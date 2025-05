Amiko (AMIKO) Nedir?

Amiko is a tech layer for personal AI that runs entirely on user-owned hardware, enabling the creation of lifelong digital twins while ensuring full privacy and data control. It uses compact, edge-deployed language models that learn from daily interactions and adapt to user routines. These AI companions assist with productivity, knowledge management, and task automation through a persistent memory system designed for long-term personalization. A token-based economy supports user engagement, agent training, and decentralized governance. By eliminating cloud dependencies, Amiko offers a privacy-first foundation for building and deploying personal AI.

