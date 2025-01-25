Cybertrader AI Fiyatı (CYB)
Bugün için canlı Cybertrader AI (CYB) fiyatı, 0.00033054 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 322.27K USD. CYB / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Cybertrader AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 195.53K USD
- Gün içindeki Cybertrader AI fiyat değişimi +12.67%
- Dolaşımdaki arz: 975.00M USD.
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Gün içerisinde, Cybertrader AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Cybertrader AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cybertrader AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cybertrader AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+12.67%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Cybertrader AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+6.87%
+12.67%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations
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|1 CYB / EUR
€0.000314013
|1 CYB / USD
$0.00033054
|1 CYB / MYR
RM0.0014444598
|1 CYB / TRY
₺0.0117804456
|1 CYB / JPY
¥0.0515741562
|1 CYB / RUB
₽0.0322970634
|1 CYB / INR
₹0.0284859372
|1 CYB / IDR
Rp5.3312895762
|1 CYB / PHP
₱0.019253955
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￡E.0.016609635
|1 CYB / BRL
R$0.0019534914
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C$0.0004726722
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৳0.0403225746
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