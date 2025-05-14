WAYGU CASH Fiyatı (WAYGU)
Bugün için canlı WAYGU CASH (WAYGU) fiyatı, 0.02331321 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 23.31M USD. WAYGU / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
WAYGU CASH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki WAYGU CASH fiyat değişimi +6.81%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
MEXC'deki WAYGU / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WAYGU fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, WAYGU CASH / USD fiyat değişimi, $ +0.00148694.
Son 30 gün içerisinde, WAYGU CASH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, WAYGU CASH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WAYGU CASH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00148694
|+6.81%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel WAYGU CASH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-3.05%
+6.81%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 WAYGU / VND
₫597.77401761
|1 WAYGU / AUD
A$0.0359023434
|1 WAYGU / GBP
￡0.0174849075
|1 WAYGU / EUR
€0.0207487569
|1 WAYGU / USD
$0.02331321
|1 WAYGU / MYR
RM0.1004799351
|1 WAYGU / TRY
₺0.9040862838
|1 WAYGU / JPY
¥3.4303057194
|1 WAYGU / RUB
₽1.8613266864
|1 WAYGU / INR
₹1.9827885105
|1 WAYGU / IDR
Rp388.5533445786
|1 WAYGU / KRW
₩33.0215300403
|1 WAYGU / PHP
₱1.3011102501
|1 WAYGU / EGP
￡E.1.1763845766
|1 WAYGU / BRL
R$0.130553976
|1 WAYGU / CAD
C$0.0324053619
|1 WAYGU / BDT
৳2.8271929767
|1 WAYGU / NGN
₦37.3608178176
|1 WAYGU / UAH
₴0.9665656866
|1 WAYGU / VES
Bs2.14481532
|1 WAYGU / PKR
Rs6.5503126137
|1 WAYGU / KZT
₸11.9004611766
|1 WAYGU / THB
฿0.7765630251
|1 WAYGU / TWD
NT$0.7061571309
|1 WAYGU / AED
د.إ0.0855594807
|1 WAYGU / CHF
Fr0.0193499643
|1 WAYGU / HKD
HK$0.181843038
|1 WAYGU / MAD
.د.م0.2175122493
|1 WAYGU / MXN
$0.4525094061