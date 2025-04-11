Nabox (NABOX) Nedir?

Nabox, Web 3.0 için geliştirilen DID özelliklerine sahip Zincirler Arası DeFi cüzdanıdır. Zincirler arası dostu NULS blok zinciri üzerine inşa edilen Nabox, NerveNetwork teknolojisi aracılığıyla çeşitli zincirler arasında sorunsuz işlemlere ve takaslara olanak tanır. Nabox ile kullanıcılar, dijital varlıklarını bir tıkla zincirler arasında kullanabilecektir. Böylece, Ethereum Layer 2 altyapısına daha yakın entegrasyonlara izin vererek, yüksek performanslı blok zincirlerinin etkinleştiricisi olmayı umuyoruz.

Nabox, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Nabox yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Nabox Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Nabox, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte NABOX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Nabox fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Nabox Fiyat Geçmişi

NABOX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak NABOX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Nabox fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Nabox (NABOX) Satın Alma

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NABOX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NABOX / VND ₫ 0.080333253 1 NABOX / AUD A$ 0.00000498147 1 NABOX / GBP ￡ 0.00000238108 1 NABOX / EUR € 0.00000275704 1 NABOX / USD $ 0.000003133 1 NABOX / MYR RM 0.00001384786 1 NABOX / TRY ₺ 0.00011924198 1 NABOX / JPY ¥ 0.00045071338 1 NABOX / RUB ₽ 0.00026079092 1 NABOX / INR ₹ 0.00026987662 1 NABOX / IDR Rp 0.05310168695 1 NABOX / KRW ₩ 0.00445026985 1 NABOX / PHP ₱ 0.000178581 1 NABOX / EGP ￡E. 0.00016087955 1 NABOX / BRL R$ 0.00001839071 1 NABOX / CAD C$ 0.00000435487 1 NABOX / BDT ৳ 0.00038075349 1 NABOX / NGN ₦ 0.00500477952 1 NABOX / UAH ₴ 0.0001297062 1 NABOX / VES Bs 0.000222443 1 NABOX / PKR Rs 0.00087855586 1 NABOX / KZT ₸ 0.00161910307 1 NABOX / THB ฿ 0.00010489284 1 NABOX / TWD NT$ 0.00010135255 1 NABOX / AED د.إ 0.00001149811 1 NABOX / CHF Fr 0.00000253773 1 NABOX / HKD HK$ 0.00002428075 1 NABOX / MAD .د.م 0.0000291369 1 NABOX / MXN $ 0.00006372522

Nabox Kaynağı

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