BABYTRUMP Fiyatı (BABYTRUMP)
Bugün için canlı BABYTRUMP (BABYTRUMP) fiyatı, 0.00200618 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 79.56K USD. BABYTRUMP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
BABYTRUMP Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki BABYTRUMP fiyat değişimi +3.17%
- Dolaşımdaki arz: 39.69M USD.
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Gün içerisinde, BABYTRUMP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BABYTRUMP / USD fiyat değişimi, $ -0.0005461550.
Son 60 gün içerisinde, BABYTRUMP / USD fiyat değişimi, $ -0.0010540798.
Son 90 gün içerisinde, BABYTRUMP / USD fiyat değişimi, $ -0.01689083555176624.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.17%
|30 Gün
|$ -0.0005461550
|-27.22%
|60 Gün
|$ -0.0010540798
|-52.54%
|90 Gün
|$ -0.01689083555176624
|-89.38%
En güncel BABYTRUMP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.38%
+3.17%
-6.71%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The $BABYTRUMP token is a digital cryptocurrency designed to integrate the vibrant world of memes with the robustness of blockchain technology. Central to the token's design is the intention to capture elements of popular culture, particularly those inspired by iconic Trump-related humor. Initiated in 2023 by an experienced development team, the $BABYTRUMP project has seen growth in both its community and recognition within the crypto sector. Moving forward, the roadmap for $BABYTRUMP includes potential collaborations, technological integrations, and community-centric events. Holders of the $BABYTRUMP token gain access to an array of exclusive content and events, ensuring that the token serves purposes beyond mere trading. It acts as an entry point to a broader digital ecosystem filled with engaging content and interactive experiences. For those interested in a crypto project that blends entertainment and digital currency, $BABYTRUMP offers a unique proposition in the ever-evolving crypto landscape.
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|1 BABYTRUMP / VND
₫51.44046138
|1 BABYTRUMP / AUD
A$0.0031898262
|1 BABYTRUMP / GBP
￡0.0015246968
|1 BABYTRUMP / EUR
€0.0017654384
|1 BABYTRUMP / USD
$0.00200618
|1 BABYTRUMP / MYR
RM0.0088673156
|1 BABYTRUMP / TRY
₺0.0763552108
|1 BABYTRUMP / JPY
¥0.2887695492
|1 BABYTRUMP / RUB
₽0.167014485
|1 BABYTRUMP / INR
₹0.1727722216
|1 BABYTRUMP / IDR
Rp34.003045747
|1 BABYTRUMP / KRW
₩2.8537308646
|1 BABYTRUMP / PHP
₱0.1142920746
|1 BABYTRUMP / EGP
￡E.0.1029571576
|1 BABYTRUMP / BRL
R$0.0117562148
|1 BABYTRUMP / CAD
C$0.0027685284
|1 BABYTRUMP / BDT
৳0.2438110554
|1 BABYTRUMP / NGN
₦3.2047521792
|1 BABYTRUMP / UAH
₴0.083055852
|1 BABYTRUMP / VES
Bs0.14243878
|1 BABYTRUMP / PKR
Rs0.5625729956
|1 BABYTRUMP / KZT
₸1.0367737622
|1 BABYTRUMP / THB
฿0.0671869682
|1 BABYTRUMP / TWD
NT$0.0649199848
|1 BABYTRUMP / AED
د.إ0.0073626806
|1 BABYTRUMP / CHF
Fr0.0016250058
|1 BABYTRUMP / HKD
HK$0.015547895
|1 BABYTRUMP / MAD
.د.م0.018657474
|1 BABYTRUMP / MXN
$0.0406853304