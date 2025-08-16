USDT-M vs Coin-M | Guide complet des types de contrats à terme sur MEXC

Dans le monde du trading de contrats à terme des cryptomonnaies, les contrats à terme USDT-M et Coin-M sont deux types majeurs, bien distincts. Pour réussir en trading, il est essentiel de comprendre leurs différences, comment débuter, et lequel choisir selon vos objectifs.





Contrats à terme en USDT-M (également appelés Contrats à terme linéaires) : Ce sont des contrats à terme dénominés et réglés en stablecoins, notamment en USDT. Sur MEXC, tous les contrats USDT-M sont réglés en USDT. Avantage principal : les profits et pertes sont calculés en USDT, ce qui facilite l’évaluation des rendements en équivalent fiat. C’est un format plus intuitif et adapté aux débutants.





Contrats à terme en Coin-M (ou Contrats à terme inversés) : Ce sont des contrats réglés en cryptomonnaies comme le BTC, l’ETH ou le XRP. Ils permettent de trader sans avoir à détenir de stablecoins en marge. Avantage principal : meilleure utilisation du capital, car vous pouvez trader tout en détenant uniquement des cryptos. MEXC propose actuellement plusieurs contrats Coin-M, notamment en BTC et ETH.









Type Contrats à terme USDT-M Contrats à terme Coin-M Nom courant Contrats à terme linéaires Contrats à terme inversés Unité de règlement USDT Cryptomonnaies (BTC, ETH etc.) Marge USDT Cryptomonnaies (BTC, ETH etc.) Durée de détention Aucune restriction Aucune restriction Mode de marge Isolée / croisée Isolée / croisée





Ce tableau montre clairement que les principales différences entre les deux types de contrats résident dans l’unité de règlement et la devise de marge, tandis que la durée de détention et les modes de marge restent identiques. Cela offre une grande flexibilité aux traders selon leurs préférences.









Les contrats à terme USDT-M et Coin-M présentent chacun des avantages uniques. Il est conseillé aux traders de faire leur choix en fonction de leurs avoirs, de leur lecture du marché et de leurs objectifs d’investissement.





Les contrats Coin-M sont particulièrement attrayants pour les détenteurs de cryptomonnaies, car ils permettent de se couvrir et de trader sur le marché Coin-M de MEXC sans convertir leurs actifs en USDT. Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin de vendre leurs cryptos à bas prix en cas de conditions de marché défavorables, évitant ainsi les pertes potentielles liées aux conversions.





En marché haussier, les investisseurs ont tendance à conserver leurs cryptomonnaies pour maximiser les rendements. Puisque les contrats Coin-M sont réglés en cryptomonnaies, les profits sont également perçus en actifs numériques, ce qui permet d’augmenter progressivement ses avoirs sur le long terme, tout en poursuivant des objectifs de valorisation et de préservation du capital.









Si vous ne détenez que de l’USDT, les contrats à terme marginés en USDT peuvent être plus adaptés à votre profil. Le marché USDT-M de MEXC propose des centaines de paires de trading avec un effet de levier allant jusqu’à x500, permettant aux traders de maximiser leurs rendements en utilisant le levier de manière stratégique.









Sur la plateforme MEXC, les traders peuvent facilement choisir entre des ordres de contrats à terme USDT-M ou Coin-M. Actuellement, la plateforme propose des centaines de paires USDT-M, ainsi que des contrats marginés en BTC et ETH.









Sur le site MEXC, il existe deux façons de sélectionner le type de contrat à terme :





1) Cliquez sur Futures dans la barre de navigation en haut, puis sélectionnez USDT-M ou Coin-M pour accéder à la page de trading correspondante.





2) Si vous êtes déjà sur la page de trading des contrats à terme, vous pouvez basculer entre USDT-M et Coin-M en cliquant sur le bouton [▼] à côté de la paire de trading, puis en choisissant dans le menu déroulant.













Ouvrez l’application MEXC et touchez Futures en bas de l’écran. En haut de la page, vous pourrez sélectionner USDT-M ou Coin-M selon le type de contrat souhaité.

















Les contrats à terme Coin-M comportent un « double risque », lié à la fluctuation du prix de la crypto utilisée en marge, mais offrent aussi un potentiel de rendement plus élevé. Les contrats à terme USDT-M sont mieux adaptés au contrôle du risque, avec des données de profit et perte plus claires et plus faciles à lire.









Oui, vous pouvez choisir librement les paires de trading. Cependant, vous ne pouvez pas convertir directement une position d’un type à l’autre : il faudra clôturer manuellement la position en cours, puis en ouvrir une nouvelle sur le type de contrat souhaité.





Les contrats à terme USDT-M et Coin-M ont chacun leurs avantages. La plateforme de trading de contrats à terme MEXC offre des options flexibles. En comprenant et en utilisant efficacement ces deux types de contrats, vous augmentez vos chances de réaliser des rendements plus stables dans un marché volatil.





