Cluster Fiyatı (CLSTR)
Bugün için canlı Cluster (CLSTR) fiyatı, 0,00025372 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. CLSTR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cluster Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Cluster fiyat değişimi -%6,40
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, Cluster / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cluster / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cluster / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cluster / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%6,40
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cluster fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%3,57
-%6,40
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Decentralized AI: Super Swarm of Models. Fine-tuning is the core of our Decentralized AI Super Swarm! We're building a decentralized AI ecosystem where a super swarm of specialized, smaller models collaborates to perform complex tasks, coordinated through a community-driven, modular architecture and governed by DAOs that manage LLM weights. This approach sidesteps the resource-intensive, monolithic LLMs of centralized giants, offering asymmetric advantages in efficiency, innovation, and community engagement. A "super swarm" refers to a decentralized network of AI models, each specialized for specific tasks or domains, that collaborate to perform complex, multi-step tasks. Unlike a single, general-purpose LLM (e.g., GPT-4), which handles diverse tasks within one model, a super swarm distributes intelligence across many smaller models, coordinated through a decentralized protocol. This mimics biological swarms (e.g., ant colonies), where simple agents collectively achieve sophisticated outcomes. Users & creators fine-tune models or contribute datasets, earning rewards for their work — think data curation, model training, or testing.
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|1 CLSTR / VND
₫6,6766418
|1 CLSTR / AUD
A$0,0003881916
|1 CLSTR / GBP
￡0,0001852156
|1 CLSTR / EUR
€0,0002207364
|1 CLSTR / USD
$0,00025372
|1 CLSTR / MYR
RM0,0010706984
|1 CLSTR / TRY
₺0,0099483612
|1 CLSTR / JPY
¥0,0367538792
|1 CLSTR / RUB
₽0,019929706
|1 CLSTR / INR
₹0,0217641016
|1 CLSTR / IDR
Rp4,1593435968
|1 CLSTR / KRW
₩0,3451962088
|1 CLSTR / PHP
₱0,0141854852
|1 CLSTR / EGP
￡E.0,0125794376
|1 CLSTR / BRL
R$0,0014106832
|1 CLSTR / CAD
C$0,0003450592
|1 CLSTR / BDT
৳0,0310071212
|1 CLSTR / NGN
₦0,3958184232
|1 CLSTR / UAH
₴0,0105065452
|1 CLSTR / VES
Bs0,02486456
|1 CLSTR / PKR
Rs0,0715896352
|1 CLSTR / KZT
₸0,1293819768
|1 CLSTR / THB
฿0,008283958
|1 CLSTR / TWD
NT$0,0075938396
|1 CLSTR / AED
د.إ0,0009311524
|1 CLSTR / CHF
Fr0,0002080504
|1 CLSTR / HKD
HK$0,0019891648
|1 CLSTR / MAD
.د.م0,002321538
|1 CLSTR / MXN
$0,004846052