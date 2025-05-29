Meme World Order Fiyatı (MWOR)
Bugün için canlı Meme World Order (MWOR) fiyatı, 0,00043091 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 430,91K USD. MWOR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Meme World Order Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Meme World Order fiyat değişimi -%4,29
- Dolaşımdaki arz: 1,00B USD.
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Gün içerisinde, Meme World Order / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Meme World Order / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Meme World Order / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Meme World Order / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%4,29
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Meme World Order fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,20
-%4,29
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated
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€0,0003792008
|1 MWOR / USD
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