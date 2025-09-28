Comment consulter les actifs et les positions ouvertes de votre compte Futures MEXC pour améliorer votre trading





Le trading de contrats à terme crypto est devenu populaire auprès des investisseurs grâce à sa flexibilité et à son vaste choix de paires de trading. MEXC Futures est particulièrement apprécié des utilisateurs pour proposer plus de 1 300 paires de trading et des frais ultra-bas (avec des frais de maker à 0 % et des frais de taker réduits à 0,02 %).





Cela dit, il est important de rappeler que le trading de contrats à terme comporte certains risques. Lorsque vous tradez sur MEXC, il est essentiel de mettre en place une stratégie de gestion des risques solide. Suivre en temps réel vos actifs de compte et vos positions ouvertes est l'un des moyens clés d'améliorer l'efficacité de votre trading et de garder le contrôle sur les risques potentiels.













Les utilisateurs peuvent consulter les actifs disponibles pour le trading des contrats à terme dans l'interface de trading des contrats à terme, sous la section « Disponible ».









Users can also view assets under Wallets → Futures.













Les utilisateurs peuvent consulter leurs positions ouvertes actuelles en bas de l'interface de trading des contrats à terme (Futures). Des informations telles que la taille de la position, le prix de liquidation estimé et le P&L non réalisé y sont affichées. Les utilisateurs peuvent également ajouter de la marge à leurs positions afin de réduire le risque de liquidation.









Commencer le trading des contrats à terme













Les utilisateurs peuvent consulter les actifs disponibles dans la section Disponible de l'interface de trading des contrats à terme.









Les utilisateurs peuvent également consulter leurs actifs via : Portefeuilles → Futures.













Les utilisateurs peuvent consulter leurs positions ouvertes actuelles en bas de l'interface de trading des contrats à terme, notamment la taille de la position, le prix de liquidation estimé et le P&L non réalisé. Ils peuvent également ajouter de la marge pour réduire le risque de liquidation.





Ici, les utilisateurs peuvent consulter toutes les positions ouvertes sur l'ensemble des paires de trading









Commencer le trading des contrats à terme









Contrats à terme perpétuels : les contrats à terme perpétuels, également appelés contrats perpétuels, sont une évolution des contrats à terme financiers traditionnels. La principale différence est que les contrats à terme perpétuels n'ont pas de date de règlement. Cela signifie que, tant que la position n’est pas clôturée par une liquidation forcée, elle peut rester ouverte indéfiniment.





Prix de l'indice : il s'agit de l'indice de prix obtenu en se basant sur les prix des principales plateformes d'échange et en calculant leur moyenne pondérée. Le il s'agit de l'indice de prix obtenu en se basant sur les prix des principales plateformes d'échange et en calculant leur moyenne pondérée. Le prix de l'indice affiché sur la page actuelle correspond à celui du BTC . Le prix de référence du BTC est obtenu en se basant sur les prix de Bybit, HTX et MEXC.





Prix juste : le le prix juste en temps réel des contrats à terme est calculé à partir du prix de l'indice et du prix du marché. Il est utilisé pour calculer le P&L non réalisé des positions et déterminer leur liquidation. Ce prix peut différer du dernier prix des contrats à terme afin d'éviter toute manipulation des prix.





Taille (1 contrat) : cela représente la valeur d'un contrat pour les contrats à terme. Pour les cela représente la valeur d'un contrat pour les contrats à terme. Pour les contrats à terme USDT-M , chaque contrat est défini en fonction de la quantité du token. Pour les contrats à terme Coin-M, chaque contrat est exprimé en dollars américains. Par exemple, pour les contrats à terme BTC, 1 contrat = 0,0001 BTC.





Variation minimale du prix : la plus petite variation de prix possible par contrat pour les contrats à terme. Par exemple, celle du BTC est de 0,1.





Montant minimum de l'ordre : la quantité minimale requise pour un ordre unique sur les contrats à terme. Par exemple, le montant minimum de trading pour le BTC est de 0,0001 BTC.





Ratio Prix plafond / Prix plancher de l'ordre Limit : le prix d'achat d'un ordre Limit doit être inférieur ou égal à (1 + Ratio du prix plafond) × prix de l'indice, et le prix de vente d'un ordre Limit doit être supérieur ou égal à (1 - Ratio du prix plancher) × prix de l'indice.





Quantité maximale d'ordres ouverts : nombre maximal d'ordres Limit ouverts autorisés pour chaque paire de trading.





Protection du prix : après activation de la fonction de protection du prix, si le TP/SL (ordre Trigger) atteint le prix de déclenchement et que l'écart entre le dernier prix et le prix juste des contrats à terme dépasse le seuil défini pour ces contrats, le après activation de la fonction de protection du prix, si le TP/SL (ordre Trigger) atteint le prix de déclenchement et que l'écart entre le dernier prix et le prix juste des contrats à terme dépasse le seuil défini pour ces contrats, le TP/SL (ordre Trigger) sera rejeté. À noter que la protection du prix ne prendra effet qu'après son activation et ne s'appliquera pas aux ordres historiques placés avant son activation.





Marge initiale : montant minimum de marge requis pour ouvrir une position.





Taux de marge initiale : valeur de la position au moment de son ouverture, divisée par la marge de la position. Le taux de marge initiale correspond à votre multiplicateur d' valeur de la position au moment de son ouverture, divisée par la marge de la position. Le taux de marge initiale correspond à votre multiplicateur d' effet de levier





Marge de maintenance : marge minimale requise pour maintenir une position. Lorsque le solde de marge d'une position descend en dessous de la marge de maintenance, la position est liquidée ou réduite. Marge de maintenance = Valeur nominale de la position × Taux de marge de maintenance.





Limite de risque : MEXC applique un mécanisme de limite de risque pour tous les comptes de trading, en utilisant un modèle de marge par niveaux pour gérer le risque. Le multiplicateur d'effet de levier est déterminé en fonction de la taille de la position, avec des multiplicateurs d'effet de levier plus faibles pour les positions plus importantes. Les utilisateurs peuvent ajuster eux-mêmes le multiplicateur d'effet de levier, et le taux de marge initiale est calculé en fonction de l'effet de levier choisi par l'utilisateur.





Taux de financement : basé sur l'écart entre le prix du marché des contrats à terme perpétuels et le prix du marché au comptant, des frais de financement sont échangés périodiquement entre les traders en position longue et ceux en position courte. Lorsque le marché est haussier, le taux de financement est positif et les traders en position longue dans le trading des contrats à terme perpétuels paient des frais de financement aux traders en position courte. À l'inverse, lorsque le marché est baissier, le basé sur l'écart entre le prix du marché des contrats à terme perpétuels et le prix du marché au comptant, des frais de financement sont échangés périodiquement entre les traders en position longue et ceux en position courte. Lorsque le marché est haussier, le taux de financement est positif et les traders en position longue dans le trading des contrats à terme perpétuels paient des frais de financement aux traders en position courte. À l'inverse, lorsque le marché est baissier, le taux de financement est négatif et les traders en position courte paient des frais de financement aux traders en position longue.





P&L non réalisé : le P&L de la position longue/courte affiché avant la clôture de la position.

Longue : Quantité (contrats) × Taille du contrat à terme (contrats) × (Prix juste - Prix d'entrée moyen)

Courte : Quantité (contrats) × Taille du contrat à terme (contrats) × (Prix d'entrée moyen - Prix juste)





P&L : Le P&L de la position longue ou courte affiché après la clôture de la position.

Longue : Quantité (contrats) × Taille du contrat à terme (contrats) × (Prix de clôture moyen − Prix d'entrée moyen)

Courte : Quantité (contrats) × Taille du contrat à terme (contrats) × (Prix d'entrée moyen − Prix de clôture moyen)





Montant et montant exécuté : le « Montant » désigne le volume de trading souhaité défini par l'utilisateur avant de placer un ordre. Lorsque les utilisateurs placent de gros ordres, ceux-ci sont généralement fractionnés en plusieurs ordres plus petits, exécutés successivement. Le « Montant exécuté » désigne la quantité réelle qui a été échangée. Lorsque le montant de l'ordre est égal au montant exécuté, cela signifie que l'ordre a été entièrement exécuté.





Prix de l'ordre et Prix d'exécution : le« Prix de l'ordre » désigne le prix de trading souhaité saisi par l'utilisateur lors du placement d'un ordre. Si l'utilisateur choisit un le« Prix de l'ordre » désigne le prix de trading souhaité saisi par l'utilisateur lors du placement d'un ordre. Si l'utilisateur choisit un ordre Limit , le prix de l'ordre est celui qu'il a saisi. S'il opte pour un ordre Market, le prix de l'ordre dépend des résultats réels de l'exécution. Lorsqu'un utilisateur place de gros ordres, ceux-ci sont généralement fractionnés en plusieurs ordres plus petits, exécutés successivement. En raison des fluctuations du marché, le prix réel d'exécution de chaque ordre peut varier. Le « Prix d'exécution » désigne la moyenne de ces prix d'exécution réels.





Prix d'entrée moyen : le coût moyen pour ouvrir une position.





Prix de clôture moyen : le prix moyen de l'ensemble des positions clôturées.





P&L réalisé : tous les profits et pertes réalisés générés par la position, y compris les frais de transaction, les coûts de financement et le P&L de clôture. (À l'exclusion des parties des frais de transaction compensées avec des coupons et des MX.)





Total des capitaux propres : Solde du portefeuille + P&L non réalisé.





Solde du portefeuille : Total des transferts entrants – Total des transferts sortants + P&L réalisé.









Actuellement, MEXC propose le Festival 0 frais . En participant, les utilisateurs peuvent réduire considérablement leurs coûts de trading ce qui leur permet d'économiser davantage, de trader plus et de gagner plus. Sur MEXC, vous pouvez non seulement profiter de transactions à faible coût grâce à cet événement, mais aussi rester à l'écoute des tendances du marché, saisir les opportunités d'investissement éphémères et vous lancer dans un parcours pour faire croître votre patrimoine.





Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue ni un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



