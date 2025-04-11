KILT (KILT) Nedir?

KILT - Kimliğinizi İfşa Etmeden Kimliğinizi Temsil Edin İskoçya'da bir kişinin kiltine bakarak onun hakkında çok şey söyleyebilirsiniz! Ancak bireysel desen, giyen kişinin ""klanını"" veya bağlılıklarını temsil edebilirken, isim veya adres gibi özel ayrıntıları açığa çıkarmaz. Benzer şekilde, KILT Protokolü de gizli tutmayı tercih ettiğiniz şeyleri ifşa etmeden kimliğinizi temsil etmenin bir yolunu sunar. KILT, gerçek dünyada doğrulanabilir kimlik bilgilerine (pasaport, ehliyet, sertifika vb.) olan eski güven sürecini dijital dünyaya taşırken, verilerinizi gizli ve elinizde tutar. KILT ayrıca makineler, hizmetler ve kimliklerin üzerine inşa edilebileceği her şey için tanımlayıcılar oluşturmak için de kullanılabilir.

KILT, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, KILT yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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KILT Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, KILT, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte KILT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen KILT fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

KILT Fiyat Geçmişi

KILT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak KILT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen KILT fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

KILT (KILT) Satın Alma

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KILT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 KILT / VND ₫ 848.7171 1 KILT / AUD A$ 0.052629 1 KILT / GBP ￡ 0.025156 1 KILT / EUR € 0.029128 1 KILT / USD $ 0.0331 1 KILT / MYR RM 0.146302 1 KILT / TRY ₺ 1.259455 1 KILT / JPY ¥ 4.75978 1 KILT / RUB ₽ 2.755575 1 KILT / INR ₹ 2.850241 1 KILT / IDR Rp 561.016865 1 KILT / KRW ₩ 47.016895 1 KILT / PHP ₱ 1.8867 1 KILT / EGP ￡E. 1.699023 1 KILT / BRL R$ 0.194628 1 KILT / CAD C$ 0.046009 1 KILT / BDT ৳ 4.022643 1 KILT / NGN ₦ 52.875264 1 KILT / UAH ₴ 1.37034 1 KILT / VES Bs 2.3501 1 KILT / PKR Rs 9.281902 1 KILT / KZT ₸ 17.105749 1 KILT / THB ฿ 1.10885 1 KILT / TWD NT$ 1.070785 1 KILT / AED د.إ 0.121477 1 KILT / CHF Fr 0.026811 1 KILT / HKD HK$ 0.256525 1 KILT / MAD .د.م 0.30783 1 KILT / MXN $ 0.673585

KILT Kaynağı

KILT hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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