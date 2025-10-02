Guide complet des contrats à terme Coin-M de MEXC : comment trader les contrats à terme Coin-M pour maximiser vos rendements

Dans le domaine des produits dérivés en cryptomonnaies, le trading de contrats à terme permet aux investisseurs d'utiliser l'effet de levier pour augmenter leurs rendements potentiels et de prendre position aussi bien sur des marchés haussiers que baissiers. MEXC propose deux principaux types de contrats à terme : les contrats à terme USDT-M et les contrats à terme Coin-M . Alors que la plupart des débutants commencent avec les plus simples contrats à terme USDT-M, les traders expérimentés, qui comprennent mieux les cycles de marché, peuvent choisir les contrats à terme Coin-M dans certaines conditions pour maximiser leurs rendements.





Pour bien saisir les contrats à terme Coin-M, il est essentiel d'en comprendre la structure fondamentale.









Contrairement aux contrats à terme USDT-M, qui utilisent l'USDT comme marge, les contrats à terme Coin-M exigent l'utilisation de cryptomonnaies non stables comme marge. Par exemple, si vous souhaitez trader des contrats à terme perpétuels BTC (BTC Perpetual Futures) en Coin-M, vous devez transférer du BTC dans votre compte de contrats à terme Coin-M comme marge. Lorsque vous ouvrez et clôturez des positions, tous les profits et pertes réalisés sont réglés en BTC. Si vous gagnez 0,1 BTC de profit, le solde de votre compte augmente de 0,1 BTC.









C'est la principale différence entre les contrats à terme Coin-M et les contrats à terme USDT-M, et c'est aussi la source de leur attrait comme de leurs risques. Étant donné que la marge elle-même (par exemple le BTC) est soumise aux fluctuations de prix, votre profit ou perte final(e), mesuré(e) en USDT ou en monnaie fiduciaire, est influencé(e) par une variable supplémentaire. Plus précisément :





Gains amplifiés en bull market

Supposons que vous utilisiez 1 BTC comme marge et que vous ouvriez une position longue lorsque le BTC est à 50 000 $. Si le prix monte à 60 000 $ :





1) Votre position à terme génère un profit, réglé en BTC.

2) La valeur de votre marge de 1 BTC augmente également, passant de 50 000 $ à 60 000 $.





Cela crée un « double gain », où vos rendements totaux mesurés en stablecoins sont considérablement amplifiés.





Pertes accrues en bear market

À l'inverse, si vous ouvrez une position longue et que le prix du BTC chute de 50 000 $ à 40 000 $ :





1) Votre position à terme subit une perte, réglée en BTC.

2) La valeur de votre marge de 1 BTC baisse également, passant de 50 000 $ à 40 000 $.





Cela engendre une « double perte », où vos pertes totales mesurées en dollars sont aggravées.









Les contrats à terme Coin-M utilisent l'USD comme devise de cotation, tandis que les profits et pertes sont réglés dans la cryptomonnaie sous-jacente. MEXC propose actuellement plusieurs paires de contrats à terme Coin-M, notamment les contrats à terme perpétuels BTCUSD et les contrats à terme perpétuels ETHUSD . Chaque paire de contrats à terme Coin-M possède une valeur fixe en USD. Par exemple, chaque contrat perpétuel BTCUSD est valorisé à 100 $, et chaque contrat perpétuel ETHUSD est valorisé à 10 $.





Contrairement aux contrats à terme USDT-M de MEXC, qui peuvent offrir différentes plages de levier selon la paire, les contrats à terme perpétuels BTCUSD et ETHUSD prennent en charge un effet de levier allant de 1x à 125x.





En termes de mode de position et de mode de marge, les contrats à terme Coin-M de MEXC fonctionnent de la même manière que les contrats à terme USDT-M. Ils prennent en charge à la fois le mode couverture (Hedge) et le mode unidirectionnel (One-Way), ainsi que la marge croisée et la marge isolée





































































Il existe trois façons de clôturer une position. Pour plus de détails sur leurs différences et les opérations spécifiques, veuillez consulter l'article « Contrats à terme perpétuels USDT-M de MEXC : guide complet du trading et calculateur de frais ».





Remarque : les étapes ci-dessus sont illustrées à partir du site web de MEXC. Le processus est identique sur l'Application.





Les profits et pertes dans les contrats à terme Coin-M dépendent du prix d'entrée, du prix de clôture et du volume de trading de l'utilisateur. Pour les calculs détaillés, veuillez consulter l'article « Marges & Calculs du P&L ».









La principale différence réside dans le fait que les contrats à terme Coin-M utilisent des cryptomonnaies (comme le BTC ou l'ETH) comme marge et pour le règlement du profit et de la perte, tandis que les contrats à terme USDT-M utilisent l'USDT comme marge et pour le règlement. Pour plus de détails, veuillez consulter l'article « Les différences entre les contrats à terme USDT-M et Coin-M ».





Comparaison Contrats à terme Coin-M de MEXC Contrats à terme USDT-M de MEXC Actif de marge Cryptomonnaies non stables (ex. : BTC, ETH) Stablecoin (USDT) Actif de règlement La cryptomonnaie correspondante (ex. : BTC, ETH) Stablecoin (USDT) Calcul du P&L Complexe, non linéaire (impacté par le prix de l'actif de marge) Simple, linéaire (P&L direct) Cas d'utilisation idéaux Marchés haussiers avec perspectives long terme, couverture Toutes conditions de marché, en particulier trading court terme et marchés en range Avantage clé Gains doublés en marché haussier (marge + trading) Calcul du P&L simple, gestion du risque et contrôle des positions facilités Risque principal Pertes doublées en marché baissier (position + dépréciation de la marge) Opportunité manquée de profiter de l'appréciation de l'actif de marge en marché haussier Profil idéal Détenteurs long terme, mineurs, investisseurs de valeur Débutants, traders court terme, ceux recherchant une valorisation stable en USD









1) Quand choisir les contrats à terme Coin-M ?

Marchés haussiers clairs : si vous êtes confiant dans la perspective long terme d'une cryptomonnaie majeure (comme le BTC ou l'ETH), ouvrir une position longue avec des contrats à terme Coin-M est une excellente manière de maximiser vos rendements.

Accumulation de crypto comme objectif : si votre objectif final n'est pas de gagner plus d'USD mais d'accumuler davantage de BTC ou d'ETH, les contrats à terme Coin-M sont le meilleur choix, puisque tous les profits sont réglés directement dans la cryptomonnaie sous-jacente.

Couverture pour mineurs : les mineurs qui doivent vendre le BTC miné pour couvrir leurs coûts (comme l'électricité) peuvent se couvrir en ouvrant des positions courtes dans les contrats à terme Coin-M lorsque les prix sont élevés, verrouillant ainsi un prix de vente futur et réduisant le risque baissier.





2) Quand choisir les contrats à terme USDT-M ?

Marchés baissiers ou neutres : en cas d'incertitude ou de tendance baissière, les contrats à terme USDT-M permettent d'éviter le risque de dépréciation de la marge, car la marge est libellée en USDT.

Traders débutants : les contrats à terme USDT-M offrent des calculs de profit et perte plus intuitifs, ce qui facilite la compréhension et la gestion du risque.

Trading d'altcoins : lorsque vous tradez des tokens très volatils, utiliser l'USDT comme marge fournit une référence de valeur stable.









Chaque contrat à terme Coin-M BTC a une taille de 100 $, tandis que chaque contrat à terme Coin-M ETH a une taille de 10 $. Les tailles varient selon les différentes paires Coin-M. Veuillez consulter les informations les plus récentes sur la page « Guide du trading des contrats à terme de MEXC » pour plus de détails.









Oui. La taille minimale d'ordre pour les contrats à terme BTCUSD est de 1 Cont (100 $), et pour les contrats à terme ETHUSD, elle est de 1 Cont (10 $).









Oui. Pour les contrats à terme BTCUSD, les Ordres Market et Limit ont une taille maximale de 3 000 cont. Pour les contrats à terme ETHUSD, les Ordres Market et Limit ont une taille maximale de 20 000 cont.









Au 30 août 2025, les frais standards de trading pour les contrats à terme Coin-M sont de 0,01 % pour les ordres Maker et 0,04 % pour les ordres Taker. En détenant au moins 500 MX, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 50 % sur les frais. Veuillez noter que les taux de frais peuvent varier selon les pays et régions. Référez-vous toujours aux dernières informations disponibles sur la page « Règles des frais de transaction sur MEXC ».









C'est la stratégie offensive centrale des contrats à terme Coin-M. Si vous détenez déjà du BTC sur le long terme, au lieu de laisser vos BTC inactifs dans un Portefeuille, vous pouvez les transférer dans votre compte de contrats à terme Coin-M et ouvrir une position longue avec un faible effet de levier. Dans un marché haussier, cela vous permet de profiter à la fois de l'appréciation de vos avoirs en BTC et des gains supplémentaires générés par la position longue.









Il s'agit ici de changer de perspective, en passant d'une logique de valorisation en dollars à une logique « en nombre de coins ». L'objectif est d'augmenter la quantité de BTC que vous détenez grâce au trading. Avec cette approche, même si le marché baisse, tant que vos positions à terme sont profitables, vous atteignez toujours l'objectif d'« accumuler plus de BTC en marché baissier », construisant ainsi une réserve plus importante pour le prochain cycle haussier.









Les contrats à terme Coin-M de MEXC sont un instrument puissant conçu pour les investisseurs expérimentés et avertis. Il ne s'agit pas d'une solution universelle, mais d'un outil qui nécessite un jugement attentif pour libérer tout son potentiel. En comprenant les caractéristiques non linéaires du profit et de la perte et en les appliquant de manière décisive dans les bull markets, les investisseurs peuvent obtenir des rendements souvent supérieurs à ceux des contrats à terme USDT-M. Dans le même temps, il est essentiel de reconnaître les risques à double tranchant en période de bear market. Avant de vous engager dans le trading des contrats à terme Coin-M, assurez-vous de bien comprendre leur fonctionnement et de placer systématiquement la gestion des risques au premier plan.





