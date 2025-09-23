Qu'est-ce que Lombard ? La révolution DeFi de Bitcoin qui a atteint 1 milliard $ de TVL en 92 jours





1) LBTC établit un record : a atteint 1 milliard de TVL en seulement 92 jours, devenant le token générateur de rendement à la croissance la plus rapide de l'histoire de la crypto et injectant plus de 2 milliards de liquidités dans 12 blockchains.

2) Alliance de sécurité robuste : soutenue par une coalition de 14 institutions leaders des actifs numériques — dont OKX, Galaxy et DCG — pour garantir une protection maximale des actifs des utilisateurs.

3) Écosystème produit complet : une suite innovante comprenant des coffres DeFi, une place de marché DeFi et des outils SDK avancés, conçue pour répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs.

4) Large intégration DeFi : déjà adopté par plus de 80 protocoles DeFi majeurs, parmi lesquels des projets de premier plan tels qu'Aave, Morpho et Curve.

5) Soutien d'investisseurs de premier plan : 16 millions de dollars levés lors d'un tour dirigé par Polychain Capital, avec la participation de BabylonChain, Franklin Templeton et OKX Ventures.









Lombard est une plateforme dédiée à la création d'un marché du capital BTC on-chain, avec pour objectif de libérer tout le potentiel du Bitcoin en tant qu'actif numérique central. Fondée en 2024, Lombard a lancé LBTC, un token de liquid staking pour Bitcoin, introduisant un nouveau modèle qui intègre profondément le Bitcoin à la DeFi. Cela permet au BTC de participer à un large éventail d'activités financières on-chain, de générer du rendement tout en conservant sa liquidité.





L'équipe fondatrice de Lombard est composée d'experts DeFi issus de Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase et Maple, possédant tous une vaste expérience dans la création, la croissance et l'exploitation d'entreprises dans l'écosystème DeFi.





En juillet 2024, Lombard a bouclé un tour d'amorçage (seed round) de 16 millions de dollars mené par Polychain Capital. Parmi les autres investisseurs figuraient BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures et Robot Ventures.









Le BTC, pionnier des cryptomonnaies, existe depuis 16 ans. Il a déclenché le développement de toute l'industrie blockchain, donnant naissance à des innovations telles que la DeFi, les stablecoins et la tokenisation. Pourtant, la réalité est que la majorité des 2 000 milliards de dollars de Bitcoin mondiaux reste stockée dans des portefeuilles froids, largement absente de la révolution on-chain qu'il a lui-même contribué à créer. L'objectif de Lombard est de changer cela, en permettant au Bitcoin de participer activement aux activités économiques on-chain et de libérer une valeur accrue.













LBTC est le produit phare lancé par Lombard, un token de liquid staking adossé au BTC. Les utilisateurs peuvent staker leur BTC sur la plateforme Lombard et recevoir en retour un montant équivalent de LBTC. Le processus s'apparente au dépôt d'or dans une banque et à la réception d'un certificat de dépôt pouvant circuler librement.





Ce qui rend LBTC unique :

Préservation de la valeur : 1 LBTC correspond toujours à la valeur de 1 BTC.

Génération de rendement : détenir du LBTC permet aux utilisateurs de percevoir des récompenses de staking natives.

Liquidité : le LBTC peut être utilisé librement dans un large éventail de protocoles DeFi.

Sécurité : soutenu par une Alliance de sécurité regroupant 14 institutions majeures d'actifs numériques.













LBTC a établi plusieurs records dans l'histoire de la crypto :

A atteint 1 milliard de TVL en seulement 92 jours, devenant ainsi le token générateur de rendement à la croissance la plus rapide de l'histoire de la crypto.

Apporté plus de 2 milliards de dollars de nouvelles liquidités sur 12 blockchains.

Plus de 80 % du LBTC est activement déployé dans divers protocoles DeFi.

A attiré plus de 260 000 utilisateurs dans le monde.

Ces réalisations témoignent d'une forte demande du marché pour un BTC pleinement intégré on-chain.









BARD est le token natif du protocole Lombard, conçu pour servir de mécanisme de coordination économique du marché du capital BTC on-chain. Il stimule la croissance, soutient la gouvernance du protocole et donne accès aux produits.





Offre totale : 1 milliard

Offre en circulation initiale au TGE : 225 millions

Calendrier de déverrouillage complet : 4 ans









Catégorie Pourcentage Tokens Calendrier de vesting Écosystème (35 %) Airdrop BARD Saison 1 4 % 40 millions Distribué en deux phases, au TGE et six mois plus tard Airdrop BARD Saison 2 1.5 % 15 millions Entièrement débloqué à la fin de la Saison 2 Vente communautaire 1.5 % 15 millions Entièrement débloqué à la fin de la Saison 2 Kaito Yappers 0,16 % 1,6 millions Distribué sur deux saisons Activation de l’écosystème 9,34 % 93,4 millions Entièrement débloqué au TGE Développement de l’écosystème 18,5 % 185 millions Vesting linéaire sur 24 mois Fondation LBF (20 %) Déblocage initial 4,25 % 42,5 million Entièrement débloqué au TGE Déblocages ultérieurs 15,75 % 157,5 million Vesting linéaire sur 3 ans Investisseurs précoces (20 %) —— 20 % 200 million Période de blocage de 12 mois après le TGE, puis vesting linéaire sur 36 mois Contributeurs principaux (25 %) —— 25 % 250 million Période de blocage de 12 mois après le TGE, puis vesting linéaire sur 36 mois













Catégorie de fonction Rôle principal Détails Gouvernance Prise de décision du protocole Sert de fondement à la gouvernance de Lombard, en accordant un pouvoir de décision à la communauté. Les détenteurs peuvent participer aux votes clés concernant les ensembles de validateurs, les structures de frais et les feuilles de route produit. Les subventions pour le développement de l'écosystème sont distribuées via la Fondation LBF. Sécurité Protéger les transferts cross-chain Les détenteurs peuvent staker du BARD pour sécuriser les transferts cross-chain de LBTC. Construit sur l'infrastructure Chainlink CCIP et Symbiotic, ce mécanisme crée une couche de sécurité décentralisée qui évolue avec l'adoption du protocole. Croissance de l'écosystème Stimuler les effets de réseau Le financement des subventions pour l'écosystème, des partenariats et de la R&D est assuré via la Fondation LBF. Cela accélère l'adoption du protocole et élargit sa portée, renforçant le rôle central du BTC dans la finance on-chain. Utilité du protocole Accès aux produits et privilèges Offre un accès prioritaire, des conditions préférentielles et des fonctionnalités améliorées. L'utilité s'élargit au fil du temps grâce aux innovations issues de la gouvernance. Cela garantit que le BARD reste central dans toutes les couches de l'infrastructure Lombard.









Actuellement, les utilisateurs particuliers peuvent acheter des tokens BARD par plusieurs canaux, notamment directement sur MEXC, où le trading au comptant (Spot) et sur les contrats à terme (Futures) est disponible.









MEXC a également lancé les événements BARD Spinfest et Airdrop+ , où les participants peuvent accomplir des tâches d'activité afin de recevoir les récompenses correspondantes.













Lombard ne se limite pas uniquement à LBTC. Il a développé une suite complète de produits conçus pour répondre aux besoins variés des utilisateurs :









Coffres-forts DeFi sont des solutions automatisées de gestion du rendement qui allouent stratégiquement du LBTC à différents protocoles DeFi afin de générer des rendements plus élevés. Ils établissent un lien entre Bitcoin et la DeFi en offrant une expérience utilisateur fluide, permettant d'optimiser le rendement sans avoir à gérer manuellement ses positions.





Les Coffres-forts DeFi prennent en charge le LBTC, le wBTC et le cbBTC, donnant ainsi aux utilisateurs accès à un large éventail de stratégies DeFi sur des protocoles tels qu'Aave, Pendle et Uniswap. La valeur totale verrouillée (TVL) dans les Coffres-forts DeFi dépasse déjà 600 millions de dollars.













Lombard a développé un marché DeFi tout-en-un où les utilisateurs peuvent explorer un large éventail d'opportunités de prêt et de trading de BTC. La plateforme prend actuellement en charge 12 blockchains majeures, dont Ethereum, Arbitrum, Base et la BNB Chain. Au sein du marché DeFi, les utilisateurs peuvent :

Découvrir des coffres-forts et des stratégies on-chain de haute qualité

Filtrer les opportunités par blockchain, actif, protocole ou niveau de risque

Déployer des stratégies instantanément, sans quitter la plateforme









Le Lombard SDK V3 est un kit de développement officiel conçu pour les développeurs, réduisant considérablement les barrières techniques à l'intégration de Bitcoin et accélérant la croissance de l'écosystème.

Les principales fonctionnalités du Lombard SDK incluent :

Déposer du BTC et émettre du LBTC

Effectuer des dépôts en DeFi : déployer automatiquement les actifs dans des coffres-forts ou des protocoles intégrés

Suivre les soldes en LBTC, les positions dans les coffres-forts et les récompenses

Réclamer des récompenses en BTC et des incitations de l'écosystème

Retirer du BTC à tout moment









Grâce au protocole de staking de Bitcoin de Babylon , les détenteurs de BTC peuvent déléguer leurs actifs afin de contribuer à la sécurisation des réseaux et de recevoir des récompenses de staking.













L'une des innovations les plus marquantes de Lombard est son modèle d'Alliance de sécurité. Cette alliance regroupe 14 institutions majeures d'actifs numériques, parmi lesquelles des acteurs de premier plan tels que OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment et P2P. L'Alliance de sécurité offre plusieurs avantages clés :

Décentralisation des risques : élimine les points de défaillance uniques

Exploitation professionnelle : chaque membre est expert dans son domaine

Incitations alignées : tous les membres partagent la responsabilité du maintien de la sécurité du système

Transparence on-chain : toutes les opérations sont vérifiables on-chain









En complément de l'Alliance de sécurité, Lombard applique un cadre de sécurité complet et multi-niveaux :

Les contrats intelligents sont audités par plusieurs cabinets d'audit de premier plan

Des protocoles stricts de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de surveillance des risques sont en place

Une traçabilité complète des transactions est assurée pour garantir la transparence aux utilisateurs

Une technologie avancée de gestion des clés (CubeSigner) est utilisée pour la conservation sécurisée des actifs













Le succès de Lombard repose sur la solidité de son écosystème élargi. À ce jour, plus de 80 protocoles DeFi majeurs ont intégré LBTC, notamment :

Protocoles de prêt : Aave, Morpho, Maple, et d'autres

Plateformes de trading : Pendle, Curve, et bien plus

Plateformes de restaking : EigenLayer, Etherfi, etc.

Principales plateformes d'échange : OKX, Bybit, MEXC, entre autres

Cette large intégration offre aux détenteurs de LBTC une vaste gamme de cas d'usage, leur permettant d'allouer leurs actifs de manière flexible en fonction de leur tolérance au risque et de leurs objectifs de rendement.













Pour les utilisateurs du quotidien : Lombard offre une solution sûre et simple pour activer leurs BTC inactifs, générer un rendement supplémentaire tout en préservant la valeur sous-jacente de leurs actifs.





Pour les développeurs et protocoles : Lombard constitue une passerelle rapide et fluide vers la liquidité en Bitcoin. S'associer à Lombard est devenu l'un des moyens les plus efficaces pour les blockchains et protocoles d'accéder au capital natif en Bitcoin.





Pour l'ensemble de l'industrie : ce que construit Lombard est véritablement une étape marquante. Ce n'est pas seulement une infrastructure, c'est un moteur de liquidité, un vecteur de distribution et une couche d'accès qui, ensemble, stimulent la prochaine phase de croissance du secteur.





Le rôle du BTC en tant qu'or numérique et réserve de valeur est déjà largement reconnu, mais Lombard pense qu'il peut aller plus loin. En amenant le Bitcoin on-chain, Lombard inaugure une nouvelle ère où le BTC joue un rôle actif dans la construction de l'économie on-chain.





Clause de non-responsabilité : ce document ne constitue pas un conseil en investissement, fiscal, juridique, financier, comptable, de consulting ou autre, et ne représente pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investissez avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



