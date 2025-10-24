Qu'est-ce que Ventuals ? Le premier protocole de dérivés on-chain dédié à la valorisation des entreprises privées pré-IPO.

1) Ventuals est le premier protocole de contrats à terme perpétuels on-chain construit sur la norme HIP-3, permettant d'ouvrir des positions longues et courtes sur la valorisation d'entreprises privées avant leur introduction en bourse (pré-IPO).

2) vHYPE constitue le modèle économique central du protocole : les utilisateurs peuvent staker leurs tokens HYPE pour recevoir des tokens de staking liquide transférables, leur permettant de gagner à la fois un rendement natif et des points de plateforme.

3) Le mécanisme d'oracle hybride combine des données de valorisation off-chain et des prix EMA on-chain, assurant un équilibre entre précision réelle et formation de prix basée sur le marché.

4) Le protocole intègre un système de points Ventuals, qui récompense les premiers participants, les traders du testnet et les market makers.

5) Les smart contracts ont été soumis à un double audit par Nethermind et Zenith, et un fonds de prime aux bugs d'un million de dollars a été mis en place.













Ventuals est un protocole innovant qui transforme la valorisation des entreprises en actifs dérivés tradables, construit sur la norme HIP-3 de Hyperliquid . Cette architecture offre deux avantages majeurs :





Toute équipe peut créer un sous-exchange indépendant (Sub-DEX).

Tous les sous-marchés partagent directement le système de matching et de compensation de Hyperliquid, alimenté par le token HYPE , ce qui réduit considérablement les coûts techniques de développement.





Sur cette base, Ventuals introduit des contrats à terme perpétuels sur la valorisation d'entreprises privées avant leur introduction en bourse (pré-IPO). En termes simples, cela permet aux investisseurs de prendre des positions longues ou courtes sur la valorisation future d'entreprises technologiques privées.

Les investisseurs qui anticipent une hausse de la valorisation peuvent ouvrir une position longue, tandis que ceux qui prévoient une baisse peuvent ouvrir une position courte, sans attendre l'introduction en bourse de l'entreprise.





Grâce à cette conception, Ventuals concrétise sa vision : rendre l'innovation tradable. Le protocole offre ainsi aux investisseurs particuliers la possibilité de participer aux cycles d'innovation autrefois réservés aux institutions et aux initiés, tout en introduisant dans la DeFi une nouvelle classe d'actifs : la valorisation des entreprises privées pré-IPO.













Au cours de la dernière décennie, le délai moyen avant qu'une entreprise ne devienne publique a doublé. Des leaders technologiques comme OpenAI , SpaceX ou Anthropic ont vu leur valorisation exploser en un temps record, mais les investisseurs particuliers, bien qu'ils aient perçu ces vagues d'innovation, n'ont pas pu y participer en raison de barrières d'entrée élevées.





Ventuals comble ce fossé. Grâce aux contrats à terme perpétuels sur valorisation (Valuation Perps), tout utilisateur peut désormais exprimer directement sa vision de la valeur future d'une entreprise. Cette approche introduit un mécanisme transparent de découverte des prix dans le marché privé tout en créant une nouvelle couche intermédiaire entre le marché privé et le marché secondaire. À l'échelle mondiale, le marché des valorisations d'entreprises privées dépasse déjà les 10 000 milliards de dollars, et Ventuals ouvre une passerelle on-chain vers cette catégorie d'actifs massive.













À ce jour, Ventuals n'a pas encore émis de token de gouvernance natif. Son écosystème économique repose principalement sur deux éléments centraux : le token de liquid staking vHYPE et le système de points Ventuals Points. Chacun de ces éléments joue un rôle et une fonction de valeur distincts au sein du protocole.





Type Fonction principale Source de rendement Évolution de la valeur future vHYPE (Token de staking) Remplit l'exigence du protocole HIP-3 d'un staking minimum de 500 000 HYPE pour la création d'un Sub-DEX et représente la propriété du capital HYPE staké. Récompenses natives de staking sur Hyperliquid, incluant le partage des frais de trading et les incitations liées à la sécurité du réseau. Entièrement transférable et compatible avec un déverrouillage et des retraits conditionnels. Ventuals Points Encourage la participation précoce à l'écosystème, couvrant des activités telles que le staking, le trading et le market making. Distribués selon la durée de staking, le multiplicateur de niveau de staking et la participation anticipée (ex. : trading sur testnet). Les cas d'utilisation spécifiques n'ont pas encore été annoncés ; pourraient servir à la gouvernance communautaire ou à de futurs mécanismes d'incitation.





Le calendrier de distribution des Ventuals Points a déjà été confirmé. Pendant la phase de lancement initiale (du 16 au 23 octobre 2025), un total de 5 millions de points sera distribué, suivi d'une émission hebdomadaire fixe d'un million de points. Ce modèle de distribution progressive vise à maintenir des incitations fortes à la participation pour les contributeurs précoces.









La conception du vHYPE prend pleinement en compte les besoins de liquidité. Il n'existe aucune période de verrouillage fixe, et les règles de retrait sont liées au montant total de HYPE staké dans le système.

Lorsque le solde du coffre (vault) est supérieur au seuil minimal de 500 000 HYPE requis pour le staking, les détenteurs peuvent effectuer des retraits à tout moment. Chaque demande de retrait entre alors dans la file d'attente de déstaking Hyperliquid, avec un délai d'attente de sept jours.

Si le solde du coffre tombe à ou atteint le minimum requis de 500 000 HYPE, aucun retrait ne sera traité tant qu'un montant supplémentaire de HYPE n'aura pas été ajouté. Ce mécanisme garantit la stabilité opérationnelle des Sub-DEXs et prévient les risques systémiques liés à un collatéral insuffisant.





Concernant le token de gouvernance, Ventuals n'a pas encore publié de calendrier d'émission. Cependant, l'architecture officielle indique une feuille de route claire : à l'avenir, les Ventuals Points pourraient évoluer vers des droits de gouvernance tokenisés, formant ainsi un modèle économique en boucle fermée reposant sur le staking de HYPE, la réception de vHYPE et de Points, puis la conversion des Points en droits de gouvernance.









Le cœur de Ventuals repose sur les contrats perpétuels liés aux valorisations d'entreprises pré-IPO, articulés autour de quatre modules principaux : le marché des contrats perpétuels, l'oracle de prix, le mécanisme de taux de financement et le système de market making VLP. Ces composants fonctionnent conjointement afin d'assurer une expérience de trading fluide et une sécurité du système renforcée.









Les utilisateurs peuvent ouvrir des positions longues ou courtes sur la valorisation des entreprises ciblées. La conception des contrats met l'accent sur l'efficacité et la simplicité d'utilisation, avec les caractéristiques suivantes :

Effet de levier : fixé à 10x, permettant de concilier potentiel de rendement et gestion du risque.

Mécanisme de marge : prise en charge du mode de marge croisée, permettant la réutilisation automatique du capital pour une meilleure efficacité du capital.

Règlement : l'exécution en temps réel permet aux utilisateurs de réaliser leurs profits sans attendre l'expiration du contrat.









Pour répondre au défi que représente la disponibilité limitée et la vérifiabilité des données de valorisation des entreprises non cotées, Ventuals adopte un modèle de tarification hybride fondé sur 50 % de données off-chain et 50 % de données on-chain.

Les données off-chain proviennent d'institutions spécialisées telles que Notice, couvrant des indicateurs tels que les valorisations des derniers tours de financement, les cotations du marché secondaire et les évaluations 409A (norme reconnue par l'IRS américain pour déterminer la juste valeur marchande des actions d'entreprises privées). Ces données garantissent la fiabilité et l'authenticité des valeurs de référence.

Les données on-chain sont issues de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 heures de Hyperliquid, qui reflète les attentes du marché quant à l'évolution des valorisations, tout en favorisant la découverte des prix.





Ce mécanisme semi-décentralisé réduit les biais potentiels d'une source unique de données, en prévenant la manipulation des informations off-chain et en limitant les écarts excessifs entre les prix on-chain et les valorisations réelles. Il constitue ainsi l'un des éléments clés de la conception du protocole Ventuals.









Le protocole Ventuals met en œuvre un système de financement et de tarification optimisé pour garantir un environnement de trading stable et équitable.





Taux de financement : fixé à 1/20 du standard Hyperliquid, ce qui réduit considérablement l'impact des écarts de prix à court terme et encourage la participation des traders à haute fréquence.

Lissage du prix de référence (Mark Price Smoothing) : la plateforme utilise un algorithme propriétaire de lissage sensible à la liquidité et à l'open interest (OI), ajustant dynamiquement le mark price selon la profondeur du carnet d'ordres (liquidité) et le niveau d'intérêt ouvert (OI). Ce mécanisme empêche efficacement les manipulations sur les actifs à faible liquidité, renforçant ainsi l'intégrité du marché.









Soutenu par Hyperbeat, le coffre communautaire de market making (VLP) permet aux utilisateurs réguliers de participer à la fourniture de liquidité en déposant des stablecoins, en échange d'une part des frais de transaction générés. L'objectif principal de ce module est d'assurer une liquidité suffisante pour les marchés de contrats perpétuels de valorisation de Ventuals, en particulier lors des premières phases du projet, afin de prévenir les fluctuations brutales de prix dues à un manque de profondeur de marché.













L'architecture de Ventuals repose entièrement sur le cadre décentralisé de matching et de compensation de Hyperliquid, avec une répartition claire des responsabilités :

Garde des actifs et appariement des ordres : ces opérations sont effectuées directement sur la couche de base de Hyperliquid. Le protocole Ventuals ne manipule jamais les actifs des utilisateurs.

Responsabilités du protocole : limitées aux mécanismes d'incitation (comme la distribution de points) et au règlement des transactions, ce qui réduit considérablement les risques de sécurité potentiels.





Ce modèle non dépositaire constitue une protection essentielle pour les utilisateurs. Même en cas d'interruption des services de Ventuals, les actifs resteraient entièrement accessibles et retirables via la couche Hyperliquid, éliminant ainsi les risques liés à une plateforme centralisée tels que les blocages ou les pertes d'actifs.









Des mesures de sécurité essentielles ont déjà été mises en place :

Audits de contrats intelligents : des audits doubles ont été réalisés par Nethermind et Zenith, couvrant les modules clés tels que le staking de vHYPE, la gestion des fonds via VaultManager et le contrôle des permissions via RoleRegistry, garantissant l'intégrité du code et l'absence de vulnérabilités critiques.

Programme de prime aux bugs : une cagnotte de 1 million de dollars est ouverte aux hackers éthiques du monde entier, avec des récompenses pouvant atteindre 5 % des fonds concernés. Ce modèle de test communautaire encourage l'identification proactive des risques potentiels.

Mécanisme de stabilité des coffres (Vaults) : une file d'attente stricte pour les retraits et une conception en LIFO (Last-In-First-Out) permettent de prévenir les chocs de liquidité ou l'instabilité des coffres en cas de retraits massifs.









Pour atténuer les risques liés au trading, Ventuals applique un cadre de gestion des risques à plusieurs niveaux :

Marge de maintenance : maintient une plage de marge dynamique comprise entre 5 % et 16,7 %. Lorsque le solde d'un compte descend sous le seuil de marge de maintenance, une liquidation automatique est déclenchée pour éviter tout risque de solde négatif.

Fréquence de mise à jour des prix : le prix de référence (mark price) et le taux de financement sont mis à jour toutes les trois secondes, assurant une compatibilité avec les environnements de trading à haute fréquence et garantissant que les prix du marché reflètent en permanence les conditions en temps réel.









La communauté Ventuals repose sur une vision claire : co-développer un marché privé ouvert, structuré autour d'un modèle à trois niveaux combinant incitations du testnet, détenteurs de NFTs Hypurr, et récompenses en points.





En août 2025, Ventuals a lancé sa campagne de trading sur testnet, permettant aux utilisateurs de trader avec du mockUSDC et de concourir dans un classement (leaderboard). À la suite du lancement du mainnet en octobre 2025, le protocole a introduit le staking de vHYPE, la distribution de Ventuals Points, ainsi que l'émission des NFTs Genesis.





Sur le plan de l'écosystème, Ventuals conserve une intégration étroite avec Hyperliquid, partageant son moteur d'appariement et sa couche de règlement. Le protocole collabore également avec Hyperbeat pour alimenter le module de market making VLP, garantissant une liquidité initiale suffisante. Selon RootData, Ventuals a atteint un indice de popularité de 600 au T3 2025, avec 96 % de sentiment communautaire positif (bullish) — un indicateur fort de l'attention croissante et de la confiance du marché envers le projet.





















Ventuals s'attaque à un segment encore inexploité dans la DeFi : le marché des valorisations d'entreprises non cotées. À l'échelle mondiale, ce marché représente plus de 10 000 milliards de dollars, mais il souffre depuis longtemps d'un manque de liquidité et d'une opacité structurelle.





En introduisant des contrats à terme perpétuels basés sur la valorisation des entreprises pré-IPO, Ventuals rend ces actifs liquides et traçables en temps réel, tout en assurant un règlement transparent. Ce modèle crée une nouvelle couche d'investissement entre les marchés privés et les marchés secondaires. À mesure que les valorisations dans des secteurs comme l'intelligence artificielle, l'aérospatiale ou la robotique continuent de croître à un rythme soutenu, Ventuals se positionne comme une couche de valorisation on-chain incontournable pour accompagner le cycle d'innovation mondial.









Les principaux défis auxquels Ventuals doit faire face incluent :

Latence des données : les valorisations sur les marchés privés sont mises à jour de manière irrégulière, ce qui peut entraîner un décalage dans l'ancrage des prix.

Développement de la liquidité : les nouveaux actifs listés peuvent présenter une profondeur de marché limitée à leurs débuts, nécessitant des mécanismes d'incitation et de market making robustes.

Conformité et régulation : les contrats perpétuels basés sur la valorisation d'entreprises pré-IPO peuvent présenter des caractéristiques assimilables à des titres financiers, exigeant un équilibre entre respect réglementaire et décentralisation.

Éducation des utilisateurs : le concept de dérivés fondés sur la valorisation d'entreprises est complexe et nécessitera du temps et des efforts pédagogiques pour favoriser une adoption massive.









Les concurrents actuels de Ventuals peuvent être classés en deux grandes catégories : les plateformes traditionnelles de trading de capital-investissement (private equity) et les autres protocoles de dérivés DeFi. À travers une analyse comparative, les avantages distinctifs de Ventuals apparaissent clairement : une infrastructure native construite sur Hyperliquid, une tokenisation transparente des valorisations privées, et une approche décentralisée qui ouvre l'accès aux marchés privés à un public plus large, au-delà des investisseurs institutionnels.





Projet Modèle Différences clés avec Ventuals Polymarket Marché de prédiction

Basé sur des paris binaires liés à des événements réels, sans mécanisme de valorisation continue. dYdX Contrats perpétuels de cryptomonnaies Axé sur les actifs tokenisés et n'inclut pas d'instruments de valorisation des marchés privés. Synthetix Actifs synthétiques Nécessite des ratios de sur-collatéralisation élevés et dépend fortement d'oracles centralisés. Kinetiq (HIP-3 Ecosystem) Dérivés synthétiques

Également construit sur le cadre HIP-3, mais se concentre sur les actifs liés à la volatilité plutôt que sur les actifs de valorisation.

Les avantages différenciateurs de Ventuals résident dans son focus unique sur les actifs liés à la valorisation des entreprises privées, son architecture de sécurité non dépositaire, son mécanisme de tarification hybride, ainsi que son modèle économique fondé sur le staking liquide. Ventuals ne représente pas simplement une nouvelle forme de dérivé, mais constitue une infrastructure émergente dédiée à la valorisation de l'innovation.





Date Événement clé 7 août 2025 Lancement du testnet, permettant le trading en mockUSDC et l'accès au classement (leaderboard). 16 octobre 2025 Déploiement du mainnet, lancement des dépôts de staking vHYPE et distribution des récompenses en Ventuals Points.









Ventuals suit une feuille de route de décentralisation progressive : lancement rapide, validation du modèle et activation de la gouvernance par étapes. Cette approche s'aligne sur la philosophie de l'écosystème HIP-3, fondée sur une itération sécurisée et une gouvernance portée par la communauté.









Ventuals redéfinit les standards en intégrant la valorisation des marchés privés dans la DeFi. Grâce à son architecture HIP-3, son système d'oracle hybride et son modèle de staking liquide, Ventuals transforme des valorisations d'entreprises traditionnellement inaccessibles en un marché on-chain, fluide et tradable.





À travers son système vHYPE et Points, le protocole établit une boucle économique durable et communautaire, même sans émission de token natif.





À l'avenir, la capacité de Ventuals à devenir véritablement la couche de découverte des prix pour les valorisations d'entreprises privées dépendra de deux facteurs clés : la précision des données et la profondeur de la liquidité. Si ces défis sont relevés avec succès, Ventuals pourrait non seulement repousser les limites de la DeFi, mais aussi devenir un pont stratégique vers une finance mondiale plus ouverte et accessible.





Clause de non-responsabilité : Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou autre service associé, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre purement informatif et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus avant d'investir. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.