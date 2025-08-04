Introduction aux événements de MEXC Futures





MEXC propose une large variété d'événements sur les contrats à terme, destinés aussi bien aux nouveaux qu'aux utilisateurs existants, afin de répondre aux besoins de trading variés des différents investisseurs. Cet article présente brièvement les événements actuels sur les contrats à terme de MEXC pour vous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit.





Vous pouvez retrouver ces événements sur la page d'accueil du site officiel de MEXC, dans l'onglet « Événements » puis « Contrats à terme ».













exclusivité pour les nouveaux utilisateurs et tâches avancées. Les tâches réservées aux nouveaux utilisateurs ont des conditions d'accès plus simples, ce qui rend les récompenses plus faciles à obtenir. Pour les tâches avancées, les récompenses sont accordées après avoir atteint un volume cumulé de trading prédéfini. La campagne de 10 000 USDT de bonus en contrats à terme est divisée en deux parties :et. Les tâches réservées aux nouveaux utilisateurs ont des conditions d'accès plus simples, ce qui rend les récompenses plus faciles à obtenir. Pour les tâches avancées, les récompenses sont accordées après avoir atteint un volume cumulé de trading prédéfini.

















Le Festival des traders à 0 frais est un événement majeur lancé par la plateforme MEXC, offrant 0 % de frais de transaction sur des centaines de paires de tokens populaires. Aucune inscription n'est requise. Les utilisateurs tradant les paires éligibles profiteront automatiquement de 0 % de frais Maker et Taker.





Remarques :

1) Pendant l'événement, les autres promotions de remise sur les frais ne s'appliqueront pas aux paires de trading éligibles mentionnées ci-dessus.

2) Le volume de trading de ces paires de contrats à terme pendant l'événement ne sera pas comptabilisé pour les autres événements liés aux contrats à terme, tels que la campagne de 10 000 USDT, le M-Day des contrats à terme, le Super X-Game, le Classement des contrats à terme, le Futures Hotspot, etc.













Le M-Day est un événement spécial sur les contrats à terme de MEXC où les utilisateurs qui tradent des contrats USDT-M ou Coin-M peuvent participer à un tirage au sort pour tenter de gagner des bonus en contrats à terme. Ces bonus peuvent être utilisés comme marge, et tous les profits générés peuvent être retirés.





Atteignez un volume de trading de 45 000 USDT pour obtenir 1 boîte de jeu. Plus vous tradez, plus vous recevez de boîtes et plus vos chances de décrocher des récompenses rares augmentent. Pour connaître les étapes détaillées pour participer au M-Day, veuillez consulter le guide : « Comment participer au M-Day ?













Inscription rapide », vous serez éligible pour tenter de gagner des récompenses attractives en tradant les tokens spécifiés pendant la période de l'événement. Futures Hotspot est un événement où les utilisateurs peuvent trader de nouvelles paires de contrats à terme tendance. En cliquant sur «», vous serez éligible pour tenter de gagner des récompenses attractives en tradant les tokens spécifiés pendant la période de l'événement.













Le Classement des contrats à terme de MEXC permet aux utilisateurs de se disputer une part de la cagnotte en fonction de leur classement quotidien par profit pendant l'événement. Les 200 meilleurs utilisateurs (avec un volume de trading quotidien supérieur à 200 000 USDT) se partageront la cagnotte. De plus, les 200 meilleurs du classement par profit partageront également une cagnotte distincte basée sur le volume de trading, avec des récompenses distribuées chaque jour. Le classement fonctionne sur des cycles quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Aucune inscription n'est nécessaire : toute opération de trading des contrats à terme qualifie automatiquement l'utilisateur pour participer, et ceux qui figurent parmi les 200 meilleurs recevront des récompenses.













Le Super X-Game est un événement récurrent de trading des contrats à terme lancé par MEXC. En effectuant une opération de trading des contrats à terme avec un effet de levier ≥ 21x, vous serez automatiquement inscrit. Dans la version améliorée du Super X-Game, vous pouvez obtenir différentes récompenses de trading selon votre volume de trading. De plus, la cagnotte du Super X-Game dépend du nombre de participants actifs : plus il y a de participants, plus la cagnotte est importante. La distribution de la cagnotte se fait en fonction du classement par volume de trading ! Pour les règles détaillées de l'événement, veuillez consulter la page de l'événement









Rappel spécial : Les règles de l'événement ci‑dessus peuvent être modifiées. Veuillez vous référer à la page la plus récente de l'événement pour consulter les règles mises à jour. MEXC se réserve le droit d'interprétation finale des événements.



