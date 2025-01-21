PUMP TRUMP Fiyatı (PUMPTRUMP)
Bugün için canlı PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) fiyatı, 0.00179224 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.79M USD. PUMPTRUMP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
PUMP TRUMP Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 852.96K USD
- Gün içindeki PUMP TRUMP fiyat değişimi +185.67%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, PUMP TRUMP / USD fiyat değişimi, $ +0.00116486.
Son 30 gün içerisinde, PUMP TRUMP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PUMP TRUMP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PUMP TRUMP / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00116486
|+185.67%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel PUMP TRUMP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-42.16%
+185.67%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.
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|1 PUMPTRUMP / AUD
A$0.002867584
|1 PUMPTRUMP / GBP
￡0.0014517144
|1 PUMPTRUMP / EUR
€0.0017205504
|1 PUMPTRUMP / USD
$0.00179224
|1 PUMPTRUMP / MYR
RM0.0080113128
|1 PUMPTRUMP / TRY
₺0.0638395888
|1 PUMPTRUMP / JPY
¥0.2790338456
|1 PUMPTRUMP / RUB
₽0.18012012
|1 PUMPTRUMP / INR
₹0.1551004496
|1 PUMPTRUMP / IDR
Rp29.3809789056
|1 PUMPTRUMP / PHP
₱0.104935652
|1 PUMPTRUMP / EGP
￡E.0.090149672
|1 PUMPTRUMP / BRL
R$0.0108072072
|1 PUMPTRUMP / CAD
C$0.0025808256
|1 PUMPTRUMP / BDT
৳0.2185278232
|1 PUMPTRUMP / NGN
₦2.7829723496
|1 PUMPTRUMP / UAH
₴0.0756862952
|1 PUMPTRUMP / VES
Bs0.09678096
|1 PUMPTRUMP / PKR
Rs0.4997840464
|1 PUMPTRUMP / KZT
₸0.95078332
|1 PUMPTRUMP / THB
฿0.0610974616
|1 PUMPTRUMP / TWD
NT$0.0586600152
|1 PUMPTRUMP / CHF
Fr0.001613016
|1 PUMPTRUMP / HKD
HK$0.0139436272
|1 PUMPTRUMP / MAD
.د.م0.0179582448