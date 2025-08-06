Comment utiliser l'IA pour créer un bot de trading en grille





Le trading en grille est une stratégie de trading quantitative et automatisée. Pour une présentation détaillée et un guide d'utilisation, vous pouvez consulter « Qu'est-ce que le trading en grille sur les contrats à terme de MEXC ? ».









L'IA s'appuie sur une analyse approfondie des données historiques du marché et des tendances de prix en temps réel pour une paire de trading donnée. Elle définit intelligemment et automatiquement la plage de prix optimale, le nombre de grilles et le multiplicateur d'effet de levier pour l'utilisateur.









Pour utiliser l'IA : accédez à la page IA. : accédez à la page Trading en grille , puis, dans la section Créer un bot située à droite, sélectionnez le mode









Sélectionner une direction : choisissez entre les stratégies Neutre, Long ou Short en fonction des tendances du marché.





Neutre : Idéal pour les marchés latéraux avec des fluctuations de prix fréquentes et sans tendance claire.

Long : Adapté aux marchés présentant une tendance globale à la hausse.

Short : Convient aux marchés présentant une tendance générale à la baisse.









Sélectionner la durée : choisissez une durée adaptée à votre plan de trading. Plus la durée est longue, plus la plage de prix est large et plus la fréquence d'exécution est faible.









Créer un bot de trading en grille : copiez la stratégie recommandée, saisissez le montant de votre investissement et lancez rapidement votre bot de trading en grille sur les contrats à terme avec l'IA.









Paramètres avancés (facultatif) : vous pouvez également configurer les paramètres suivants :





Mode de contrôle des risques : activez cette option pour réduire le risque de liquidation pendant le fonctionnement du bot.





Prix d'activation : le bot ne s'activera que lorsque le dernier prix du marché atteindra cette valeur. S'il n'est pas défini, le bot démarrera immédiatement après sa création. Le prix d'activation doit se situer dans la plage de prix sélectionnée.





Prix Stop supérieur : lorsque le prix du marché atteint ce niveau, le bot arrête automatiquement le trading. Ce paramètre peut être utilisé comme Take-Profit ou Stop-Loss. Remarque : le prix Stop supérieur doit être supérieur au prix du marché actuel.





Prix Stop inférieur : lorsque le prix atteint ce niveau, le bot arrête automatiquement le trading. Ce paramètre peut également être utilisé comme Take-Profit ou Stop-Loss. Remarque : le prix Stop inférieur doit être inférieur au prix du marché actuel.





TP/SL : en définissant des prix de Take-Profit et de Stop-Loss, vous pouvez verrouiller efficacement les profits ou limiter les pertes lors des fluctuations du marché, évitant ainsi les retournements de profit ou les pertes importantes causées par des mouvements de prix soudains.









Créer le bot : une fois tous les paramètres configurés, cliquez simplement sur Créer le bot pour le lancer.









Actuellement, le trading avec bot de trading en grille prend en charge plus de 50 paires de contrats à terme, et d'autres seront ajoutées ultérieurement. Si le token que vous avez sélectionné ne propose pas de paramètres IA, cela signifie que cette paire de trading n'est pas encore prise en charge pour le trading avec bot de trading en grille.





Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou tout autre service connexe. Elles ne constituent pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.