Legacy Frax Dollar Logosu

Legacy Frax Dollar Fiyatı (FRAX)

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Legacy Frax Dollar (FRAX) Canlı Fiyat Grafiği

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Bugünkü Legacy Frax Dollar (FRAX) Fiyatı

Bugün için canlı Legacy Frax Dollar (FRAX) fiyatı, 1.0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 319.84M USD. FRAX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Legacy Frax Dollar Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Legacy Frax Dollar fiyat değişimi +0.03%
- Dolaşımdaki arz: 319.84M USD.

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USD Bazında Legacy Frax Dollar (FRAX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Legacy Frax Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.0002559.
Son 30 gün içerisinde, Legacy Frax Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.0006647000.
Son 60 gün içerisinde, Legacy Frax Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.0039080000.
Son 90 gün içerisinde, Legacy Frax Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0.0008107859500542.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.0002559+0.03%
30 Gün$ +0.0006647000+0.07%
60 Gün$ +0.0039080000+0.39%
90 Gün$ +0.0008107859500542+0.08%

Legacy Frax Dollar (FRAX) Fiyat Analizi

En güncel Legacy Frax Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.999612
$ 0.999612$ 0.999612

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

+0.01%

+0.03%

+0.02%

Legacy Frax Dollar (FRAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 319.84M
$ 319.84M$ 319.84M

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319.84M
319.84M 319.84M

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Legacy Frax Dollar (FRAX) Kaynağı

Resmi Websitesi

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FRAX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FRAX / VND
26,315
1 FRAX / AUD
A$1.55
1 FRAX / GBP
0.74
1 FRAX / EUR
0.87
1 FRAX / USD
$1
1 FRAX / MYR
RM4.33
1 FRAX / TRY
38.44
1 FRAX / JPY
¥142.42
1 FRAX / RUB
82.65
1 FRAX / INR
85.21
1 FRAX / IDR
Rp16,666.66
1 FRAX / KRW
1,436.78
1 FRAX / PHP
56.28
1 FRAX / EGP
￡E.50.83
1 FRAX / BRL
R$5.65
1 FRAX / CAD
C$1.38
1 FRAX / BDT
121.53
1 FRAX / NGN
1,602.56
1 FRAX / UAH
41.51
1 FRAX / VES
Bs84
1 FRAX / PKR
Rs279.79
1 FRAX / KZT
510.72
1 FRAX / THB
฿33.36
1 FRAX / TWD
NT$32.27
1 FRAX / AED
د.إ3.67
1 FRAX / CHF
Fr0.82
1 FRAX / HKD
HK$7.75
1 FRAX / MAD
.د.م9.23
1 FRAX / MXN
$19.6