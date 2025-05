NonKyotoProtocol (NKP) Nedir?

The Non Kyoto Protocol (NKP) introduces a decentralized infrastructure designed to transform the global carbon credit system. By integrating blockchain technology, artificial intelligence, and real-world verified assets, NKP addresses the inefficiencies and trust gaps of legacy carbon markets, enabling transparent issuance, real-time verification, and decentralized governance of carbon credits.

