Degen AI by Virtuals Fiyatı (DGENAI)
Bugün için canlı Degen AI by Virtuals (DGENAI) fiyatı, 0.00149422 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.05M USD. DGENAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Degen AI by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 4.91K USD
- Gün içindeki Degen AI by Virtuals fiyat değişimi -3.54%
- Dolaşımdaki arz: 700.00M USD.
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Gün içerisinde, Degen AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Degen AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Degen AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Degen AI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.54%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Degen AI by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.78%
-3.54%
-47.12%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies.
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|1 DGENAI / USD
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RM0.00672399
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|1 DGENAI / INR
₹0.1293695676
|1 DGENAI / IDR
Rp24.4954059168
|1 DGENAI / PHP
₱0.087486581
|1 DGENAI / EGP
￡E.0.0750397284
|1 DGENAI / BRL
R$0.009114742
|1 DGENAI / CAD
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৳0.18154773
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|1 DGENAI / THB
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NT$0.0491448958
|1 DGENAI / CHF
Fr0.0013597402
|1 DGENAI / HKD
HK$0.0116250316
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.د.م0.0150019688