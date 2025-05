Polly (POLLY) Nedir?

Polly is a character-driven IP project inspired by the emotional resonance and storytelling potential of Web3-native brands. As the pink counterpart to Pengu from Pudgy Penguins, Polly represents stability, warmth, and optimism. Designed to appeal to mainstream audiences, Polly expands the Pudgy ecosystem by reinforcing its family-friendly tone while introducing fresh energy, style, and narrative depth. The project focuses on building long-term cultural value through digital content, brand collaborations, and collectibles rooted in character development and emotional connection.

Polly (POLLY) Kaynağı Resmi Websitesi