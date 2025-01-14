AAG Fiyatı (AAG)
Bugün için canlı AAG (AAG) fiyatı, 0.00058741 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 327.54K USD. AAG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
AAG Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 292.22 USD
- Gün içindeki AAG fiyat değişimi -4.88%
- Dolaşımdaki arz: 557.60M USD.
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Gün içerisinde, AAG / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AAG / USD fiyat değişimi, $ -0.0001818483.
Son 60 gün içerisinde, AAG / USD fiyat değişimi, $ -0.0003971519.
Son 90 gün içerisinde, AAG / USD fiyat değişimi, $ -0.0000804708839104593.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-4.88%
|30 Gün
|$ -0.0001818483
|-30.95%
|60 Gün
|$ -0.0003971519
|-67.61%
|90 Gün
|$ -0.0000804708839104593
|-12.04%
En güncel AAG fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.30%
-4.88%
-15.86%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AAG is a web3 infrastructure company focused on providing software that helps simplify interactions with blockchain applications and the Metaverse for both mainstream users and traditional companies. AAG provides a secure and easy-to-use MetaOne® wallet, as well as infrastructure software, such as a cross-chain search engine and Saakuru blockchain for enterprise companies. With the belief that education is the key to unlock the potential of web3, AAG is also exploring the concept of Learn-and-Earn with the mission of enabling economic opportunities worldwide via the Metaverse economy. AAG aims to bring 1 billion people into the Metaverse economy by 2030.
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|1 AAG / AUD
A$0.0009457301
|1 AAG / GBP
￡0.0004758021
|1 AAG / EUR
€0.0005697877
|1 AAG / USD
$0.00058741
|1 AAG / MYR
RM0.0026492191
|1 AAG / TRY
₺0.0208413068
|1 AAG / JPY
¥0.0922997333
|1 AAG / RUB
₽0.0603563775
|1 AAG / INR
₹0.0508932024
|1 AAG / IDR
Rp9.6296705904
|1 AAG / PHP
₱0.0344633447
|1 AAG / EGP
￡E.0.0296700791
|1 AAG / BRL
R$0.0035773269
|1 AAG / CAD
C$0.0008399963
|1 AAG / BDT
৳0.0713996855
|1 AAG / NGN
₦0.9107087158
|1 AAG / UAH
₴0.024906184
|1 AAG / VES
Bs0.03113273
|1 AAG / PKR
Rs0.163711167
|1 AAG / KZT
₸0.3119499546
|1 AAG / THB
฿0.0203713788
|1 AAG / TWD
NT$0.0194608933
|1 AAG / CHF
Fr0.0005345431
|1 AAG / HKD
HK$0.0045700498
|1 AAG / MAD
.د.م0.0059269669