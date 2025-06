CRIME (CRIME) Nedir?

CRIME is a meme token built on the Avalanche blockchain, designed to leverage the speed and low-cost transactions offered by Avalanche's ecosystem. It serves as a community-driven asset with a focus on engagement and fun within the meme token space. CRIME utilizes decentralized governance and aims to foster a strong and active community. Its primary purpose is to offer a lighthearted and accessible entry point into the world of cryptocurrency while maintaining the core principles of decentralization and security.

CRIME (CRIME) Kaynağı Resmi Websitesi