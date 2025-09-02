Qu'est-ce que le mode Multi-actifs ?









Le mode Multi-actifs est un mécanisme de gestion des risques qui utilise un pool de marge partagé entre plusieurs actifs. Il permet aux utilisateurs de combiner des tokens pris en charge (tels que BTC, ETH, USDT, etc.) comme collatéral unifié pour ouvrir des contrats à terme (Futures) marginés en USDT. En compensant les P&L entre différents actifs et en convertissant la valeur du collatéral à travers les tokens, ce mode améliore considérablement l'efficacité du capital et réduit le risque de liquidations isolées.









Efficacité accrue du capital : Les actifs non stables (tels que BTC et ETH) peuvent être utilisés directement comme marge, évitant ainsi des conversions fréquentes et les coûts associés.

Couverture du risque : Les P&L de plusieurs positions sont automatiquement compensés, améliorant ainsi la résilience du compte face à la volatilité.

Efficacité opérationnelle : Supprime la nécessité de convertir ou d'ajouter manuellement de la marge, permettant des réponses plus rapides et plus efficaces aux évolutions du marché.









1) Le mode Multi-actifs prend en charge les contrats à terme USDT-M et USDC-M, mais ne prend pas en charge les contrats à terme Coin-M.

2) Seul le mode de marge croisée (Cross Margin) est disponible. Le mode de marge isolée (Isolated Margin) n'est pas pris en charge. De plus, les airdrops de position, les actions sur contrats à terme et les contrats à terme de prédiction ne sont pas pris en charge dans le mode Multi-Actifs.

3) Le mode Multi-actifs ne prend pas en charge le Copy Trading ni les sous-comptes.













Futures, cliquez sur Contrats à terme USDT-M pour entrer sur la page de trading. Accédez au site officiel de MEXC . Dans la barre de navigation supérieure, sous, cliquez surpour entrer sur la page de trading.









Cliquez sur le bouton Paramètres. Dans Préférences, sélectionnez Mode d'actifs du compte, puis basculez vers le mode de marge Multi-actif.





Remarque : vous ne pouvez pas changer de mode d'actifs du compte si vous avez encore des positions ouvertes, des ordres actifs ou des dettes en cours.









Revenez sur la page de trading de contrats à terme (Futures). Sous Portefeuille, cliquez sur Transférer et déplacez les actifs que vous souhaitez utiliser comme garantie vers votre compte Futures. Ceux-ci serviront ensuite de marge partagée dans le mode de marge multi-actif.













1) Ouvrez l'application MEXC et appuyez sur Futures pour entrer dans la page de trading.

2) Appuyez sur l'icône […].

3) Appuyez sur Préférences.

4) Dans Mode des actifs du compte, basculez vers le mode de marge multi-actif. Remarque : vous ne pouvez pas changer de mode d'actifs du compte si vous avez encore des positions ouvertes, des ordres actifs ou des dettes en cours.

5) Revenez à la page de trading de contrats à terme (Futures) et appuyez sur le bouton Transférer.

6) Transférez les actifs que vous souhaitez utiliser comme garantie dans votre compte Futures. Ces actifs seront alors disponibles comme marge partagée sous le mode de marge multi-actif.













Le taux de collatéral par niveaux est un mécanisme de contrôle des risques intégré dans le pool de marge multi-actif. Il applique dynamiquement différents taux de conversion (taux de collatéral) en fonction de la tranche de valeur et du niveau de risque des actifs utilisés en collatéral. Les actifs ayant une valeur plus élevée et une volatilité plus faible (comme le BTC) bénéficient de taux de collatéral plus élevés. Pour un type d'actif unique, plus la quantité mise en garantie augmente, plus le taux de collatéral diminue.





Stablecoins (USDC, USDT) : taux de collatéral = 100 %, sans limite sur le montant pouvant être utilisé en garantie.

Actifs non stables : application d'un taux de collatéral par niveaux, avec un plafond maximum de collatéral. Tout montant dépassant cette limite ne sera pas pris en compte comme marge effective.

Actifs avec un solde négatif : si l'équité d'un actif est négative, son taux de collatéral ne sera pas pris en compte dans le calcul de la marge effective.





Par exemple:

Token Montant staké Taux de collatéral ETH ≤ 100 90 % ≤ 200 80 % ≤ 300 70 % ≤ 400 60 % MX ≤ 10 000 95 % ≤ 20 000 80 % ≤ 30 000 70 %





Si un utilisateur dépose 350 ETH et que le prix actuel de l'ETH est de 4 000 USDT, alors :

Marge effective = (100 × 90 % + 100 × 80 % + 100 × 70 % + 50 × 60 %) × 4 000

= (90 + 80 + 70 + 30) × 4 000

= 270 × 4 000

= 1 080 000 USDT





Vous pouvez consulter la page des Règles de trading du mode multi-actif pour obtenir des informations détaillées sur les types d'actifs acceptés en collatéral, leurs limites de mise en gage et les taux de collatéral appliqués.









En mode multi-actif, les utilisateurs peuvent trader et détenir des positions sur une paire de contrats à terme même s'ils ne détiennent pas, ou détiennent une quantité insuffisante, de l'actif de règlement. Cela peut entraîner des passifs dans des situations telles que : frais de transaction, frais de financement, pertes réalisées lors de la clôture des positions ou pertes latentes sur les positions ouvertes. Dans ces cas, les utilisateurs doivent rembourser les passifs en cours, ainsi que les intérêts applicables.





MEXC propose une fonctionnalité de remboursement manuel, le prix final de remboursement étant déterminé par les conditions de marché en vigueur.









Sur la page de trading des contrats à terme, accédez à la section Portefeuilles et repérez l'actif comportant un passif en cours. Cliquez sur Rembourser.









Sélectionnez l'actif de remboursement, vérifiez le montant à rembourser, puis cliquez sur Confirmer.









L'historique des remboursements peut être consulté dans la section Historique des remboursements et du règlement des intérêts.









Vous pouvez également régler vos dettes en transférant directement l'actif dû sur votre compte Futures. Le montant transféré sera automatiquement appliqué au remboursement.













1) Sur la page de trading Futures, allez dans la section Multi-actif, localisez l'actif présentant des dettes et appuyez sur Rembourser.

2) Sélectionnez l'actif de remboursement, vérifiez le montant à rembourser, puis appuyez sur Confirmer.









Comme pour la version Web, vous pouvez également transférer l'actif dû dans votre compte Futures, ce qui sera automatiquement appliqué au remboursement.



