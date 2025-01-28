The Year Of The Snake Fiyatı (2025)
Bugün için canlı The Year Of The Snake (2025) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 698.25K USD. 2025 / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
The Year Of The Snake Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.20M USD
- Gün içindeki The Year Of The Snake fiyat değişimi -32.90%
- Dolaşımdaki arz: 889.98M USD.
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Gün içerisinde, The Year Of The Snake / USD fiyat değişimi, $ -0.000381705473839413.
Son 30 gün içerisinde, The Year Of The Snake / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, The Year Of The Snake / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Year Of The Snake / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000381705473839413
|-32.90%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel The Year Of The Snake fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-6.02%
-32.90%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to the Year of the Snake $2025, a token slithering its way into the Solana blockchain! Infused with the wisdom and elegance of the serpent, Year of Snake (蛇年) is more than just a cryptocurrency—it’s a celebration of Chinese tradition and the dynamic energy of $2025. In Chinese astrology, the Year of the Snake symbolizes wisdom, intuition, and strategic planning—qualities that align perfectly with success in the crypto market. This year is particularly auspicious for those who approach crypto investments with foresight and meticulous research, leveraging opportunities in decentralized finance (DeFi), tokenization, and innovative blockchain projects. The Snake's energy encourages you to HODL! 欢迎来到蛇年$2025！蛇象征着智慧、神秘与优雅，在中国文化中，蛇是一种 充满灵性的动物。 蛇年不仅仅是一个加密货币，它更是对中国文化传 统和$2025年活力的致敬与庆祝。
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