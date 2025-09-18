Guide pour débutants : aperçu approfondi de l'analyse technique des cryptomonnaies

L'analyse technique est un outil largement utilisé dans l'investissement financier, visant à prévoir les tendances futures du marché en étudiant les mouvements historiques des prix et les données de trading. Cet article présente les postulats de base de l'analyse technique, explore ses quatre facteurs clés d'influence et introduit plusieurs théories classiques, afin d'aider les investisseurs à mieux comprendre et appliquer l'analyse technique dans le trading de cryptomonnaies.









L'analyse technique possède une longue histoire, remontant à l'époque du shogunat Tokugawa au Japon (1603–1867) et au commerce du riz. Dans un effort pour consigner les fluctuations de prix et anticiper les tendances futures, un marchand nommé Homma Munehisa a créé la première forme de graphique en bougies.





Au fil des siècles, cette méthode a évolué et s'est diversifiée, donnant naissance aux graphiques en bougies de base, aux indicateurs techniques et à des cadres analytiques complets tels que la théorie de Dow, la théorie des vagues d'Elliott, la théorie de Gann et la théorie de Chan.





Bien que chaque école ait sa propre approche, elles partagent toutes un objectif commun : interpréter les données historiques du marché pour anticiper les mouvements futurs des prix et identifier des opportunités de profit.









Tous les cadres d'analyse technique reposent sur trois postulats essentiels :









Selon l'hypothèse d'efficience des marchés, dans un marché pleinement concurrentiel et transparent, les mouvements de prix reflètent toutes les informations disponibles, y compris les fondamentaux d'un projet, les conditions macroéconomiques, la distribution des tokens, et plus encore. Ce principe constitue la base de l'analyse technique ; sans lui, toute l'approche perdrait son sens.









Les mouvements de prix ne sont pas totalement aléatoires ; ils ont tendance à suivre des tendances identifiables. Une fois qu'une tendance est établie, elle persiste généralement pendant une certaine période. C'est le concept central de l'analyse technique.





Lorsque les conditions du marché ressemblent à celles du passé, les investisseurs prennent souvent leurs décisions en fonction de leurs réussites ou échecs antérieurs. En conséquence, les comportements du marché et les schémas de prix ont tendance à se reproduire au fil du temps.









Toutes les méthodes d'analyse technique s'appuient sur les quatre facteurs suivants :





1) Prix : la représentation la plus directe de l'activité du marché, exprimant le consensus entre acheteurs et vendeurs.





2) Volume : reflète le niveau de participation du marché. Un volume élevé indique une activité et un intérêt accrus, tandis qu'un volume faible traduit une participation réduite.





3) Temps : la période sur laquelle les schémas se forment et évoluent. Différentes unités de temps correspondent à différents niveaux de fluctuations de prix.





4) Amplitude des prix : l'ampleur des fluctuations sur une période donnée. En général, plus l'horizon temporel est long, plus les mouvements potentiels de prix sont importants.













Élaborée par Charles Henry Dow, la théorie de Dow est considérée comme la base de tous les cadres d'analyse technique du marché. Elle repose sur trois postulats fondamentaux et cinq principes clés, formant un système complet de suivi de tendance. Au cœur de cette théorie se trouve la classification des mouvements de prix en trois tendances :





1) Tendance primaire : dure un an ou plus, et peut être haussière (bullish), baissière (bearish) ou en phase de consolidation latérale.

2) Tendance secondaire : évolue à contre-courant de la tendance primaire, dure de trois semaines à plusieurs mois et corrige généralement entre un tiers et deux tiers du mouvement de la tendance primaire.

3) Tendance mineure : fluctuations de court terme au sein des tendances secondaires, souvent des ajustements quotidiens de prix. Bien qu'elles soient difficiles à analyser isolément, elles servent à confirmer et interpréter la direction des tendances primaire et secondaire.





Illustration des trois tendances dans la théorie de Dow









Proposée par l'analyste américain Ralph Nelson Elliott, la théorie des vagues d'Elliott est née de son étude de l'indice Dow Jones, résumant la relation entre les mouvements de prix du marché et les schémas de vagues. Si la théorie de Dow explique ce qu'est une tendance, la théorie d'Elliott décrit en détail la manière dont cette tendance se développe.





1) Structure des vagues





En s'appuyant sur la classification des tendances de la théorie de Dow, la théorie des vagues d'Elliott divise un cycle complet du marché en huit vagues : cinq vagues impulsives et trois vagues correctives.

Chaque vague contient de plus petites vagues (sous-vagues), et chaque vague fait elle-même partie d'une vague plus large.

Dans un modèle de marché haussier, les cinq vagues impulsives évoluent à la hausse, généralement notées Vagues 1, 2, 3, 4 et 5, tandis que les vagues correctives évoluent à la baisse, notées Vagues A, B et C.

À l'inverse, dans un marché baissier, les cinq vagues impulsives évoluent à la baisse, et les vagues correctives se font à la hausse.



Schéma de la théorie des vagues en marché haussier









2) Structure imbriquée des vagues





Les structures de vagues ne sont pas de simples cycles isolés, elles peuvent aussi être imbriquées les unes dans les autres. En d'autres termes, une vague de prix donnée peut exister simultanément à différents niveaux de cycles de marché (correspondant à la tendance primaire, à la tendance secondaire et aux fluctuations mineures de la théorie de Dow). Une structure complète de cinq vagues ou de trois vagues peut constituer une sous-vague d'un cycle plus large ; à l'inverse, toute sous-vague peut être décomposée en micro-structures de vagues impulsives ou correctives.









La théorie de Gann a été développée par William D. Gann, l'un des investisseurs les plus prospères du XXᵉ siècle. S'appuyant sur les mathématiques, la géométrie, la religion et l'astronomie, Gann a créé un système unique d'analyse technique intégrant le temps et le prix. Il comprend de multiples règles de trading, principes de retracement et théories de cycles, tels que les 21 règles de trading de Gann, les 12 principes de trading, les règles de retracement de Gann, la théorie des cycles, les principes de vagues, les ratios de division, la géométrie des marchés et divers outils graphiques.





Les éléments clés de la théorie de Gann incluent :





1) Les fluctuations de prix comme base des cycles de marché : les prix évoluent par hausses et baisses. Lorsque le prix passe de la hausse à la baisse, les niveaux de retracement de 25 %, 50 % et 75 % servent souvent de zones de support importantes. Lorsque le prix repart à la hausse depuis un point bas, les multiplicateurs comme 1,25, 1,5 et 2 deviennent souvent des niveaux de résistance significatifs.





2) Durée des cycles de rebond : dans une tendance haussière, les corrections durent généralement au maximum deux mois lorsqu’on les mesure sur une base mensuelle.. En semaines, les replis durent souvent 2 à 3 semaines. Lors de fortes baisses, les rebonds à court terme peuvent durer 3 à 4 mois.





3) Cycles temporels : les cycles de long terme couvrent généralement 20, 30 ou plus de 60 ans. Les cycles de moyen terme sont de 1, 2 ou 3 ans. Les cycles de court terme peuvent être aussi brefs que 4 minutes.





4) Points de retournement cycliques clés : les intervalles de 10 ans et 7 ans marquent souvent des inversions majeures, utiles pour prévoir les sommets et creux importants du marché.









La théorie de Chan est un cadre d'analyse technique développé par la figure chinoise en ligne Chan Zhong Shuo Chan. C'est un système basé sur la géométrie qui déduit les mouvements du marché étape par étape à partir de structures, visant à classer de manière exhaustive tous les comportements possibles des prix et à guider les décisions de trading pratiques.

Le principe central de la théorie de Chan est : « toute tendance doit être complète », ce qui inclut les idées suivantes :





1) Les mouvements de marché peuvent être classés en trois types : tendance haussière, tendance baissière et consolidation.

2) Toute tendance doit aller au bout de son cycle avant de se terminer.

3) Chaque tendance achevée contient un « axe central », une structure composée de trois tendances plus petites sur l'unité de temps inférieure.

4) Une fois une tendance terminée, elle évolue inévitablement vers l'un des deux autres types. Par exemple, après la fin d'une tendance baissière, le marché passera soit en consolidation, soit en tendance haussière.









Théorie Caractéristiques principales Utilisation adaptée Théorie de Dow Met l'accent sur le suivi de tendance Déterminer la direction générale du marché Théorie des vagues d'Elliott Décompose les tendances en vagues hiérarchisées et structurées Analyse de marché à moyen et long terme Théorie de Gann Se concentre sur la relation précise entre temps et prix Prévisions de cycles longs du marché Théorie de Chan Utilise des méthodes géométriques pour quantifier les structures de tendance Identifier précisément les points d'entrée et de sortie









Sur les marchés volatils des cryptomonnaies, l'analyse technique est un outil d'investissement particulièrement important. Comparés aux marchés traditionnels, les actifs de cryptomonnaies se tradent 24 h/24 et 7 j/7 et réagissent très vite aux changements d'informations, ce qui rend l'analyse technique encore plus pratique pour élaborer des stratégies de trading.





Apprendre et maîtriser l'analyse technique offre plusieurs avantages significatifs :









L'analyse technique aide les investisseurs à déterminer si le marché est en tendance haussière, baissière ou en phase de consolidation, évitant ainsi de courir après les prix au sommet ou de vendre dans la panique au plus bas. Cela augmente le taux de réussite des trades et améliore l'efficacité d'utilisation du capital.









En définissant des niveaux de Take-Profit et de Stop-Loss et en analysant les zones de support et de résistance, l'analyse technique permet aux investisseurs de préparer à l'avance des contre-mesures, réduisant ainsi les pertes liées à des mouvements brusques du marché.









L'analyse technique aide les investisseurs à éviter les décisions émotionnelles, renforce leur discipline et leur permet de gérer des émotions humaines comme la cupidité et la peur avec plus de sang-froid.









La variété des méthodes d'analyse technique disponibles sur le marché est vaste et leur complexité varie. Chaque investisseur a des traits de personnalité, des préférences de risque et des horizons de trading différents, ce qui signifie que le système idéal d'analyse technique diffère d'une personne à l'autre. Dans un marché en évolution rapide, aucune méthode unique ne peut couvrir tous les scénarios. Cela est particulièrement vrai en période de forte volatilité émotionnelle, lorsque l'analyse technique peut devenir « déformée » et induire en erreur.





Ainsi, il est conseillé aux investisseurs de choisir leurs stratégies en fonction de leur niveau d'expérience :





Débutants : peuvent commencer avec les figures en bougies et la théorie de Dow pour construire une compréhension de base des tendances.

Traders intermédiaires : peuvent progresser vers la théorie des vagues d'Elliott et les outils de Gann afin de renforcer leur capacité à analyser les structures de tendance.

Traders avancés : peuvent étudier la « théorie de Chan » pour approfondir l'analyse des mouvements complexes du marché.





Quelle que soit la méthode choisie, conserver un jugement indépendant et une pensée rationnelle reste essentiel. L'analyse technique peut fournir de puissants outils de trading, mais elle ne prend pas en compte toutes les variables fondamentales. À l'inverse, l'analyse fondamentale, en étudiant la valeur d'un projet, ses données financières, les cycles sectoriels et la politique macroéconomique, offre une base plus stable pour les décisions d'investissement.





C'est seulement en combinant analyse technique et analyse fondamentale, en captant à la fois le rythme du marché et la valeur à long terme, que les investisseurs peuvent développer une stratégie plus robuste et adaptable. Dans un marché incertain, rationalité et analyse multidimensionnelle sont des étapes essentielles pour devenir un investisseur accompli.













