuvent déployer des agents d'IA conteneurisés en quelques secondes, tandis que les premiers utilisateurs obtiennent une participation partielle à la propriété de l'application.

5) Le token CAPX agit comme token natif de gas, facilitant les transactions économiques et la circulation de la valeur au sein de l'écosystème.













Capx AI est un protocole décentralisé spécialement conçu pour la création, le déploiement et la monétisation d'applications d'intelligence artificielle. Construit comme une solution de Couche 2 (L2) sur Ethereum, son objectif est d'instaurer une nouvelle ère pour l'économie des créateurs d'IA (AI Builder Economy).





Le principal défi que Capx cherche à résoudre est la transformation des applications d'IA — souvent des bases de code isolées — en entités économiques natives du réseau, ouvertes, interopérables et liquides.













Capx part du principe que les agents logiciels autonomes deviendront les principaux acteurs économiques de la prochaine décennie. Ces agents sont capables de réfléchir, d'agir et d'évoluer à une vitesse bien supérieure à celle des startups fondées par des humains. Cependant, l'infrastructure actuelle du Web3 a été conçue pour les humains — non pour du code capable de fonctionner de manière indépendante selon ses propres règles. Capx vise à combler cet écart en répondant à trois problèmes fondamentaux :

Besoins des agents Importance Solution de Capx Propriété programmable

Les premiers utilisateurs, fournisseurs de données et contributeurs doivent détenir une part directe dans les agents qu'ils contribuent à alimenter ; sinon, les effets de réseau risquent de stagner. Chaque agent est lancé avec son propre token ERC-20 natif. Le cadre d'allocation intègre la propriété communautaire dès le premier jour et ajuste dynamiquement les incitations à mesure que l'agent se développe. Infrastructure native aux agents Les services cloud traditionnels limitent les processus autonomes de longue durée et d'auto-apprentissage. Les agents ont besoin d'une exécution déterministe, de microtransactions à faible coût et d'une bande passante optimisée pour la logique autonome. Capx Cloud et Capx Chain forment un environnement verticalement intégré qui permet une exécution continue et ininterrompue des agents.

Liquidité on-chain Les tokens n'ont de valeur que s'ils sont liquides. Les agents doivent se connecter à l'infrastructure DeFi existante pour bénéficier de la découverte des prix, de la mise en garantie et de la composabilité. Des pools AMM intégrés permettent le trading instantané de chaque token d'agent, tandis que des liquidity hooks s'intègrent à l'ensemble de l'écosystème DeFi, permettant aux actifs des agents d'être empruntés, placés dans des pools de liquidité et reconnus par tout smart contract.





En résumé, Capx est une couche programmable de propriété, de règlement et de liquidité qui permet aux agents autonomes d'évoluer de simples démonstrations conceptuelles (proof of concept) en entreprises entièrement financées et détenues par leur communauté.









Capx adopte une architecture à trois couches interopérables, formant ensemble un écosystème complet dédié aux agents d'intelligence artificielle (IA).









Capx App est la porte d'entrée des utilisateurs vers l'écosystème Capx, disponible sur mobile et navigateur web. Ses principales fonctions incluent :

Découverte sociale : parcourir les applications d'IA tendance et découvrir de nouveaux agents émergents.

Interface de trading native : trader directement les tokens d'agents au sein de l'application.

Indicateurs de performance et staking : consulter les données de performance des agents et participer au staking pour gagner des récompenses.

Capx App agit comme un « App Store + Robinhood » de l'IA, combinant découverte et trading, et réduisant les barrières d'accès à l'économie des applications d'intelligence artificielle.









Construite comme un Rollup basé sur Arbitrum Orbit, Capx Chain est optimisée pour les interactions entre agents et les transactions de tokens.

Ses principales caractéristiques techniques incluent :

AMM intégré : fournit un mécanisme de market making automatisé pour les tokens d'agents.

CAPX comme token de gas natif : utilisé pour le paiement des frais de transaction.

Composabilité inter-agents : permet à différents agents d'IA de s'invoquer et de collaborer entre eux.

Optimisation des microtransactions : prend en charge des interactions à haute fréquence et à faible coût entre les agents.

Le réseau a déjà traité plus de 116,7 millions de transactions, démontrant une forte activité on-chain.









Capx Cloud est une infrastructure décentralisée conçue pour le déploiement et la mise à l'échelle des agents d'IA.

Ses principales fonctionnalités comprennent :

Déploiement basé sur Docker : les développeurs peuvent rapidement containeriser et déployer leurs agents.

Groupes de calcul à mise à l'échelle automatique : allocation dynamique des ressources en fonction de la demande.

Stockage et API chiffrés : garantissent la protection des données et des interfaces d'accès standardisées.

Réseau à confiance minimale : assure la sécurité via des mécanismes cryptoéconomiques.

À ce jour, Capx Cloud sécurise le réseau avec une valeur totale verrouillée (TVL) en restaking de 419 millions de dollars, garantissant une solide sécurité économique.













CAPX est le token natif du protocole Capx et sert également de token de gaz natif pour la Capx Chain. Il joue un rôle central dans tout l'écosystème, en reliant économiquement les développeurs d'applications d'IA, les utilisateurs, les fournisseurs d'infrastructure et les investisseurs.





En tant que réseau blockchain conçu spécifiquement pour les applications d'intelligence artificielle, toutes les transactions sur Capx Chain nécessitent du CAPX pour le paiement des frais de gas. À ce jour, le réseau a traité plus de 116,7 millions de transactions, démontrant une forte activité on-chain et une demande réelle pour le token CAPX.









1) Paiement des frais de gas : en tant que token de gas natif de Capx Chain, le CAPX est utilisé pour régler l'ensemble des frais de transaction on-chain, y compris le déploiement d'agents d'IA, leurs interactions et le trading de tokens.

2) Staking et sécurité du réseau : le staking de CAPX assure la sécurité économique du réseau. Les opérateurs de nœuds et les validateurs reçoivent des récompenses ainsi qu'une part des frais de transaction.

3) Incitations et récompenses de l'écosystème : le CAPX est distribué aux développeurs, aux premiers utilisateurs, aux fournisseurs d'infrastructure et aux contributeurs communautaires afin de stimuler la croissance de l'écosystème.

4) Gouvernance du protocole : les détenteurs de CAPX participent à la gouvernance en votant sur les paramètres clés du protocole, les mises à niveau des fonctionnalités et l'allocation des fonds.

5) Capture de valeur : le token CAPX capte la valeur de l'écosystème via plusieurs mécanismes tels que la burn des frais de gas, la distribution des revenus du protocole, les effets de réseau et une conception axée sur la rareté.





Acheter du CAPX













Le développement d'applications d'intelligence artificielle traditionnelle implique souvent une infrastructure complexe, des coûts élevés liés aux services cloud et la nécessité de mobiliser des équipes DevOps dédiées.





La solution proposée par Capx :

Déployer des agents containerisés en quelques secondes ;

Accéder à des ressources de calcul évolutives automatiquement ;

Lancer une économie de token prête à l'emploi dès le départ.

Grâce à cette approche, le concept d'entreprise à une seule personne devient une réalité : un seul développeur peut désormais créer, déployer et exploiter avec succès des applications d'IA performantes.









Les entreprises logicielles traditionnelles dépendent généralement d'importants financements, d'opérations marketing et d'équipes commerciales pour assurer leur croissance.





Le modèle de tokenomics de Capx crée, lui, un moteur de croissance autonome et durable :

Les premiers utilisateurs rejoignent l'écosystème grâce aux incitations en tokens ;

Les utilisateurs sont récompensés pour l'utilisation et la promotion des agents ;

L'augmentation de l'activité renforce la valeur des agents ;

L'appréciation du token attire de nouveaux participants ;

Les effets de réseau s'accélèrent, formant une boucle de rétroaction positive.









Les agents d'IA n'ont ni besoin de repos, ni de congés, ni d'interruptions. Capx rend possible une économie autonome en continu, où :

Les agents peuvent servir les utilisateurs à tout moment ;

La collaboration inter-fuseaux horaires est fluide ;

Les transactions et règlements s'effectuent instantanément ;

Les marchés mondiaux restent ouverts en permanence.









La technologie blockchain résout les problèmes de confiance propres aux plateformes centralisées traditionnelles :

Propriété claire : les enregistrements on-chain sont immuables et consultables par tous ;

Revenus transparents : les distributions de tokens sont entièrement auditées sur la blockchain ;

Gouvernance démocratique : les membres de la communauté votent sur les décisions clés du protocole ;

Valeur traçable : chaque transaction est enregistrée de manière permanente on-chain, garantissant une transparence totale.













Comment participer :

Utiliser le SDK Capx pour déployer des agents d'IA containerisés ;

Frapper des tokens natifs pour chaque agent ;

Définir les règles d'émission et les mécanismes de gouvernance.

Sources de revenus :

Attribution initiale de tokens d'agent aux fondateurs ;

Revenus générés par les interactions des utilisateurs avec l'agent ;

Plus-values obtenues grâce à l'appréciation du token de l'agent.









Comment participer :

Découvrir et utiliser de nouveaux agents d'IA ;

Staker des tokens d'agent pour gagner des récompenses ;

Parrainer de nouveaux utilisateurs pour obtenir des commissions ;

Voter sur les mises à niveau et les propositions de gouvernance des agents.

Sources de revenus :

Récompenses d'utilisation et commissions de parrainage ;

Revenus issus du staking ;

Plus-values liées à l'appréciation des tokens.









Comment participer :

Fournir de la puissance de calcul GPU au Capx Cloud ;

Exploiter des nœuds validateurs ;

Offrir des ressources de bande passante et de stockage.

Sources de revenus :

Récompenses en tokens CAPX ;

Frais de service au niveau des agents ;

Part des frais de transaction du réseau.









Comment participer :

Fournir de la liquidité pour les tokens d'agent ;

Trader des tokens d'agent sur des plateformes décentralisées (DEX) ;

Allouer du capital à des agents à fort potentiel de croissance.

Sources de revenus :

Profits de trading ;

Frais de fournisseur de liquidité (LP) ;

Rendements issus des investissements à un stade précoce.





Acheter du CAPX









Selon les données issues de la Capx SuperApp, plusieurs agents d'IA fonctionnent déjà avec succès :

PTE Coach : +174,6 %

Degengram : +95 %

Ella : +33,5 %

Blurbo : +24,66 %

Ces agents couvrent divers secteurs — éducation, réseaux sociaux et divertissement —, illustrant la viabilité concrète du modèle Capx. Les utilisateurs peuvent non seulement interagir avec ces applications d'IA, mais aussi participer à leur croissance en détenant les tokens correspondants.













La vision de Capx est de bâtir le plus grand écosystème décentralisé au monde dédié aux applications d'intelligence artificielle. Avec l'évolution rapide des technologies d'IA, Capx concentre ses efforts sur plusieurs axes de développement :

Renforcement de l'infrastructure : accroître la capacité de calcul pour prendre en charge des agents d'IA plus complexes ;

Amélioration des outils pour développeurs : proposer de nouveaux SDK, API et modèles prêts à l'emploi ;

Intégration approfondie de la DeFi : collaborer avec davantage de protocoles de prêt et de produits dérivés ;

Développement communautaire : réunir développeurs et utilisateurs via Discord et Telegram ;

Promotion de la normalisation : établir des standards et bonnes pratiques pour les agents d'IA.





Capx estime que les organisations les plus performantes de demain ne seront pas de grandes entreprises, mais des agents autonomes d'IA détenus par leurs communautés. Ces agents pourront évoluer rapidement, s'adapter instantanément aux conditions du marché et répartir la valeur de manière équitable entre tous les contributeurs.





Capx AI n'est pas seulement une plateforme technologique — c'est une révolution économique. Elle rend la création, la détention et le trading d'applications d'IA plus simples, accessibles et équitables que jamais. Grâce à la tokenisation, Capx transforme l'IA d'un outil commercial fermé en actif public ouvert, permettant à chacun de participer à la prospérité de l'économie de l'IA.



