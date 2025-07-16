Résumé de la foire aux questions (FAQ) sur l'Airdrop + de MEXC





L'Airdrop+ de MEXC offre aux utilisateurs un moyen simple de gagner des tokens gratuits et des bonus en contrats à terme en accomplissant des tâches faciles liées aux nouveaux projets listés. Que vous soyez un trader expérimenté ou que vous débutiez dans les cryptomonnaies, Airdrop+ propose de nombreuses opportunités pour obtenir des récompenses et renforcer votre engagement sur la plateforme. Voici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les événements Airdrop+ de MEXC :









Veuillez vérifier les points suivants :





1) La distribution des récompenses a lieu dans un délai de 10 jours calendaires après la fin de l'événement. Si ce délai n'est pas encore écoulé, veuillez patienter.

2) Assurez-vous d'avoir cliqué sur Participer maintenant pour la tâche concernée sur la page de l'événement.

3) Vérifiez que vous avez bien effectué la vérification d'identité (KYC) pendant la période de l'événement, si elle était requise.

4) Assurez-vous d'avoir accompli toutes les tâches requises pendant l'événement (comme atteindre les seuils de dépôt, le volume de trading ou les tâches de parrainage) pour se qualifier aux récompenses.

5) Vérifiez si votre compte est temporairement restreint de participation aux événements pour des raisons de sécurité ou de conformité. Si nécessaire, veuillez contacter le service client pour obtenir de l'aide.

Historique des récompenses. 6) Vous pouvez consulter vos récompenses dans la section

7) Si vous n'avez pas gagné lors d'un événement Airdrop+, vous pouvez vérifier le statut d'accomplissement de vos tâches sur la page de détails de l'événement : https://www.mexc.com/fr-FR/token-airdrop









La quantité de récompenses que vous pouvez obtenir varie en fonction du type de tâche. Voici les détails :





Chaque utilisateur ayant effectué la vérification d'identité (KYC) avancée peut recevoir une récompense de nouveau utilisateur une seule fois. Veuillez noter :

1) Vérifiez si vous avez déjà participé à un événement Airdrop+ pour les nouveaux utilisateurs et si vous avez déjà reçu la récompense.

2) Assurez-vous d'accomplir la tâche dans les délais. Les tâches attribuées aux nouveaux utilisateurs sont traitées selon le principe premier arrivé, premier servi.





Aucune limite sur le nombre de récompenses. Plus votre volume de trading est élevé, plus votre part de récompense sera grande. Remarque : la méthode de calcul du volume de trading peut varier selon les événements. Veuillez vous référer aux règles spécifiques indiquées sur la page de l'événement concerné.





Il n'y a pas de limite au nombre de récompenses, mais vous ne pouvez réclamer qu'une seule récompense par phase d'événement. Peu importe le nombre d'événements Airdrop+ pour lesquels vous êtes éligible, vous ne pouvez recevoir au maximum qu'une seule récompense par période de défi de trading sur les contrats à terme. Si vous remplissez les conditions de plusieurs événements pendant une même période, vous ne recevrez que la récompense du premier événement pour lequel vous vous êtes qualifié. Après avoir reçu la première récompense, votre volume de trading sur les contrats à terme continuera de s'accumuler et sera pris en compte pour tous les autres événements Airdrop+ éligibles pendant cette même période. Seules les opérations sur les contrats à terme avec des frais de transaction non nuls seront comptabilisées dans le volume de trading valide.





Il n'y a pas de limite au nombre de récompenses de parrainage que vous pouvez obtenir. Cependant, chaque parrain peut inviter jusqu'à 20 nouveaux utilisateurs par événement. Les places sont limitées et attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les filleuls doivent accomplir au moins une tâche de trading au comptant ou sur les contrats à terme parmi les tâches réservées aux nouveaux utilisateurs, et effectuer la vérification d'identité (KYC) avancée pour que le parrain puisse recevoir la récompense correspondante.









1) Tâches pour nouveaux utilisateurs

2) Défis de trading au comptant

3) Défis de trading des contrats à terme









Les dépôts P2P, les dépôts en monnaie fiduciaire et les dépôts on-chain sont tous considérés comme des dépôts valides. Dans le cadre de l'événement, le montant pris en compte correspond à votre dépôt net. Dépôt net = Dépôts totaux – Retraits totaux





Les participants dont le montant de dépôt net est inférieur au seuil minimum à la fin de l'événement ne seront pas éligibles aux récompenses. Vous pouvez suivre la progression de votre tâche de dépôt grâce à la barre de progression affichée sur la page de l'événement.









Les récompenses en tokens, exprimées en valeur équivalente en USDT (par exemple « 50 000 $ de Token X »), sont calculées sur la base du cours moyen quotidien du token en USDT pendant la période de l'événement.





Prix moyen quotidien = Volume de trading quotidien (en USDT) ÷ Volume de trading quotidien (en tokens). Le prix moyen utilisé pendant l'événement est calculé à partir des moyennes quotidiennes, chaque jour étant défini comme une période de 24 heures allant de 18:00 (UTC+2) à 18:00 (UTC+2) le jour suivant.







