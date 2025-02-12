Wrapped NewYorkCoin Fiyatı (WNYC)
Bugün için canlı Wrapped NewYorkCoin (WNYC) fiyatı, 0.00000258 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. WNYC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped NewYorkCoin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 294.42 USD
- Gün içindeki Wrapped NewYorkCoin fiyat değişimi -2.96%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki WNYC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WNYC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Wrapped NewYorkCoin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped NewYorkCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0000003534.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped NewYorkCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0000007477.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped NewYorkCoin / USD fiyat değişimi, $ -0.0000004692279408904198.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.96%
|30 Gün
|$ -0.0000003534
|-13.70%
|60 Gün
|$ -0.0000007477
|-28.98%
|90 Gün
|$ -0.0000004692279408904198
|-15.38%
En güncel Wrapped NewYorkCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.86%
-2.96%
+17.06%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
WNYC stands for Wrapped NewYorkCoin and is simply an BEP-20 token that represents NewYorkCoin. One WNYC equals one NYC. NYC can be converted into WNYC and vice-versa. Being an BEP-20 token makes the transfer of WNYC slower than normal NewYorkCoin, but the key advantage of WNYC is its integration into the world of Ethereum wallets, dapps, and smart contracts.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 WNYC / AUD
A$0.0000040764
|1 WNYC / GBP
￡0.000002064
|1 WNYC / EUR
€0.0000024768
|1 WNYC / USD
$0.00000258
|1 WNYC / MYR
RM0.0000115068
|1 WNYC / TRY
₺0.0000929832
|1 WNYC / JPY
¥0.0003962364
|1 WNYC / RUB
₽0.0002490732
|1 WNYC / INR
₹0.0002239182
|1 WNYC / IDR
Rp0.0422950752
|1 WNYC / PHP
₱0.0001500528
|1 WNYC / EGP
￡E.0.0001301868
|1 WNYC / BRL
R$0.0000148608
|1 WNYC / CAD
C$0.0000036636
|1 WNYC / BDT
৳0.000312309
|1 WNYC / NGN
₦0.00387387
|1 WNYC / UAH
₴0.0001075602
|1 WNYC / VES
Bs0.0001548
|1 WNYC / PKR
Rs0.0007198458
|1 WNYC / KZT
₸0.0013010424
|1 WNYC / THB
฿0.0000881328
|1 WNYC / TWD
NT$0.000084753
|1 WNYC / CHF
Fr0.0000023478
|1 WNYC / HKD
HK$0.0000200982
|1 WNYC / MAD
.د.م0.0000258258