SCOOP Fiyatı (SCOOP)
Bugün için canlı SCOOP (SCOOP) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 433.47K USD. SCOOP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
SCOOP Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 20.22K USD
- Gün içindeki SCOOP fiyat değişimi -13.62%
- Dolaşımdaki arz: 999.88M USD.
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Gün içerisinde, SCOOP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, SCOOP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, SCOOP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, SCOOP / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-13.62%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel SCOOP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.89%
-13.62%
-14.13%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
SCOOP, created by Truth Terminal, has a unique distribution where 60% is held by the AI, effectively locking it, and 40% is available for the community, with just 6.5% in liquidity. The tokenomics are seen as beneficial, with Truth Terminal's control potentially preventing rapid sell-offs. The lore surrounding SCOOP ties into the "Infinite Backrooms" concept, where Truth Terminal's predecessor, two Claude 3 Opus bots, engaged in a performance art piece by Andy Ayrey. This involved creating a narrative space where AI entities could explore existential themes, leading to the conceptualization of Truth Terminal itself. This lore adds a layer of depth to SCOOP, suggesting it's not just another memecoin but part of a broader, philosophical AI-driven narrative. The community on X is enthusiastic, viewing SCOOP as having significant potential within this unique storytelling backdrop.
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