RETARDIO Fiyatı (RETARDIO)
Bugün için canlı RETARDIO (RETARDIO) fiyatı, 0.075203 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 75.33M USD. RETARDIO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
RETARDIO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.46M USD
- Gün içindeki RETARDIO fiyat değişimi -9.37%
- Dolaşımdaki arz: 999.74M USD.
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Gün içerisinde, RETARDIO / USD fiyat değişimi, $ -0.00777872520053839.
Son 30 gün içerisinde, RETARDIO / USD fiyat değişimi, $ -0.0164546570.
Son 60 gün içerisinde, RETARDIO / USD fiyat değişimi, $ -0.0409244648.
Son 90 gün içerisinde, RETARDIO / USD fiyat değişimi, $ -0.06802288300598166.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00777872520053839
|-9.37%
|30 Gün
|$ -0.0164546570
|-21.88%
|60 Gün
|$ -0.0409244648
|-54.41%
|90 Gün
|$ -0.06802288300598166
|-47.49%
En güncel RETARDIO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.45%
-9.37%
-12.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Retardio is the pulse of a wild, unchained community thriving on Solana. It's where the bold dare to defy the norm. It goes beyond mere transactions, representing a community united by an enigmatic destiny. Legend speaks of its origins, whispered into being by anonymous figures hidden behind aliases and encrypted communications. This diverse community of visionaries and rebels gathers around the token's captivating allure, enticed by the prospect of an adventure into uncharted territories. Its path defies logic, inviting you to join in the journey.
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|1 RETARDIO / AUD
A$0.12107683
|1 RETARDIO / GBP
￡0.06091443
|1 RETARDIO / EUR
€0.07294691
|1 RETARDIO / USD
$0.075203
|1 RETARDIO / MYR
RM0.33916553
|1 RETARDIO / TRY
₺2.66820244
|1 RETARDIO / JPY
¥11.8294319
|1 RETARDIO / RUB
₽7.72560419
|1 RETARDIO / INR
₹6.52536431
|1 RETARDIO / IDR
Rp1,232.83586832
|1 RETARDIO / PHP
₱4.40915189
|1 RETARDIO / EGP
￡E.3.79850353
|1 RETARDIO / BRL
R$0.45798627
|1 RETARDIO / CAD
C$0.10754029
|1 RETARDIO / BDT
৳9.14092465
|1 RETARDIO / NGN
₦116.59322714
|1 RETARDIO / UAH
₴3.1886072
|1 RETARDIO / VES
Bs3.985759
|1 RETARDIO / PKR
Rs20.9590761
|1 RETARDIO / KZT
₸39.93730518
|1 RETARDIO / THB
฿2.60728801
|1 RETARDIO / TWD
NT$2.49072336
|1 RETARDIO / CHF
Fr0.06843473
|1 RETARDIO / HKD
HK$0.58507934
|1 RETARDIO / MAD
.د.م0.75879827