L'élan NFT s'accélère : comment les Pudgy Penguins s'étendent au-delà de la niche crypto

Les NFT reviennent sous les projecteurs.





Après avoir traversé un marché baissier en 2022 et 2023, le secteur des NFT connaît une forte reprise en 2025. D'après les données de Coingecko, la capitalisation totale du marché NFT a dépassé 6,8 milliards de dollars en 24 heures, accompagnée d'une nette augmentation de l'activité de trading et d'un regain évident du sentiment de marché. Au cœur de cet engouement renouvelé, on retrouve le projet NFT blue-chip Pudgy Penguins, qui s'impose comme un point de convergence incontournable.









Non seulement la capitalisation de la collection a dépassé celle du BAYC, pourtant bien établi, se plaçant juste derrière les CryptoPunks, mais son token d'écosystème, PENGU , a également enregistré une hausse de plus de 200 % en un temps record. En matière d'engagement communautaire, d'expansion de l'écosystème, de pénétration de marque et de mouvements de capitaux, Pudgy Penguins redéfinit le récit central du marché des crypto-actifs en tant que propriété intellectuelle native du Web3.













Pudgy Penguins est un projet NFT lancé en juillet 2021 sur la blockchain Ethereum, composé de 8 888 avatars de pingouins uniques. Chaque NFT présente des caractéristiques générées aléatoirement comme des accessoires, des vêtements ou des expressions. Grâce à son style artistique charmant et accessible, la collection a rapidement gagné en notoriété à l'échelle mondiale. Le mint s'est écoulé en moins de 20 minutes, attirant des collectionneurs célèbres comme Stephen Curry ou Snoop Dogg.









Début 2022, la communauté a initié un changement de direction : le nouveau CEO, Luca Netz, a acquis le projet pour 750 ETH. Sous sa direction, Pudgy Penguins a commencé à se transformer en une marque Web3 multidimensionnelle. Les détenteurs, surnommés « The Huddle », participent à la gouvernance du projet et obtiennent le droit de commercialiser leur NFT, contribuant à faire de Pudgy Penguins une icône culturelle numérique mondiale.





Depuis, le projet a adopté une stratégie d'expansion de marque, de diversification et d'intégration au monde physique, évoluant d'un simple projet PFP (photo de profil) vers un écosystème complet mêlant propriété intellectuelle, gaming, blockchain, tokens, jouets et séries dérivées.





Aujourd'hui, l'écosystème Pudgy Penguins comprend :





Pudgy Toys — une gamme de jouets physiques

Pudgy World — une plateforme Web3 interactive

PENGU — le token natif de l'écosystème

Abstract Network — une blockchain de couche 2 (L2) dédiée

Lil Pudgys — une collection dérivée, avec interactions en réalité augmentée et développement de jeux













X (formerly Twitter), La véritable valeur de Pudgy Penguins ne réside pas seulement dans ses NFT, mais dans la culture communautaire dynamique qu'il a su développer. Depuis ses débuts, le projet a attiré une base de fans très engagée, active sur Discord Reddit , and Instagram . Mèmes, avatars créés par les fans… la communauté a joué un rôle clé dans l'ascension de Pudgy Penguins en tant que phénomène culturel viral.









Pudgy Penguins a bâti un écosystème solide centré sur les NFT, intégrant notamment Abstract Network, une blockchain de couche 2 (L2) développée par Cube Labs et pensée pour des applications accessibles au grand public. Cette chaîne prend en charge Pudgy World, les NFT Soulbound, des jeux et diverses interactions communautaires. Le token natif PENGU a été lancé initialement sur la blockchain Solana et s'étend progressivement à d'autres réseaux afin d'améliorer la compatibilité cross-chain et l'accessibilité globale de l'écosystème.













Contrairement à de nombreux projets NFT qui restent cantonnés à la blockchain ou aux réseaux sociaux, Pudgy Penguins a réussi à atteindre le grand public. Sa gamme de jouets physiques Pudgy Toys est désormais distribuée dans plus de 5 000 points de vente à travers le monde, dont Walmart, Target et Walgreens. En 2025, la gamme a généré plus de 10 millions de dollars de ventes, renforçant la visibilité et la valorisation commerciale de la marque.





Fait notable : les détenteurs de NFT peuvent demander une licence pour participer à la monétisation de la propriété intellectuelle, en touchant une part des revenus générés par les produits co-brandés. Cela permet de créer un pont concret entre propriété numérique et valeur réelle.









Depuis 2024, l'équipe de Pudgy Penguins a levé 11 millions de dollars , avec un financement mené par Founders Fund, et la participation d'investisseurs de premier plan tels que Fenbushi Capital et 1kx. Ces fonds soutiennent le développement continu de Abstract Network et de l'écosystème plus large de Cube Labs, soulignant la viabilité commerciale du projet et son potentiel de croissance à long terme.













Depuis juin 2025, les avatars Pudgy Penguins sont devenus viraux dans l'écosystème crypto. Des géants du secteur comme VanEck ou OpenSea ont eux-mêmes adopté des avatars Pudgy sur leurs profils officiels. L'apparition d'une peluche Pudgy de VanEck lors de la cérémonie d'ouverture du Nasdaq a marqué un moment fort de cette dynamique.





Cette interaction entre finance traditionnelle et communautés Web3 a fortement accru la visibilité du projet. Selon NFTGo, le volume d'échange des NFT Pudgy Penguins a dépassé 13,72 millions $ à la mi-juillet, en hausse de plus de 110 % sur un mois. Parallèlement, le token PENGU a bondi de plus de 216 % en 30 jours.









En juin 2025, Canary Capital a soumis à la SEC américaine une proposition d'ETF innovante, combinant 80 à 95 % de tokens PENGU avec 5 à 15 % de NFT Pudgy Penguins. Ce projet vise à créer le premier ETF hybride crypto + NFT.





Cette initiative a été perçue comme une étape historique vers la financiarisation des NFT, incitant les marchés traditionnels à reconsidérer la valeur des actifs NFT. La confiance des investisseurs s'est envolée, entraînant une hausse du prix du token PENGU et du prix plancher des NFT Pudgy — renforçant la place de Pudgy dans les récits institutionnels.









Fin juillet, des rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux selon lesquelles Pudgy Penguins aurait racheté la place de marché NFT OpenSea. Le 26 juillet, le responsable de la sécurité de Pudgy, Beau, a directement réagi : « Pudgy Penguins n'a pas acheté OpenSea… détendez-vous. » Il a réaffirmé que l'équipe se concentrait sur les partenariats, et non les acquisitions. Ce buzz médiatique a tout de même créé un effet de boucle positive sur le prix plancher des NFT Pudgy et sur le token PENGU.

Même si la rumeur a été rapidement démentie (Beau a posté une clarification sur X ), sa diffusion virale a significativement boosté la visibilité du projet et suscité un large débat dans la communauté.









D'un point de vue investisseur, même si la nouvelle était fausse, elle a mis en lumière la confiance de la communauté dans le potentiel de croissance de Pudgy, renforçant ainsi sa position comme acteur majeur du secteur NFT.









Pudgy Penguins est bien plus qu'un simple projet NFT — il évolue en véritable phénomène culturel.





À une époque où tout peut devenir une propriété intellectuelle (IP), Pudgy se distingue dans l'univers des NFT par son esthétique touchante et attachante, sa communauté soudée, ses succès commerciaux dans le monde réel et sa feuille de route technique claire. Alors que le marché NFT montre des signes nets de reprise, l'aventure Pudgy Penguins ne fait peut-être que commencer.





À l'avenir, Pudgy pourrait dépasser le simple statut d'image de profil pour devenir une marque, un jeu, un univers... voire un symbole de la nouvelle ère Web3. Seul le temps le dira.





