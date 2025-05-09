Plants VS Ronke Fiyatı (PVR)
Bugün için canlı Plants VS Ronke (PVR) fiyatı, 0.00720285 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.18M USD. PVR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Plants VS Ronke Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Plants VS Ronke fiyat değişimi +19.52%
- Dolaşımdaki arz: 163.76M USD.
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Gün içerisinde, Plants VS Ronke / USD fiyat değişimi, $ +0.00117613.
Son 30 gün içerisinde, Plants VS Ronke / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Plants VS Ronke / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Plants VS Ronke / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00117613
|+19.52%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Plants VS Ronke fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.92%
+19.52%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.
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