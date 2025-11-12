Qu'est-ce que « Détenez et gagnez » de MEXC ?









Détenez et gagnez de MEXC permet aux utilisateurs de générer des rendements sur les tokens désignés détenus dans leur portefeuille Spot. Ce produit offre une flexibilité totale : les utilisateurs peuvent trader, retirer ou utiliser leurs tokens à tout moment tout en continuant de percevoir des récompenses.









Détenez et gagnez de MEXC propose deux modes de participation :

Inscription manuelle : cliquez sur S'inscrire maintenant sur la page Détenez et gagnez de MEXC du produit sélectionné. Une fois inscrit, vous commencerez à générer des intérêts.

Inscription automatique : atteignez simplement le montant minimum de détention requis pour le produit, et les intérêts s'accumuleront automatiquement.









Épargne, cliquez sur Détenez et gagnez pour accéder à la page de l'événement. Ouvrez la page d'accueil de MEXC et connectez-vous. Sous, cliquez surpour accéder à la page de l'événement.









Faites défiler la page jusqu'à la section Tous les produits pour voir les tokens actuellement inclus dans le programme. Si vous détenez ces actifs dans votre portefeuille Spot et remplissez les conditions de participation, vous percevrez des intérêts chaque jour.









Les conditions de participation peuvent varier selon les différents tokens au comptant (Spot). Veuillez consulter les informations affichées sur la page.









Sur la page Détenez et gagnez, cliquez sur Mes actifs détenus pour consulter les détails de la distribution des intérêts.









Accéder à Détenez et gagnez









1) Ouvrez l'application MEXC et appuyez sur Plus depuis la page d'accueil.

2) Sous Actifs, sélectionnez Épargne.

3) Une fois sur la page Épargne, appuyez sur Détenez et gagnez.

4) Les conditions de participation peuvent varier selon le token. Veuillez vous référer aux informations affichées sur la page.

5) Appuyez sur Mes actifs détenus pour consulter les détails de la distribution des intérêts.













Les intérêts du programme « Détenez et gagnez » sont calculés en fonction du montant minimum quotidien de tokens pris en charge détenus dans votre portefeuille Spot. L'accumulation des intérêts commence au début de la journée.





Les intérêts sont distribués quotidiennement sur votre portefeuille Spot. En raison de retards de réseau, de règlements système ou d'autres imprévus, la distribution peut parfois être différée.





Intérêt quotidien = Montant détenu × TAEG estimé / 365





Veuillez noter que le TAEG estimé dans Détenez et gagnez est susceptible de changer et n'est pas fixe. Il est déterminé par plusieurs facteurs afin d'offrir aux utilisateurs des rendements durables et compétitifs.







