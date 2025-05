Tiger Shark (TIGERSHARK) Nedir?

$TIGERSHARK is the Action Coin that puts adrenaline on-chain. Fueling real-world missions that break records and spark global cultural moments. Powered by a new generation of extreme athletes, risk-takers, and visionaries. This is Real World Xtreme. We are a game changing movement igniting the world’s most daring missions — the kinds that push human limits, break boundaries, and capture global attention. We fuel extraordinary feats across sport, art, technology, and space, turning every mission into a cultural moment.

Tiger Shark (TIGERSHARK) Kaynağı Resmi Websitesi