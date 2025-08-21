Informations sur le prix de Auditchain (AUDT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.972598$ 0.972598 $ 0.972598 Prix le plus bas $ 0.00289442$ 0.00289442 $ 0.00289442 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +0.37% Variation du prix (7 j) +0.37%

Le prix en temps réel de Auditchain (AUDT) est de $0.00368103. Au cours des dernières 24 heures, AUDT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de AUDT est $ 0.972598, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00289442.

En termes de performance à court terme, AUDT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +0.37% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Auditchain (AUDT)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 25.67K$ 25.67K $ 25.67K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 6,973,179.208403372 6,973,179.208403372 6,973,179.208403372

La capitalisation boursière actuelle de Auditchain est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AUDT est de 0.00, avec une offre totale de 6973179.208403372. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 25.67K.