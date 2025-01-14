MARBITZ Fiyatı (BITZ)
Bugün için canlı MARBITZ (BITZ) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 717.22K USD. BITZ / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MARBITZ Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.67K USD
- Gün içindeki MARBITZ fiyat değişimi +6.82%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, MARBITZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MARBITZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MARBITZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MARBITZ / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.82%
|30 Gün
|$ 0
|-33.59%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MARBITZ fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.93%
+6.82%
-1.94%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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