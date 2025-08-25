En savoir plus sur BABYDOGECASH

--
----
-0.70%1D
Le prix en temps réel de Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) est de --. Au cours des dernières 24 heures, BABYDOGECASH a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BABYDOGECASH est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, BABYDOGECASH a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.70% sur 24 heures et de +0.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

La capitalisation boursière actuelle de Baby Doge Cash est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BABYDOGECASH est de 0.00, avec une offre totale de 1.0e+15. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 560.43K.

Qu'est-ce que Baby Doge Cash (BABYDOGECASH)

Auto yield and liquidity generation protocol. On each transaction, the protocol automatically distributes rewards to holders as well as auto-locks a portion of the fees as liquidity.​ The project aims to donate a high percentage of it's revenue to dog shelters around the world.

Combien vaut Baby Doge Cash (BABYDOGECASH) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BABYDOGECASH en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BABYDOGECASH à USD ?
Le prix actuel de BABYDOGECASH en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Baby Doge Cash ?
La capitalisation boursière de BABYDOGECASH est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BABYDOGECASH ?
L'offre en circulation de BABYDOGECASH est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BABYDOGECASH ?
BABYDOGECASH a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BABYDOGECASH ?
BABYDOGECASH a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de BABYDOGECASH ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BABYDOGECASH est de -- USD.
Est-ce que BABYDOGECASH va augmenter cette année ?
BABYDOGECASH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BABYDOGECASH pour une analyse plus approfondie.
Temps (UTC+8)TypeInformation
08-24 03:20:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies repasse au-dessus des 4 billions de dollars, avec une augmentation en 24h de 3,8 %
08-24 02:09:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins en tendance affichent des performances mitigées, OKB chute de 2,31 % au cours de la dernière heure, tandis que BIO augmente de 13,68 % au cours de la dernière heure
08-24 02:00:00Points de vue d'experts
Powell : Un changement dans l'équilibre des risques pourrait nécessiter un ajustement de la politique
08-23 08:04:00Mises à jour de l'industrie
Ethereum touche 4 887 $, atteignant un nouveau sommet historique après 44 mois
08-23 03:43:59Mises à jour de l'industrie
Les altcoins de la "Série ETH" en hausse générale, ETHFI bondit de plus de 22% en 24 heures
08-22 14:14:00Mises à jour de l'industrie
La tendance des retraits de Bitcoin reprend, avec un transfert net sortant de 1 858,51 BTC des CEXs au cours des dernières 24 heures

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.