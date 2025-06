myEva (MYEVA) Nedir?

It's about a myEva. A beautiful meme/utility token build around different games and services. We have started as a simple meme coin and evolved now into a full ecosystem called the $MYEVAverse. Our content is evolving. The content goes from our own original music available via Spotify and Apple Music, to music videos on Youtube and surely our own high quality Play2Earn game called SnakeVa. We have been here now for over 5 month growing slow but steady to promote the $MYEVAverse to be a known platform for everything around Play2Earn, Games, Videos and Music...

