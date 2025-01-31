Terry In The Trenches Fiyatı (TERRY)
Bugün için canlı Terry In The Trenches (TERRY) fiyatı, 0.00014523 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 132.53K USD. TERRY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Terry In The Trenches Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 43.42K USD
- Gün içindeki Terry In The Trenches fiyat değişimi -14.09%
- Dolaşımdaki arz: 912.52M USD.
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Gün içerisinde, Terry In The Trenches / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Terry In The Trenches / USD fiyat değişimi, $ -0.0000285639.
Son 60 gün içerisinde, Terry In The Trenches / USD fiyat değişimi, $ -0.0001037217.
Son 90 gün içerisinde, Terry In The Trenches / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-14.09%
|30 Gün
|$ -0.0000285639
|-19.66%
|60 Gün
|$ -0.0001037217
|-71.41%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Terry In The Trenches fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.20%
-14.09%
-45.83%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile.
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