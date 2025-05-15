dog with egg on head Fiyatı (EGG)
Bugün için canlı dog with egg on head (EGG) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11,50K USD. EGG / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
dog with egg on head Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki dog with egg on head fiyat değişimi -%4,18
- Dolaşımdaki arz: 998,60M USD.
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Gün içerisinde, dog with egg on head / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, dog with egg on head / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, dog with egg on head / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, dog with egg on head / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%4,18
|30 Gün
|$ 0
|+%17,57
|60 Gün
|$ 0
|+%12,39
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel dog with egg on head fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,23
-%4,18
+%15,51
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A dog with an egg on his head, viral on TikTok, has captured the hearts of millions. The video, showcasing the adorable pup balancing an egg atop his head, quickly became a sensation, garnering thousands of views and quickly turning into a trend. The dog, with its irresistible charm and the perfect mix of cuteness and humor, has sparked a growing online community of fans. Viewers from all over the world share their own renditions of pets with eggs on their heads, creating a massive ripple effect across social media platforms. The dog’s fame has led to a surge of creative content, from compilations of different dogs attempting the egg trick to memes and fan art dedicated to the viral star. It has become a symbol of lighthearted fun and joy, with the hashtag #EggHeadChallenge trending as more and more pet owners join in on the craze. The community continues to expand, making the dog with the egg an unforgettable TikTok phenomenon.
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