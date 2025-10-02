Huwag Palampasin ang Pagkakataon sa Pag-trade: Samantalahin ang Pagbabago ng Merkado gamit ang MEXC Futures Chase Orders

Matagal nang isa sa mga pangunahing katangian ng merkado ng cryptocurrency ang mataas na pagbabago-bago, at nananatili itong mahalagang salik na umaakit ng maraming kalahok. Sa ganitong mabilis na kalMatagal nang isa sa mga pangunahing katangian ng merkado ng cryptocurrency ang mataas na pagbabago-bago, at nananatili itong mahalagang salik na umaakit ng maraming kalahok. Sa ganitong mabilis na kal
Matagal nang isa sa mga pangunahing katangian ng merkado ng cryptocurrency ang mataas na pagbabago-bago, at nananatili itong mahalagang salik na umaakit ng maraming kalahok. Sa ganitong mabilis na kalakaran, ang kakayahang tukuyin at kumilos sa mga pagkakataon ng pagpasok ay nagiging partikular na mahalaga. Gayunpaman, madalas palampasin ng mga trader ang mga sandaling ito dahil sa pag-aalinlangan, maling pagtataya sa tamang oras, o simpleng dahil sa bilis ng pagbabago ng merkado. Ang MEXC Futures chase order function ay idinisenyo na may ganitong hamon sa isip, na nagbibigay ng mekanismo na awtomatikong inaangkop ang mga order ayon sa galaw ng merkado, na tumutulong sa mga kalahok na mas epektibong makatugon sa pagbabago-bago at makuha ang mga oportunidad habang lumilitaw ang mga ito.
Ang chase order function ay muling nagsusumite ng isang limit order sa kasalukuyang pinakamagandang presyo ng merkado. Partikular, kapag in-activate ng isang user ang MEXC Futures chase order, ang isang umiiral na limit order na malayo sa order book ay mabilis na inaayos sa pinakamagandang bid o ask, habang nananatili pa ring limit order sa Order book. Pinapahintulutan nito ang mga trader na makuha ang mga oportunidad sa gitna ng mabilis na pagbabago ng presyo nang hindi kinakailangang gumamit ng market orders, na karaniwang may mas mataas na bayarin.
Halimbawa: Naglagay si Alice ng isang limit buy order para sa BTCUSDT Perpetual Futures sa 100,000 USDT. Pagkalipas ng ilang oras, hindi pa naaabot ng presyo ng merkado ang kanyang order level, at inaasahan niyang patuloy na tataas ang BTCUSDT. Sa oras na iyon, ang pinakamagandang bid ay nasa 115,999 USDT at ang pinakamagandang ask ay nasa 116,000 USDT. Kapag ginamit ni Alice ang chase order function, agad na muling isinusumite ng sistema ang kanyang order sa 115,999 USDT, na lubos na nagpapataas ng posibilidad na maisagawa ito. Sa kabilang banda, si Cindy ay may limit sell order sa 120,000 USDT at nais na mapabilis ang pagpapatupad. Sa paggamit ng chase order function, muling isinusumite ang kanyang order sa pinakamagandang ask na presyo.
Mahalagang tandaan na ang MEXC Futures chase order function ay kasalukuyang sinusuportahan lamang sa hedge mode. Kapag muling nagsusumite ng long position order gamit ang feature na ito, dapat tiyakin ng mga user na may sapat na margin ang kanilang futures account upang maiwasan ang pagkabigo ng order.
Upang mapabuti ang kahusayan sa pag-trade, ipinakilala ng MEXC ang chase order function upang tugunan ang isyu ng mga limit order na nananatiling hindi natutupad sa mahabang panahon.
Sa karamihan ng mga kaso, kailangang kanselahin ng mga user ang isang kasalukuyang order at manu-manong gumawa ng panibago upang mai-update ang presyo ng order ayon sa pinakabagong presyo sa merkado. Sa pamamagitan ng chase order function, maaaring gawin ito ng mga user gamit lamang ang isang click: muling isinusumite ng sistema ang order bilang bagong limit order sa kasalukuyang pinakamagandang presyo ng merkado. Ang dami ng order ay nananatiling hindi nagbabago, at ang uri ng order ay itinuturing pa ring Maker order, kaya walang karagdagang bayarin na natatamo.
Sa pamamagitan ng pagpapasimple ng proseso at pagtaas ng posibilidad ng order execution, pinapahusay ng chase order function ang pangkalahatang kahusayan sa pag-trade.
Buksan ang opisyal na website ng MEXC at mag-log in sa iyong account. Sa ilalim ng Futures, piliin ang USDT-M Perpetual Futures upang makapasok sa pahina ng trading. Sa order placement panel sa kanang bahagi, gumawa ng isang limit order.
I-scroll pababa ang pahina at hanapin ang iyong limit order sa ilalim ng Bukas na Order. I-click ang button na Chase.
Kung pinagana ang Pagkumpirma ng Paglalagay ng Order naopsyon sa Mga kagustuhan, ang pag-click sa Chase ay magbubukas ng window na Kumpirmahin ang Chase Order. Maaari mong muling kumpirmahin ang order at i-click ang OK upang tapusin ang aksyon.
Kung naka-disable naman ang Pagkumpirma ng Paglalagay ng Order naopsyon sa Mga kagustuhan, ang pag-click sa Chase ay awtomatikong tatapusin ang aksyon.
Kapag ang lahat ng pagsusuri sa bisa ng order, limitasyon sa panganib, balanse, at panganib sa liquidation ay naipasa, ang chase order ay matagumpay na mailalagay. Ang iyong orihinal na limit order ay muling isusumite sa kasalukuyang pinakamagandang bid o ask sa iyong panig. Pagkatapos ng pagpapatupad, ang natupad na limit order ay lalabas sa ilalim ng Bukas na Posisyon.
Kung may anumang pagsusuri na nabigo, ang chase order ay hindi mailalagay, at ipapakita ng sistema ang dahilan ng pagkabigo.
1) Buksan ang MEXC App at mag-log in sa iyong account. I-tap ang Trade button sa ibaba ng homepage.
2) Sa trading page, piliin ang Futures sa itaas upang lumipat sa Futures trading interface
3) Gumawa ng isang limit order.
4) I-scroll pababa sa Mga Bukas na Order upang makita ang iyong limit order, pagkatapos ay i-tap ang Chase.
5) I-tap ang Kumpirmahin.
6) Kapag ang lahat ng pagsusuri sa order validity, risk limit, balanse, at liquidation risk ay naipasa, ang chase order ay matagumpay na mailalagay. Ang iyong orihinal na limit order ay muling isusumite sa kasalukuyang pinakamagandang bid o ask sa iyong panig. Pagkatapos ng execution, ang natupad na limit order ay lalabas sa ilalim ng Mga posisyon.
Kung may anumang pagsusuri na mabigo, ang chase order ay hindi mailalagay, at ipapakita ng sistema ang dahilan ng pagkabigo.
Habang ang mataas na pagbabago-bago ng merkado ng cryptocurrency futures ay lumilikha ng maraming pagkakataon sa pag-trade, sa mas mahabang timeframe mapapansin na sa humigit-kumulang 80% ng oras, karamihan sa mga cryptocurrency ay tunay na gumagalaw lamang sa loob ng isang itinakdang presyo range. Halimbawa, ipinapakita ng chart sa ibaba ang mga pagbabago ng presyo ng ETHUSDT Perpetual Futures sa loob ng ganitong range.
Lumilikha ito ng mga pagkakataon para sa futures grid trading.
Ang Grid trading ay isang quantitative, automated trading strategy. Gumagana ito sa pamamagitan ng paglalagay ng maraming pantay na pagitan ng buy at sell orders sa loob ng isang itinakdang saklaw ng presyo, na bumubuo ng isang "grid." Habang gumagalaw ang presyo sa loob ng saklaw na ito, awtomatikong bumibili ang system kapag mababa at nagbebenta kapag mataas, upang makuha ang kita mula sa bawat maliit na pagbabago ng presyo.
Sa simpleng pananalita, ang grid trading ay hindi nakadepende sa paghula ng direksyon ng merkado. Sa halip, ito ay kumikita mula mismo sa pagbabago-bago ng presyo. Hangga’t ang merkado ay nagbabago-bago, maging ito man ay nasa bullish, bearish, o sideways na kondisyon, mayroong potensyal na kita.
Ang MEXC Stock Futures nag-aalok ng bagong paraan upang makapag-trade ng U.S. equities gamit ang cryptocurrency. Maaaring makibahagi ang mga investor sa paggalaw ng presyo ng stock nang hindi kinakailangang maghawak ng aktuwal na shares o magpanatili ng brokerage account. Sa paggamit ng cryptocurrency bilang margin, maaaring makuha ng mga trader ang kita mula sa pagbabago ng presyo ng stock gamit ang leverage at nababagong opsyon sa pag-trade.
Sa pamamagitan ng MEXC Stock Futures, madaling makakapag-trade ang mga user ng dose-dosenang investment-grade equities nang hindi na kailangan ng tradisyonal na brokerage account. Nag-aalok din ang platform ng ilan sa pinakamababang bayarin sa industriya kasama ng isang mas pinasimpleng karanasan sa pag-trade. Ayon sa isang ulat ng ChainCatcher, ang trading depth ng MEXC Stock Futures ay nangunguna na sa industriya nang may malaking agwat, na nagsisiguro ng mas maayos na paggalaw ng presyo kahit sa matinding kondisyon ng merkado at tumutulong na mabawasan ang panganib ng hindi inaasahang liquidations.
Sa kasalukuyan, nagpapatakbo ang MEXC ng 0-Fee Fest event. Sa pamamagitan ng pakikibahagi, maaaring mabawasan nang malaki ng mga user ang gastos sa pag-trade, na nakatutulong upang makamit ang layunin na “mas maraming matipid, mas maraming pag-trade, mas maraming kikitain.” Sa MEXC platform, hindi lamang mabibigyan ka ng pagkakataon na mag-enjoy sa mababang gastos sa pag-trade sa pamamagitan ng event na ito, kundi makakasabay ka rin sa mga trend ng merkado at makakakuha ng mga oportunidad nang may pinakamataas na kahusayan. Ito ang perpektong panimulang punto upang mapabilis ang iyong paglalakbay tungo sa paglago ng asset.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi maituturing na payo sa pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, consulting, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon upang bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay lamang ng impormasyon para sa sanggunian at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Mangyaring tiyakin na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-invest nang may pag-iingat. Ang lahat ng desisyon at resulta sa pamumuhunan ay tanging responsibilidad ng user.