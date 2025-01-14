iETH v1 Logosu

iETH v1 Fiyatı (IETH)

USD

iETH v1 (IETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3,637.95
$3,637.95$3,637.95
-4.30%(1D)

Bugünkü iETH v1 (IETH) Fiyatı

Bugün için canlı iETH v1 (IETH) fiyatı, 3,637.95 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 386.84K USD. IETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
iETH v1 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki iETH v1 fiyat değişimi -4.36%
- Dolaşımdaki arz: 106.34 USD.

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USD Bazında iETH v1 (IETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, iETH v1 / USD fiyat değişimi, $ -166.945895791152.
Son 30 gün içerisinde, iETH v1 / USD fiyat değişimi, $ -659.5472383800.
Son 60 gün içerisinde, iETH v1 / USD fiyat değişimi, $ +138.1980808050.
Son 90 gün içerisinde, iETH v1 / USD fiyat değişimi, $ +617.116858991325.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -166.945895791152-4.36%
30 Gün$ -659.5472383800-18.12%
60 Gün$ +138.1980808050+3.80%
90 Gün$ +617.116858991325+20.43%

iETH v1 (IETH) Fiyat Analizi

En güncel iETH v1 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,458.31
$ 3,458.31$ 3,458.31

$ 3,826.57
$ 3,826.57$ 3,826.57

$ 4,727.67
$ 4,727.67$ 4,727.67

+0.83%

-4.36%

-14.31%

iETH v1 (IETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 386.84K
$ 386.84K$ 386.84K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

106.34
106.34 106.34

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iETH v1 (IETH) Kaynağı

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IETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 IETH / AUD
A$5,857.0995
1 IETH / GBP
2,946.7395
1 IETH / EUR
3,528.8115
1 IETH / USD
$3,637.95
1 IETH / MYR
RM16,370.775
1 IETH / TRY
129,110.8455
1 IETH / JPY
¥573,595.5765
1 IETH / RUB
373,799.3625
1 IETH / INR
315,082.8495
1 IETH / IDR
Rp59,638,515.048
1 IETH / PHP
212,965.593
1 IETH / EGP
￡E.183,716.475
1 IETH / BRL
R$22,155.1155
1 IETH / CAD
C$5,202.2685
1 IETH / BDT
442,192.8225
1 IETH / NGN
5,640,204.921
1 IETH / UAH
154,249.08
1 IETH / VES
Bs192,811.35
1 IETH / PKR
Rs1,013,896.665
1 IETH / KZT
1,931,969.727
1 IETH / THB
฿126,164.106
1 IETH / TWD
NT$120,307.0065
1 IETH / CHF
Fr3,310.5345
1 IETH / HKD
HK$28,303.251
1 IETH / MAD
.د.م36,706.9155