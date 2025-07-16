Comment participer au M-Day ?









Le M-Day est un événement spécial dédié au trading des contrats à terme sur MEXC. En participant au M-Day, vous pouvez obtenir des coffres à merveilles gratuits et gagner des bonus en contrats à terme. Pour chaque volume de trading de 45 000 USDT atteint, vous recevrez un coffre à merveilles. Plus vous tradez, plus vous recevez de coffres, augmentant ainsi vos chances de trouver des gemmes.









Participer au M-Day présente plusieurs avantages :

Les utilisateurs qui découvrent des gemmes ou de l'or peuvent recevoir d'importants bonus en contrats à terme.

Les bonus en contrats à terme peuvent être utilisés comme marge, et tout profit généré à l'aide de ces bonus pourra être retiré.

Les utilisateurs qui ne trouvent pas de gemmes peuvent tout de même participer au partage d'une cagnotte de récompenses en tokens, distribuée proportionnellement en fonction du nombre de coffres à merveilles détenus.













Événements puis cliquez sur Futures M-Day pour accéder à la page de l'événement M-Day. Rendez-vous sur le site officiel de MEXC et connectez-vous. Dans la barre de navigation, sélectionnezpuis cliquez surpour accéder à la page de l'événement M-Day.









Sur la page du Futures M-Day, faites défiler vers le bas pour consulter le statut des événements par date. Repérez l'événement M-Day en cours et cliquez dessus. Ensuite, cliquez sur le bouton S'inscrire maintenant pour participer.









Après une inscription réussie, un message d'inscription réussie s'affichera.









Après l'inscription, si vous continuez à trader pendant la période de l'événement et atteignez les objectifs de volume de trading requis, le système augmentera automatiquement votre nombre de coffres. Il n'est pas nécessaire de vous inscrire à nouveau.





Une fois les résultats annoncés, vous pourrez revenir sur la page du Futures M-Day pour vérifier si vous avez gagné. Les récompenses seront distribuées pendant la période de règlement.









1) Connectez-vous à l'application MEXC et appuyez sur M-Day sur la page d'accueil.

2) Sur la page du M-Day, faites défiler vers le bas pour consulter l'état des événements par date. Trouvez l'événement M-Day en cours et appuyez dessus pour afficher le bouton d'inscription. Appuyez sur S'inscrire maintenant pour participer.

3) Après une inscription réussie, une fenêtre contextuelle d'inscription réussie apparaîtra.

4) Une fois inscrit, si vous continuez à trader pendant l'événement et remplissez les exigences des coffres à merveilles, le système mettra automatiquement à jour votre nombre de coffres. Il n'est pas nécessaire de vous inscrire à nouveau.









Une fois les résultats du tirage annoncés, vous pouvez retourner sur la page du M-Day pour consulter vos gains. Les récompenses seront distribuées pendant la période de règlement.





En tant qu'événement signature de MEXC, le M-Day continuera d'offrir des avantages exclusifs aux traders des contrats à terme. N'hésitez pas à participer et à profiter pleinement de l'expérience.









Divulgation des risques : ce document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, en fiscalité, en droit, en finance, en comptabilité, en conseil ou en tout autre service similaire, ni une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations uniquement à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et d'investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats en matière d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.